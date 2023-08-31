https://ukraina.ru/20230831/1049064741.html
"Агент 006 бесславно покинул поле боя": Захарова попрощалась с Уоллесом
"Агент 006 бесславно покинул поле боя": Захарова попрощалась с Уоллесом - 31.08.2023 Украина.ру
"Агент 006 бесславно покинул поле боя": Захарова попрощалась с Уоллесом
В четверг, 31 августа, британский министр обороны Бен Уоллес подал в отставку после четырёх лет на посту. На эту новость в своем Телеграм-канале отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-08-31T13:28
2023-08-31T13:28
2023-08-31T13:28
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захарова
британия
министр обороны
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бен уоллес
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Уоллес анонсировал свою отставку еще несколько месяцев назад. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял ее с "благодарностью и уважением".При этом британские СМИ отметили, что существенных успехов на своем посту Уоллес не достиг. Сейчас британская армия насчитывает всего 75 тысяч солдат, также имеются очевидные проблемы с состоянием военной техники. При этом Киеву в части военной помощи Лондон ни в чем не отказывал.О своих планах на дальнейшую жизнь 53-летний Уоллес рассказал Сунаку еще в июне, отметив, что наконец займется тем, что ему интересно.Новым министром обороны Великобритании назначен министр энергетической безопасности Грант Шаппс. Это уже пятая его должность в кабинете министров за последний год. При бывшем премьер-министре Британии Борисе Джонсоне Шаппс успел поработать министром транспорта, а при Лиз Трасс - министром внутренних дел.На новом посту Шаппс, буквально только что вернувшийся из Киева, уже успел пообещать разностороннюю поддержку Украине.
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новости, захарова, британия, министр обороны, министр, бен уоллес
Новости, Захарова, Британия, министр обороны, министр, Бен Уоллес
"Агент 006 бесславно покинул поле боя": Захарова попрощалась с Уоллесом
В четверг, 31 августа, британский министр обороны Бен Уоллес подал в отставку после четырёх лет на посту. На эту новость в своем Телеграм-канале отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Попрощаемся с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обедненным ураном. Агент 006 бесславно покинул поле боя", - написала она.
Уоллес анонсировал свою отставку еще несколько месяцев назад. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял ее с "благодарностью и уважением".
При этом британские СМИ отметили, что существенных успехов на своем посту Уоллес не достиг. Сейчас британская армия насчитывает всего 75 тысяч солдат, также имеются очевидные проблемы с состоянием военной техники. При этом Киеву в части военной помощи Лондон ни в чем не отказывал.
О своих планах на дальнейшую жизнь 53-летний Уоллес рассказал Сунаку еще в июне, отметив, что наконец займется тем, что ему интересно.
"Я был бы счастлив, например, работать в баре. Иногда говорю себе, что надо бы заняться тем, что я люблю, например, работой, связанной с "Формулой-1" или со скачками. Хотелось бы заняться чем-то совершенно новым", - сказал Уоллес.
Новым министром обороны Великобритании назначен министр энергетической безопасности Грант Шаппс. Это уже пятая его должность в кабинете министров за последний год. При бывшем премьер-министре Британии Борисе Джонсоне Шаппс успел поработать министром транспорта, а при Лиз Трасс - министром внутренних дел.
На новом посту Шаппс, буквально только что вернувшийся из Киева, уже успел пообещать разностороннюю поддержку Украине.