1 или 3? Когда началась II Мировая война - 01.09.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20230901/1047751972.html
1 или 3? Когда началась II Мировая война
1 или 3? Когда началась II Мировая война - 01.09.2023 Украина.ру
1 или 3? Когда началась II Мировая война
Владимир Зеленский продолжает настаивать на вхождении Украины в НАТО и получении гарантий прямой военной поддержки в случае, если ему будет угодно начать какую-то новую войну. Запад относится к этому, мягко говоря, настороженно – там хорошо помнят, что обе мировые войны начались вследствие выполнения союзных договоров
2023-09-01T08:00
2023-09-01T08:00
история
история
вторая мировая война
17 сентября 1939 года
германия
польша
франция
великобритания
ссср
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3 сентября 1939 года началась Вторая Мировая Война. Неожиданно? Во всех учебниках ведь написано, что война началась 1 сентября… Ну это если не привязывать начало войны к утверждению плана "Вайс" 3 апреля или к заседанию Политбюро ЦК ВКП(б) 19 августа (на котором, к слову. Никаких решений о начале войны не принималось).1 сентября начался локальный конфликт между Польшей и Германией. Обе стороны не ставили глобальных задач — немцы собирались разгромить польскую армию, поляки — оборонять всю территорию страны, при случае – наступая, но ни одна сторона не видела войну мировой. По логике этот конфликт стоило бы отнести к череде других вооруженных конфликтов, которые предшествовали мировой войне.Если говорить о масштабе боевых действий и количестве вовлечённых людей, то логично было бы начало мировой войны отнести к 7 июля 1937 года, когда начался конфликт между Японией и Китаем. Кстати, Китай поддерживали СССР и США, и если бы они выступили против Японии… Они, правда, не выступили, а приграничные конфликты 1938 года около озера Хасан и в 1939 году — на Халхин-Голе к объявлению войны и полномасштабным боевым действиям не привели.Как нам кажется, говорить об общемировом характере конфликта стало возможно только с 3 сентября, когда войну Гитлеру, во исполнение союзнических обязательств, объявили Великобритания и Франция. Особенно Великобритания — крупнейшее государство тогдашнего мира; империя, над которой никогда не заходило солнце.Можно ли было предотвратить конфликт?А вот сколько угодно раз.Вообще, до смерти Юзефа Пилсудского Польша и Германия были, скорее, союзниками, объединенными общими антисоветскими (точнее — антироссийскими, хотя идеологический момент и память о "чуде на Висле" играли свою роль) настроениями и претензиями на колонии (но у Германии колонии до I Мировой Войны были, а Польши самой не было).Впрочем, Пилсудский, как адекватно мыслящий политик, все же полагал Германию не менее, а даже более опасным противником, чем СССР.Преемник Пилсудского на посту военного министра и генерального инспектора вооруженных сил — маршал Эдвард Рыдз-Смиглы, – проводил более пронемецкий курс. Правда, и тут не обошлось без противоречий.Например, в 1938 году Рыдз-Смиглы склонялся к тому, чтобы поддержать Чехословакию, но вместо этого Польша приняла участие в её "распиле", отняв Тешинскую область. Германия не возражала, а Польша попала в определенную международную изоляцию (хотя агрессором её никто не считал и договоров с ней не разрывал).Более того, и сам германо-польский конфликт 1939 года можно было предотвратить множеством разных способов.По большому счету, ни Гитлер, ни польское правительство не были заинтересованы в войне. Требования германской стороны были весьма умеренными, и вопрос об установлении наземного сообщения между Германией и восточной Пруссией можно было решить политико-дипломатическим путем. Но неуступчивость Варшавы поддерживалась Лондоном…Предотвратить нападение Германии на Польшу можно было более жесткими гарантиями безопасности Польши, путем, например, заключения договора о совместной обороне с СССР. Но Великобритания и Франция ограничились ведением переговоров, не пытаясь принять определённое решение, что подтолкнуло СССР к заключению пакта о ненападении с Германией (кстати, СССР стал последней европейской страной, заключившей с Гитлером такой договор).Да и сама Польша отнюдь не демонстрировала желания быть более защищённой за счет гарантий со стороны Советского Союза.В конце концов, Великобритания и Франция просто могли не выполнить соглашения с Польшей и не объявлять войну Германии. Тогда Германо-польский конфликт не стал бы началом мировой войны… Но они объявили.Предали ли союзники Польшу?По факту — да, предали, поскольку за объявлением войны никаких действий на западном фронте не последовало, что позволило Гитлеру быстро завершить разгром Польши. Более того, не последовало оно и потом — "странная война" продолжалась до самого начала германскими войсками реализации планов "Гельб" и "Рот".Западные союзники, даже ввязавшись в войну с Гитлером, не оставляли попыток направить его агрессию против СССР (достаточно вспомнить скандально известное сообщение агентства "Гавас", удостоившееся гневной отповеди И.В. Сталина). Это дало возможность позже говорить о том, что Великобритания и Франция принесли Польшу в жертву, чтобы указать Гитлеру направление его будущей деятельности.