https://ukraina.ru/20230831/1049064741.html

"Агент 006 бесславно покинул поле боя": Захарова попрощалась с Уоллесом

"Агент 006 бесславно покинул поле боя": Захарова попрощалась с Уоллесом - 31.08.2023 Украина.ру

"Агент 006 бесславно покинул поле боя": Захарова попрощалась с Уоллесом

В четверг, 31 августа, британский министр обороны Бен Уоллес подал в отставку после четырёх лет на посту. На эту новость в своем Телеграм-канале отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-08-31T13:28

2023-08-31T13:28

2023-08-31T13:28

новости

захарова

британия

министр обороны

министр

бен уоллес

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Уоллес анонсировал свою отставку еще несколько месяцев назад. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял ее с "благодарностью и уважением".При этом британские СМИ отметили, что существенных успехов на своем посту Уоллес не достиг. Сейчас британская армия насчитывает всего 75 тысяч солдат, также имеются очевидные проблемы с состоянием военной техники. При этом Киеву в части военной помощи Лондон ни в чем не отказывал.О своих планах на дальнейшую жизнь 53-летний Уоллес рассказал Сунаку еще в июне, отметив, что наконец займется тем, что ему интересно.Новым министром обороны Великобритании назначен министр энергетической безопасности Грант Шаппс. Это уже пятая его должность в кабинете министров за последний год. При бывшем премьер-министре Британии Борисе Джонсоне Шаппс успел поработать министром транспорта, а при Лиз Трасс - министром внутренних дел.На новом посту Шаппс, буквально только что вернувшийся из Киева, уже успел пообещать разностороннюю поддержку Украине.

https://ukraina.ru/20230519/1046367045.html

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новости, захарова, британия, министр обороны, министр, бен уоллес