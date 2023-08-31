Назначен новый министр обороны Британии. Что о нем известно - 31.08.2023 Украина.ру
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Назначен новый министр обороны Британии. Что о нем известно
Назначен новый министр обороны Британии. Что о нем известно - 31.08.2023 Украина.ру
Назначен новый министр обороны Британии. Что о нем известно
Новым министром обороны Великобритании назначен министр энергетической безопасности Грант Шаппс. Он сменил подавшего 31 августа в отставку Бена Уоллеса. Об этом сообщило издание Sky News
2023-08-31T13:06
2023-08-31T13:19
новости
британия
министр обороны
министр
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Это пятая по счету должность в кабинете министров, которую Шаппс занял за последний год. При бывшем премьер-министре Британии Борисе Джонсоне Шаппс успел поработать министром транспорта, а при Лиз Трасс - министром внутренних дел.Сам Шаппс, как это водится на Западе, уже отреагировал на свое назначение постом в соцсетях, где первым делом поблагодарил премьер-министра Риши Сунака за доверие, а вторым - раскланялся перед Киевом.Примечательно, что свой последний визит перед назначением он совершил именно в Киев. В аккурат на День независимости Украины. Свои впечатления, как обычно, министр опубликовал в сети."На этой неделе я увидел в Киеве людей, решительных в своем неповиновении. Эта нация сильная и идущая вперед, несмотря на постоянные нападения", - написал он.А перед путешествием в Киев будущий министр обороны хвастался тем, что совсем скоро Великобритания "положит конец зависимости Украины от российского ядерного топлива", предоставив Владимиру Зеленскому кредитную гарантию в размере 192 миллионов фунтов стерлингов.Не менее интересной была и публикация Шаппса, датированная 27 августа. В ней он безапелляционно утверждал, что Россия якобы проигрывает сразу две войны: реальную на Украине и энергетическую против Великобритании. При этом правда не упомянул, что антироссийские санкции привели к падению уровня жизни в Европе, в том числе и в Британии."К гадалке не ходи, этот человек знал, что скоро получит пост в обороне, и активно готовился", - отреагировал один из пользователей сети.Бен Уоллес покинул пост министра обороны Великобритании 31 августа покинул. Свою отставку он анонсировал еще несколько месяцев назад."Вы покидаете свой пост с моей благодарностью и уважением", - отреагировал на решение Уоллеса премьер-министр страны Риши Сунак, несмотря на то, что существенных успехов Уоллес не достиг.Сейчас британская армия насчитывает всего 75 тысяч солдат, также имеются очевидные проблемы с состоянием военной техники.
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новости, британия, министр обороны, министр
Новости, Британия, министр обороны, министр

Назначен новый министр обороны Британии. Что о нем известно

13:06 31.08.2023 (обновлено: 13:19 31.08.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Simon DawsonГрант Шаппс
Грант Шаппс - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© commons.wikimedia.org / Simon Dawson
Читать в
Новым министром обороны Великобритании назначен министр энергетической безопасности Грант Шаппс. Он сменил подавшего 31 августа в отставку Бена Уоллеса. Об этом сообщило издание Sky News
Это пятая по счету должность в кабинете министров, которую Шаппс занял за последний год. При бывшем премьер-министре Британии Борисе Джонсоне Шаппс успел поработать министром транспорта, а при Лиз Трасс - министром внутренних дел.
Сам Шаппс, как это водится на Западе, уже отреагировал на свое назначение постом в соцсетях, где первым делом поблагодарил премьер-министра Риши Сунака за доверие, а вторым - раскланялся перед Киевом.

"Я с нетерпением жду возможности работать с отважными мужчинами и женщинами наших Вооруженных сил, которые защищают безопасность нашей страны. И продолжу работу Великобритании по поддержке Украины в ее борьбе против [России]", - написал Шаппс в X (Twitter).

Примечательно, что свой последний визит перед назначением он совершил именно в Киев. В аккурат на День независимости Украины. Свои впечатления, как обычно, министр опубликовал в сети.
"На этой неделе я увидел в Киеве людей, решительных в своем неповиновении. Эта нация сильная и идущая вперед, несмотря на постоянные нападения", - написал он.
А перед путешествием в Киев будущий министр обороны хвастался тем, что совсем скоро Великобритания "положит конец зависимости Украины от российского ядерного топлива", предоставив Владимиру Зеленскому кредитную гарантию в размере 192 миллионов фунтов стерлингов.
Не менее интересной была и публикация Шаппса, датированная 27 августа. В ней он безапелляционно утверждал, что Россия якобы проигрывает сразу две войны: реальную на Украине и энергетическую против Великобритании. При этом правда не упомянул, что антироссийские санкции привели к падению уровня жизни в Европе, в том числе и в Британии.
"К гадалке не ходи, этот человек знал, что скоро получит пост в обороне, и активно готовился", - отреагировал один из пользователей сети.
Встреча министров обороны России и Великобритании С. Шойгу и Б. Уоллеса
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Бен Уоллес покинул пост главы Минобороны Британии Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 31 августа покинул пост. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на осведомленные источники
Бен Уоллес покинул пост министра обороны Великобритании 31 августа покинул. Свою отставку он анонсировал еще несколько месяцев назад.
"Вы покидаете свой пост с моей благодарностью и уважением", - отреагировал на решение Уоллеса премьер-министр страны Риши Сунак, несмотря на то, что существенных успехов Уоллес не достиг.
Сейчас британская армия насчитывает всего 75 тысяч солдат, также имеются очевидные проблемы с состоянием военной техники.
 
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