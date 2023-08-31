https://ukraina.ru/20230831/1049069031.html

Сергей Марков: Украинцев в рядах ВСУ заменят наёмники из Африки и Ближнего Востока

Сергей Марков: Украинцев в рядах ВСУ заменят наёмники из Африки и Ближнего Востока - 31.08.2023 Украина.ру

Сергей Марков: Украинцев в рядах ВСУ заменят наёмники из Африки и Ближнего Востока

Если Франция потеряет статус великой державы, а она потеряет его частично в любом случае, другие страны будут оспаривать ее лидерство в формировании внешней политики Евросоюза, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.

2023-08-31T15:13

2023-08-31T15:13

2023-08-31T15:13

интервью

всу

франция

наемники

африка

россия

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китай

харьков

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее группа военных в Габоне в эфире общественного телевидения объявила о низложении президента страны Али Бонго Ондимбы, который находится у власти 14 лет, а недавно был переизбран на третий срок.- Сергей Александрович, отец свергнутого лидера Габона президент Омар Бонго Ондимба утверждал, что Франция без Габона — как автомобиль без топлива. Как переворот в этой африканской стране ударит по позициям Франции, которая является одним из основных спонсоров киевского режима? Известно, что к июлю этого года Франция предоставила 630 миллионов евро военной помощи Украине через Европейский фонд мира.- Энергетика Франции зависит от нефти из Габона и урана из Нигера. Это, конечно, негативно скажется на экономике. Но еще более негативно скажется на статусе Франции как великой державы, который дает ей огромное преимущество в Евросоюзе. Лидирующие экономические позиции в Евросоюзе занимает Германия, а лидером по формированию политики Евросоюза является Франция.Но ее статус базируется на нескольких обстоятельствах: ядерное оружие, великое прошлое и лидерство в организации франкоязычных государств, бывших колоний, так называемой Франкофонии (объединяет 54 члена, 7 ассоциированных членов, представляющих государства и правительства, а также 27 членов-наблюдателей). Этот союз на глазах начинает разваливаться. Если Франция потеряет статус великой державы, а она потеряет его частично в любом случае, другие страны будут оспаривать ее лидерство в формировании политик Евросоюза. А это еще больше ударит по ней.- Сможет ли Африка в каком-то смысле заменить Украину для Запада в качестве арены противостояния с Россией и Китаем?- Нет, Украина – это часть России, поэтому ее нынешнее состояние – это оккупация Западом части российских территорий, древней столицы России.Наше общественное мнение склонно преувеличивать роль России в Африке. На самом деле, роль России в Африке – маленькая. Первое место занимает США, второе с большим отрывом – Китай, третье – Британия, четвертое – как раз Франция, пятое – Индия, шестое – Турция, а мы вместе с ОАЭ – на седьмом и восьмом месте.- Судя по всему, Запад готовит ВСУ уже к весеннему наступлению. Каковы задачи ВС РФ на текущем этапе военной кампании?- Сейчас стратегия – как можно больше стоять в обороне, чтобы уничтожить как можно больше потенциала ВСУ. Убито по косвенным данным уже около 400 тысяч украинских солдат. Сейчас западные аналитики пишут о том, что в украинскую армию должно быть мобилизовано три миллиона человек.Черпать ресурсы они могут как раз в Африке и на Ближнем Востоке. Набирать наемников там и посылать их воевать на Украину. Этот процесс может происходить по мере сокращения количества мужчин на Украине. В любом случае роль африканцев и арабов в ВСУ будет постоянно возрастать.А российская тактика – максимально переработать эту силу, а потом, создав условия, перейти в контрнаступление и начать освобождать крупные регионы с русскоязычным населением.Сейчас говорят, что такие регионы как Харьков и Одесса настроены антироссийски. Вспомните, как после ликвидации нацистского режима в течение нескольких лет было полностью перекодировано сознание населения Германии.Сегодня народа Украины не существует. Это толпа зомбированных рабов, которые должны быть освобождены сначала от физического террора, а потом от этого зомбирования.

https://ukraina.ru/20230221/1043779594.html

https://ukraina.ru/20230829/1048995549.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, франция, наемники, африка, россия, украина, китай, харьков, одесса