Концепция интересная, но не слишком согласующаяся с реальностью. Для её правильной реализации не надо было объявлять войну: одно дело — подставить спину Англии и Франции, сцепившись с Союзом, и немного другое — подставить спину отмобилизованным и развернутым английской и французской армиям.Кстати, Гитлер не считал СССР серьёзным противником. Многие специалисты (например, ведущий современный военный историк Алексей Исаев) полагают, что целью удара по СССР в 1941 году было лишить Великобританию последнего континентального союзника и принудить к миру. Воевать же с Великобританией Гитлер не очень хотел из идеологических соображений — он считал англичан нордической расой.На самом деле там все было сложнее.Во-первых, западные союзники полагали, что сама по себе реальная угроза с их стороны заставит Гитлера прекратить активные действия и начать искать мира. А он — не прекратил.Во-вторых, предполагалось, что Гитлер будет решать непосредственные задачи войны — пробивать сухопутный коридор в Пруссию. Он же начал операцию по разгрому польской армии.В-третьих, никто не ожидал, что Гитлер нанесет удар сразу всеми силами — после объявления войны начиналась мобилизация и развертывание армии. Гитлер же этот этап проскочил в довоенный период.В-четвертых, никто не ожидал, что Польша рухнет так быстро. Например, расконсервация французской тяжелой артиллерии была закончена к 17 сентября, когда спасать, в общем-то, было уже некого.В-пятых, западные союзники не знали, что Гитлер практически не оставил прикрытия на западной границе. Они думали, что находящиеся там силы (пусть и небольшие), опираются на укрепления "линии Зигфрида", не менее мощные, чем укрепления "линии Мажино" (которую сами союзники считали неприступной).В общем, даже если тут и имел место злой умысел, он никак не снижает роли вполне рациональных соображений.
https://ukraina.ru/20220714/1036317532.html
https://ukraina.ru/20220126/1033149761.html
https://ukraina.ru/20200628/1028105645.html
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Василий Стоякин
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история, вторая мировая война, 17 сентября 1939 года, германия, польша, франция, великобритания, ссср
История, История, Вторая мировая война, 17 сентября 1939 года, Германия, Польша, Франция, Великобритания, СССР

1 или 3? Когда началась II Мировая война

08:00 01.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / German Federal ArchivesПольско-немецкая граница 1 сентября 1939 года
Польско-немецкая граница 1 сентября 1939 года - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© commons.wikimedia.org / German Federal Archives
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Владимир Зеленский продолжает настаивать на вхождении Украины в НАТО и получении гарантий прямой военной поддержки в случае, если ему будет угодно начать какую-то новую войну. Запад относится к этому, мягко говоря, настороженно – там хорошо помнят, что обе мировые войны начались вследствие выполнения союзных договоров
3 сентября 1939 года началась Вторая Мировая Война. Неожиданно? Во всех учебниках ведь написано, что война началась 1 сентября… Ну это если не привязывать начало войны к утверждению плана "Вайс" 3 апреля или к заседанию Политбюро ЦК ВКП(б) 19 августа (на котором, к слову. Никаких решений о начале войны не принималось).
1 сентября начался локальный конфликт между Польшей и Германией. Обе стороны не ставили глобальных задач — немцы собирались разгромить польскую армию, поляки — оборонять всю территорию страны, при случае – наступая, но ни одна сторона не видела войну мировой. По логике этот конфликт стоило бы отнести к череде других вооруженных конфликтов, которые предшествовали мировой войне.
Если говорить о масштабе боевых действий и количестве вовлечённых людей, то логично было бы начало мировой войны отнести к 7 июля 1937 года, когда начался конфликт между Японией и Китаем. Кстати, Китай поддерживали СССР и США, и если бы они выступили против Японии… Они, правда, не выступили, а приграничные конфликты 1938 года около озера Хасан и в 1939 году — на Халхин-Голе к объявлению войны и полномасштабным боевым действиям не привели.
Как нам кажется, говорить об общемировом характере конфликта стало возможно только с 3 сентября, когда войну Гитлеру, во исполнение союзнических обязательств, объявили Великобритания и Франция. Особенно Великобритания — крупнейшее государство тогдашнего мира; империя, над которой никогда не заходило солнце.
Сталин Гитлер Украина - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля 2022, 01:00История
Украина превыше всего! Американский профессор назвал новую причину начала Второй Мировой
Можно ли было предотвратить конфликт?
А вот сколько угодно раз.
Вообще, до смерти Юзефа Пилсудского Польша и Германия были, скорее, союзниками, объединенными общими антисоветскими (точнее — антироссийскими, хотя идеологический момент и память о "чуде на Висле" играли свою роль) настроениями и претензиями на колонии (но у Германии колонии до I Мировой Войны были, а Польши самой не было).
Впрочем, Пилсудский, как адекватно мыслящий политик, все же полагал Германию не менее, а даже более опасным противником, чем СССР.
Преемник Пилсудского на посту военного министра и генерального инспектора вооруженных сил — маршал Эдвард Рыдз-Смиглы, – проводил более пронемецкий курс. Правда, и тут не обошлось без противоречий.
