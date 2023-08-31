Киев выделил 40 миллионов гривен на закупку троллейбусов для российского Северодонецка - 31.08.2023 Украина.ру
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Киев выделил 40 миллионов гривен на закупку троллейбусов для российского Северодонецка
Киев выделил 40 миллионов гривен на закупку троллейбусов для российского Северодонецка - 31.08.2023 Украина.ру
Киев выделил 40 миллионов гривен на закупку троллейбусов для российского Северодонецка
На сайте госзакупок Prozorro появился тендер северодонецкого троллейбусного управления на сумму более 40 миллионов гривен (более 100 млн руб.). Информация об этом появилась на сайте Prozorro
2023-08-31T16:26
2023-08-31T16:26
новости
украина
госзакупки
троллейбусы
северодонецк
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Интересно, что по условиям контракта, авансовый платеж в размере 20% (800 тысяч гривен или 2 млн руб.) должен быть выплачен в ближайшие дни, а сами троллейбусы нужно поставить в распоряжение управления до конца года.Предупреждая вопросы, представитель организации заявил, что делается это потому что он "не сомневается в деоккупации", а для восстановления территорий нужно заранее "сформировать ресурс"."Пусть закупают и поновее! Нашим потом пригодятся", "Чего только не придумают, лишь бы уворовать", - отреагировали пользователи сети.Тендеры, объявляемые на Украине часто становятся предметами скандалов. В числе самых громких - покупка барабанов в столичные убежища и турецких курток по завышенной цене.
https://ukraina.ru/20230811/1048626179.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, госзакупки, троллейбусы, северодонецк
Новости, Украина, госзакупки, троллейбусы, Северодонецк

Киев выделил 40 миллионов гривен на закупку троллейбусов для российского Северодонецка

16:26 31.08.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛикинский автобусный завод
Ликинский автобусный завод - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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На сайте госзакупок Prozorro появился тендер северодонецкого троллейбусного управления на сумму более 40 миллионов гривен (более 100 млн руб.). Информация об этом появилась на сайте Prozorro
Интересно, что по условиям контракта, авансовый платеж в размере 20% (800 тысяч гривен или 2 млн руб.) должен быть выплачен в ближайшие дни, а сами троллейбусы нужно поставить в распоряжение управления до конца года.
Предупреждая вопросы, представитель организации заявил, что делается это потому что он "не сомневается в деоккупации", а для восстановления территорий нужно заранее "сформировать ресурс".
"Пусть закупают и поновее! Нашим потом пригодятся", "Чего только не придумают, лишь бы уворовать", - отреагировали пользователи сети.
Тендеры, объявляемые на Украине часто становятся предметами скандалов. В числе самых громких - покупка барабанов в столичные убежища и турецких курток по завышенной цене.
ФСБ России пресекла деятельность террористического сообщества
11 августа, 11:32
Украинские журналисты раскрыли аферу своего минобороны с покупкой зимней одежды для ВСУМинобороны Украины сначала затянуло сроки закупок зимней экипировки для ВСУ, а потом, "превратило" тонкие "камуфляжные" куртки в "зимние воздухозащитные". Об этом 11 августа написало украинское издание zn.ua
 
НовостиУкраинагосзакупкитроллейбусыСеверодонецк
 
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