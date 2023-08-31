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Лукашенко заявил о напряженности у белорусских границ
Лукашенко заявил о напряженности у белорусских границ - 31.08.2023 Украина.ру
Лукашенко заявил о напряженности у белорусских границ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 августа на заседании Совета безопасности указал, что страна не может быть уверенной в завтрашнем дне из-за напряженной обстановки в мире и у белорусских границ, а также из-за санкционного давления, передает belta.by
2023-08-31T12:59
2023-08-31T12:59
2023-08-31T12:59
нато
границы
лукашенко
белоруссия
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По его словам, страны НАТО настойчиво продвигают политику своего расширения, наращивают военное присутствие вокруг Белоруссии, постоянно проводят "провокационные учения на границах, да и другие действия".Недавно министр обороны Белоруссии Виктор Хренин указал, что возможность прямого военного столкновения с НАТО "весьма вероятна". По его словам, сейчас страны Запада активно готовятся к боевым действиям, вкладывая деньги и подготавливая армию. Хренин также сообщал, что в ближайшее время Белоруссия пересмотрит свою военную политику и примет новую редакцию концепции национальной безопасности страны.
https://ukraina.ru/20221201/1041400912.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, границы, лукашенко, белоруссия
Лукашенко заявил о напряженности у белорусских границ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 августа на заседании Совета безопасности указал, что страна не может быть уверенной в завтрашнем дне из-за напряженной обстановки в мире и у белорусских границ, а также из-за санкционного давления, передает belta.by
По его словам, страны НАТО настойчиво продвигают политику своего расширения, наращивают военное присутствие вокруг Белоруссии, постоянно проводят "провокационные учения на границах, да и другие действия".
"Свои действия они оправдывают некими угрозами, якобы исходящими с территории Беларуси. Руководство Польши и стран Балтии обвиняет Беларусь в неких мифических агрессивных намерениях, которых никогда не было и быть не может", - посетовал Лукашенко.
Недавно министр обороны Белоруссии Виктор Хренин указал, что возможность прямого военного столкновения с НАТО "весьма вероятна". По его словам, сейчас страны Запада активно готовятся к боевым действиям, вкладывая деньги и подготавливая армию.
Хренин также сообщал, что в ближайшее время Белоруссия пересмотрит свою военную политику и примет новую редакцию концепции национальной безопасности страны.