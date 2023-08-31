https://ukraina.ru/20230831/1049072518.html

Киев выделил 40 миллионов гривен на закупку троллейбусов для российского Северодонецка

Киев выделил 40 миллионов гривен на закупку троллейбусов для российского Северодонецка - 31.08.2023 Украина.ру

Киев выделил 40 миллионов гривен на закупку троллейбусов для российского Северодонецка

На сайте госзакупок Prozorro появился тендер северодонецкого троллейбусного управления на сумму более 40 миллионов гривен (более 100 млн руб.). Информация об этом появилась на сайте Prozorro

2023-08-31T16:26

2023-08-31T16:26

2023-08-31T16:26

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украина

госзакупки

троллейбусы

северодонецк

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Интересно, что по условиям контракта, авансовый платеж в размере 20% (800 тысяч гривен или 2 млн руб.) должен быть выплачен в ближайшие дни, а сами троллейбусы нужно поставить в распоряжение управления до конца года.Предупреждая вопросы, представитель организации заявил, что делается это потому что он "не сомневается в деоккупации", а для восстановления территорий нужно заранее "сформировать ресурс"."Пусть закупают и поновее! Нашим потом пригодятся", "Чего только не придумают, лишь бы уворовать", - отреагировали пользователи сети.Тендеры, объявляемые на Украине часто становятся предметами скандалов. В числе самых громких - покупка барабанов в столичные убежища и турецких курток по завышенной цене.

https://ukraina.ru/20230811/1048626179.html

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2023

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новости, украина, госзакупки, троллейбусы, северодонецк