Например, в 1938 году Рыдз-Смиглы склонялся к тому, чтобы поддержать Чехословакию, но вместо этого Польша приняла участие в её "распиле", отняв Тешинскую область. Германия не возражала, а Польша попала в определенную международную изоляцию (хотя агрессором её никто не считал и договоров с ней не разрывал).
Более того, и сам германо-польский конфликт 1939 года можно было предотвратить множеством разных способов.
По большому счету, ни Гитлер, ни польское правительство не были заинтересованы в войне. Требования германской стороны были весьма умеренными, и вопрос об установлении наземного сообщения между Германией и восточной Пруссией можно было решить политико-дипломатическим путем. Но неуступчивость Варшавы поддерживалась Лондоном…
- РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января 2022, 01:00
«Пакт Гитлера-Пилсудского». Как поляки дали нацистам подготовиться ко Второй мировой26 января 1934 года была подписана «Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей», которая вошла в историю как «пакт Гитлера-Пилсудского»
Предотвратить нападение Германии на Польшу можно было более жесткими гарантиями безопасности Польши, путем, например, заключения договора о совместной обороне с СССР. Но Великобритания и Франция ограничились ведением переговоров, не пытаясь принять определённое решение, что подтолкнуло СССР к заключению пакта о ненападении с Германией (кстати, СССР стал последней европейской страной, заключившей с Гитлером такой договор).
Да и сама Польша отнюдь не демонстрировала желания быть более защищённой за счет гарантий со стороны Советского Союза.
В конце концов, Великобритания и Франция просто могли не выполнить соглашения с Польшей и не объявлять войну Германии. Тогда Германо-польский конфликт не стал бы началом мировой войны… Но они объявили.
Предали ли союзники Польшу?
По факту — да, предали, поскольку за объявлением войны никаких действий на западном фронте не последовало, что позволило Гитлеру быстро завершить разгром Польши. Более того, не последовало оно и потом — "странная война" продолжалась до самого начала германскими войсками реализации планов "Гельб" и "Рот".
Западные союзники, даже ввязавшись в войну с Гитлером, не оставляли попыток направить его агрессию против СССР (достаточно вспомнить скандально известное сообщение агентства "Гавас", удостоившееся гневной отповеди И.В. Сталина). Это дало возможность позже говорить о том, что Великобритания и Франция принесли Польшу в жертву, чтобы указать Гитлеру направление его будущей деятельности.
Концепция интересная, но не слишком согласующаяся с реальностью. Для её правильной реализации не надо было объявлять войну: одно дело — подставить спину Англии и Франции, сцепившись с Союзом, и немного другое — подставить спину отмобилизованным и развернутым английской и французской армиям.
- РИА Новости, 1920, 28.06.2020
28 июня 2020, 07:40
Антисоветская дата. Эксперт рассказал, когда на самом деле началась Вторая мироваяВторая мировая война фактически началась не 1 сентября 1939 года, а в марте этого же года, когда Нацистская Германия оккупировала Чехословакию и взяла Прагу. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру
Кстати, Гитлер не считал СССР серьёзным противником. Многие специалисты (например, ведущий современный военный историк Алексей Исаев) полагают, что целью удара по СССР в 1941 году было лишить Великобританию последнего континентального союзника и принудить к миру. Воевать же с Великобританией Гитлер не очень хотел из идеологических соображений — он считал англичан нордической расой.
На самом деле там все было сложнее.
Во-первых, западные союзники полагали, что сама по себе реальная угроза с их стороны заставит Гитлера прекратить активные действия и начать искать мира. А он — не прекратил.
Во-вторых, предполагалось, что Гитлер будет решать непосредственные задачи войны — пробивать сухопутный коридор в Пруссию. Он же начал операцию по разгрому польской армии.
В-третьих, никто не ожидал, что Гитлер нанесет удар сразу всеми силами — после объявления войны начиналась мобилизация и развертывание армии. Гитлер же этот этап проскочил в довоенный период.
Президент РФ В. Путин поздравил работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 19.06.2020
19 июня 2020, 01:24
Урок истории от Владимира Путина. Статья президента РФ о Второй мировой войнеВ пятницу, 19 июня, на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». Издание Украина.ру приводит наиболее интересные выдержки из нее
В-четвертых, никто не ожидал, что Польша рухнет так быстро. Например, расконсервация французской тяжелой артиллерии была закончена к 17 сентября, когда спасать, в общем-то, было уже некого.
В-пятых, западные союзники не знали, что Гитлер практически не оставил прикрытия на западной границе. Они думали, что находящиеся там силы (пусть и небольшие), опираются на укрепления "линии Зигфрида", не менее мощные, чем укрепления "линии Мажино" (которую сами союзники считали неприступной).
В общем, даже если тут и имел место злой умысел, он никак не снижает роли вполне рациональных соображений.
 
ИсторияИсторияВторая мировая война17 сентября 1939 годаГерманияПольшаФранцияВеликобританияСССР
 
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