https://ukraina.ru/20230831/1049063489.html
Назначен новый министр обороны Британии. Что о нем известно
Назначен новый министр обороны Британии. Что о нем известно - 31.08.2023 Украина.ру
Назначен новый министр обороны Британии. Что о нем известно
Новым министром обороны Великобритании назначен министр энергетической безопасности Грант Шаппс. Он сменил подавшего 31 августа в отставку Бена Уоллеса. Об этом сообщило издание Sky News
2023-08-31T13:06
2023-08-31T13:06
2023-08-31T13:19
новости
британия
министр обороны
министр
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Это пятая по счету должность в кабинете министров, которую Шаппс занял за последний год. При бывшем премьер-министре Британии Борисе Джонсоне Шаппс успел поработать министром транспорта, а при Лиз Трасс - министром внутренних дел.Сам Шаппс, как это водится на Западе, уже отреагировал на свое назначение постом в соцсетях, где первым делом поблагодарил премьер-министра Риши Сунака за доверие, а вторым - раскланялся перед Киевом.Примечательно, что свой последний визит перед назначением он совершил именно в Киев. В аккурат на День независимости Украины. Свои впечатления, как обычно, министр опубликовал в сети."На этой неделе я увидел в Киеве людей, решительных в своем неповиновении. Эта нация сильная и идущая вперед, несмотря на постоянные нападения", - написал он.А перед путешествием в Киев будущий министр обороны хвастался тем, что совсем скоро Великобритания "положит конец зависимости Украины от российского ядерного топлива", предоставив Владимиру Зеленскому кредитную гарантию в размере 192 миллионов фунтов стерлингов.Не менее интересной была и публикация Шаппса, датированная 27 августа. В ней он безапелляционно утверждал, что Россия якобы проигрывает сразу две войны: реальную на Украине и энергетическую против Великобритании. При этом правда не упомянул, что антироссийские санкции привели к падению уровня жизни в Европе, в том числе и в Британии."К гадалке не ходи, этот человек знал, что скоро получит пост в обороне, и активно готовился", - отреагировал один из пользователей сети.Бен Уоллес покинул пост министра обороны Великобритании 31 августа покинул. Свою отставку он анонсировал еще несколько месяцев назад."Вы покидаете свой пост с моей благодарностью и уважением", - отреагировал на решение Уоллеса премьер-министр страны Риши Сунак, несмотря на то, что существенных успехов Уоллес не достиг.Сейчас британская армия насчитывает всего 75 тысяч солдат, также имеются очевидные проблемы с состоянием военной техники.
https://ukraina.ru/20230831/1049058646.html
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новости, британия, министр обороны, министр
Назначен новый министр обороны Британии. Что о нем известно
13:06 31.08.2023 (обновлено: 13:19 31.08.2023)
Новым министром обороны Великобритании назначен министр энергетической безопасности Грант Шаппс. Он сменил подавшего 31 августа в отставку Бена Уоллеса. Об этом сообщило издание Sky News
Это пятая по счету должность в кабинете министров, которую Шаппс занял за последний год. При бывшем премьер-министре Британии Борисе Джонсоне Шаппс успел поработать министром транспорта, а при Лиз Трасс - министром внутренних дел.
Сам Шаппс, как это водится на Западе, уже отреагировал на свое назначение постом в соцсетях, где первым делом поблагодарил премьер-министра Риши Сунака за доверие, а вторым - раскланялся перед Киевом.
"Я с нетерпением жду возможности работать с отважными мужчинами и женщинами наших Вооруженных сил, которые защищают безопасность нашей страны. И продолжу работу Великобритании по поддержке Украины в ее борьбе против [России]", - написал Шаппс в X (Twitter).
Примечательно, что свой последний визит перед назначением он совершил именно в Киев. В аккурат на День независимости Украины. Свои впечатления, как обычно, министр опубликовал в сети.
"На этой неделе я увидел в Киеве людей, решительных в своем неповиновении. Эта нация сильная и идущая вперед, несмотря на постоянные нападения", - написал он.
А перед путешествием в Киев будущий министр обороны хвастался тем, что совсем скоро Великобритания "положит конец зависимости Украины от российского ядерного топлива", предоставив Владимиру Зеленскому кредитную гарантию в размере 192 миллионов фунтов стерлингов.
Не менее интересной была и публикация Шаппса, датированная 27 августа. В ней он безапелляционно утверждал, что Россия якобы проигрывает сразу две войны: реальную на Украине и энергетическую против Великобритании. При этом правда не упомянул, что антироссийские санкции привели к падению уровня жизни в Европе, в том числе и в Британии.
"К гадалке не ходи, этот человек знал, что скоро получит пост в обороне, и активно готовился", - отреагировал один из пользователей сети.
Бен Уоллес покинул пост министра обороны Великобритании 31 августа покинул. Свою отставку он анонсировал еще несколько месяцев назад.
"Вы покидаете свой пост с моей благодарностью и уважением", - отреагировал на решение Уоллеса премьер-министр страны Риши Сунак, несмотря на то, что существенных успехов Уоллес не достиг.
Сейчас британская армия насчитывает всего 75 тысяч солдат, также имеются очевидные проблемы с состоянием военной техники.