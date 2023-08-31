https://ukraina.ru/20230831/1049068871.html

На Южно-Донецком направлении отражена атака в направлении Приютного: ВСУ потеряли убитыми и пленными

На Южно-Донецком направлении отражена атака в направлении Приютного: ВСУ потеряли убитыми и пленными - 31.08.2023 Украина.ру

На Южно-Донецком направлении отражена атака в направлении Приютного: ВСУ потеряли убитыми и пленными

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2023-08-31T14:34

2023-08-31T14:34

2023-08-31T14:34

потери всу

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"На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака группы пехоты противника в направлении Приютного. Живая сила уничтожена, несколько боевиков сдались в плен", - сообщает пресс-служба Минобороны России.Начальник пресс-центра группировки "Восток" сообщил об уничтожении реактивной и ствольной артиллерией склада боеприпасов ВСУ, пункта временной дислокации противника и пресечении деятельности диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе Урожайного.В районе Пречистовки уничтожены грузовые автомобили с боеприпасами, в районе северо-восточнее Равнополь - станция РЭБ, в Новомихайловке - пункт временной дислокации боевиков."В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица Д-20 в Великой Новоселке. Расчетами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поражены опорные пункты противника западнее Старомайорского. Ударными БПЛА уничтожена буксируемая гаубица М119 северо-восточнее Новодонецкого. Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного", - проинформировал начальник пресс-центра группировки "Восток".Он также рассказал о том, как командир артиллерийского орудия танковой бригады группировки младший сержант Андрей Спиридонов в составе подразделения выполнял задачи по огневому поражению живой силы и техники ВСУ, а также корректировке стрельбы на одном из участков Южно-Донецкого направления."Так, в ходе одного из боев личный состав под командованием младшего сержанта Спиридонова, несмотря на непрерывное огневое воздействие противника, сумел за короткое время точно поразить несколько артиллерийских орудий украинских войск и уничтожить свыше 10 националистов", - сообщил официальный представитель российской группировки.

https://ukraina.ru/20230608/1046999399.html

https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html

https://ukraina.ru/20230831/1049056939.html

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