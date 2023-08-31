"Агент 006 бесславно покинул поле боя": Захарова попрощалась с Уоллесом - 31.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230831/1049064741.html
"Агент 006 бесславно покинул поле боя": Захарова попрощалась с Уоллесом
"Агент 006 бесславно покинул поле боя": Захарова попрощалась с Уоллесом - 31.08.2023 Украина.ру
"Агент 006 бесславно покинул поле боя": Захарова попрощалась с Уоллесом
В четверг, 31 августа, британский министр обороны Бен Уоллес подал в отставку после четырёх лет на посту. На эту новость в своем Телеграм-канале отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-08-31T13:28
2023-08-31T13:28
новости
захарова
британия
министр обороны
министр
бен уоллес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1f/1049063818_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_845cd17914fe099e7347687539b1a25a.jpg
Уоллес анонсировал свою отставку еще несколько месяцев назад. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял ее с "благодарностью и уважением".При этом британские СМИ отметили, что существенных успехов на своем посту Уоллес не достиг. Сейчас британская армия насчитывает всего 75 тысяч солдат, также имеются очевидные проблемы с состоянием военной техники. При этом Киеву в части военной помощи Лондон ни в чем не отказывал.О своих планах на дальнейшую жизнь 53-летний Уоллес рассказал Сунаку еще в июне, отметив, что наконец займется тем, что ему интересно.Новым министром обороны Великобритании назначен министр энергетической безопасности Грант Шаппс. Это уже пятая его должность в кабинете министров за последний год. При бывшем премьер-министре Британии Борисе Джонсоне Шаппс успел поработать министром транспорта, а при Лиз Трасс - министром внутренних дел.На новом посту Шаппс, буквально только что вернувшийся из Киева, уже успел пообещать разностороннюю поддержку Украине.
https://ukraina.ru/20230519/1046367045.html
https://ukraina.ru/20230831/1049063489.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1f/1049063818_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c1320101582d6d7a8e8d3275b0a3a2e7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, захарова, британия, министр обороны, министр, бен уоллес
Новости, Захарова, Британия, министр обороны, министр, Бен Уоллес

"Агент 006 бесславно покинул поле боя": Захарова попрощалась с Уоллесом

13:28 31.08.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
В четверг, 31 августа, британский министр обороны Бен Уоллес подал в отставку после четырёх лет на посту. На эту новость в своем Телеграм-канале отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Попрощаемся с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обедненным ураном. Агент 006 бесславно покинул поле боя", - написала она.
Уоллес анонсировал свою отставку еще несколько месяцев назад. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял ее с "благодарностью и уважением".
При этом британские СМИ отметили, что существенных успехов на своем посту Уоллес не достиг. Сейчас британская армия насчитывает всего 75 тысяч солдат, также имеются очевидные проблемы с состоянием военной техники. При этом Киеву в части военной помощи Лондон ни в чем не отказывал.
- РИА Новости, 1920, 19.05.2023
19 мая, 13:19
"Пора назвать вещи своими именами". Запад стал соучастником военных преступлений ВСУ и нацбатов18 мая в Совете Безопасности ООН по инициативе российской стороны состоялось заседание, посвящённое поставкам вооружений на Украину и последствиям, к которым они приводят
О своих планах на дальнейшую жизнь 53-летний Уоллес рассказал Сунаку еще в июне, отметив, что наконец займется тем, что ему интересно.
"Я был бы счастлив, например, работать в баре. Иногда говорю себе, что надо бы заняться тем, что я люблю, например, работой, связанной с "Формулой-1" или со скачками. Хотелось бы заняться чем-то совершенно новым", - сказал Уоллес.
Грант Шаппс - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Вчера, 13:06
Назначен новый министр обороны Британии. Что о нем известноНовым министром обороны Великобритании назначен министр энергетической безопасности Грант Шаппс. Он сменил подавшего 31 августа в отставку Бена Уоллеса. Об этом сообщило издание Sky News
Новым министром обороны Великобритании назначен министр энергетической безопасности Грант Шаппс. Это уже пятая его должность в кабинете министров за последний год. При бывшем премьер-министре Британии Борисе Джонсоне Шаппс успел поработать министром транспорта, а при Лиз Трасс - министром внутренних дел.
На новом посту Шаппс, буквально только что вернувшийся из Киева, уже успел пообещать разностороннюю поддержку Украине.
 
НовостиЗахароваБританияминистр обороныминистрБен Уоллес
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:17Моравецкий: не успокоюсь, пока не получу от Германии репарации
10:16Ограниченно годных могут мобилизовать в ВСУ - Данилов
10:07Экстрадиция мужчин, атака беспилотников. Главное на Украине на утро 1 сентября
10:01США готовятся поставить на Украину танки Abrams в сентябре
09:52Стало известно, сколько Крым выручит с продажи квартиры Зеленского, и куда пойдут деньги
09:37Харьков готовят к штурму
09:26На Краснолиманское направление перебросили украинских националистов
09:24Стало известно, сколько школьников из Херсонской и Запорожской областей будут учить украинский
09:11Пентагон заключил многомиллионный контракт c Raytheon на ракеты для Украины
08:58"Россия побеждает": конгрессмен США рассказала правду об украинском конфликте
08:30Минобороны РФ рассказало о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике
08:24Конгрессмен обвинила США в затягивании украинского конфликта
08:10Уничтожены боевики и тяжелая техника: российские военные отразили атаки ВСУ у Артемовска
08:001 или 3? Когда началась II Мировая война
07:51Летевший к Москве беспилотник уничтожили рядом с Люберцами — Собянин
07:41В Винницкой и Житомирской областях раздаются взрывы — СМИ
07:28Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью
07:12В небе над Псковом нейтрализовали "неопознанный объект" - губернатор
04:12Почему основой политической культуры Украины стали террор и кровавая анархия
03:58ЛДНР, Приднестровье, Абхазия, Карабах. Россия и судьбы "непризнанных государств"
Лента новостейМолния