На Южно-Донецком направлении отражена атака в направлении Приютного: ВСУ потеряли убитыми и пленными - 31.08.2023 Украина.ру
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На Южно-Донецком направлении отражена атака в направлении Приютного: ВСУ потеряли убитыми и пленными
На Южно-Донецком направлении отражена атака в направлении Приютного: ВСУ потеряли убитыми и пленными - 31.08.2023 Украина.ру
На Южно-Донецком направлении отражена атака в направлении Приютного: ВСУ потеряли убитыми и пленными
Обучение по уставам НАТО и вооружение от альянса не спасают ВСУ от поражений
2023-08-31T14:34
2023-08-31T14:34
потери всу
всу
сво
новости
южно-донецкое направление
минобороны рф
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"На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака группы пехоты противника в направлении Приютного. Живая сила уничтожена, несколько боевиков сдались в плен", - сообщает пресс-служба Минобороны России.Начальник пресс-центра группировки "Восток" сообщил об уничтожении реактивной и ствольной артиллерией склада боеприпасов ВСУ, пункта временной дислокации противника и пресечении деятельности диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе Урожайного.В районе Пречистовки уничтожены грузовые автомобили с боеприпасами, в районе северо-восточнее Равнополь - станция РЭБ, в Новомихайловке - пункт временной дислокации боевиков."В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица Д-20 в Великой Новоселке. Расчетами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поражены опорные пункты противника западнее Старомайорского. Ударными БПЛА уничтожена буксируемая гаубица М119 северо-восточнее Новодонецкого. Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного", - проинформировал начальник пресс-центра группировки "Восток".Он также рассказал о том, как командир артиллерийского орудия танковой бригады группировки младший сержант Андрей Спиридонов в составе подразделения выполнял задачи по огневому поражению живой силы и техники ВСУ, а также корректировке стрельбы на одном из участков Южно-Донецкого направления."Так, в ходе одного из боев личный состав под командованием младшего сержанта Спиридонова, несмотря на непрерывное огневое воздействие противника, сумел за короткое время точно поразить несколько артиллерийских орудий украинских войск и уничтожить свыше 10 националистов", - сообщил официальный представитель российской группировки.
https://ukraina.ru/20230608/1046999399.html
https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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потери всу, всу, сво, новости, южно-донецкое направление, минобороны рф
потери ВСУ, ВСУ, СВО, Новости, Южно-Донецкое направление, Минобороны РФ

На Южно-Донецком направлении отражена атака в направлении Приютного: ВСУ потеряли убитыми и пленными

14:34 31.08.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении
Боевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Обучение по уставам НАТО и вооружение от альянса не спасают ВСУ от поражений
"На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака группы пехоты противника в направлении Приютного. Живая сила уничтожена, несколько боевиков сдались в плен", - сообщает пресс-служба Минобороны России.
- РИА Новости, 1920, 08.06.2023
8 июня, 05:15
Военный эксперт рассказал о чудовищно невыгодном размене для ВСУ на Южно-Донецком направленииВ сводках Минобороны сообщается, что совокупные санитарные и безвозвратные потери Украины за три дня атаки на Южно-Донецком направлении составили более 1500 тысяч человек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Начальник пресс-центра группировки "Восток" сообщил об уничтожении реактивной и ствольной артиллерией склада боеприпасов ВСУ, пункта временной дислокации противника и пресечении деятельности диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе Урожайного.
В районе Пречистовки уничтожены грузовые автомобили с боеприпасами, в районе северо-восточнее Равнополь - станция РЭБ, в Новомихайловке - пункт временной дислокации боевиков.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица Д-20 в Великой Новоселке. Расчетами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поражены опорные пункты противника западнее Старомайорского. Ударными БПЛА уничтожена буксируемая гаубица М119 северо-восточнее Новодонецкого. Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного", - проинформировал начальник пресс-центра группировки "Восток".
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Он также рассказал о том, как командир артиллерийского орудия танковой бригады группировки младший сержант Андрей Спиридонов в составе подразделения выполнял задачи по огневому поражению живой силы и техники ВСУ, а также корректировке стрельбы на одном из участков Южно-Донецкого направления.
"Так, в ходе одного из боев личный состав под командованием младшего сержанта Спиридонова, несмотря на непрерывное огневое воздействие противника, сумел за короткое время точно поразить несколько артиллерийских орудий украинских войск и уничтожить свыше 10 националистов", - сообщил официальный представитель российской группировки.
 
потери ВСУВСУСВОНовостиЮжно-Донецкое направлениеМинобороны РФ
 
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