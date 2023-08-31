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Украинские СМИ сообщили о крушении двух вертолетов ВСУ

Украинские СМИ сообщили о крушении двух вертолетов ВСУ - 31.08.2023 Украина.ру

Украинские СМИ сообщили о крушении двух вертолетов ВСУ

В момент крушения, которое произошло в Краматорском районе, в воздух взлетел российский истребитель Су-35

2023-08-31T11:58

2023-08-31T11:58

2023-08-31T12:25

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Два украинских вертолета Ми-8 разбились в подконтрольном Украине Краматорском районе ДНР во время боевого задания. Об этом 31 августа изданию РБК-Украина сказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.Предварительно сообщалось о шести погибших, но эта информация уточняется, рассказал источник издания.По словам Евлаша, крушение произошло в Краматорском районе, но его причины неизвестны. Тем временем поступила информация, что во время посадки украинских вертолетов в небо взлетел российский истребитель Су-35."Да, действительно, произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они находились на боевой задаче. Во время того, как они выполняли задание в воздухе, был вражеский истребитель Су-35", - подтвердил Евлаш.Издание напоминает, что ранее в украинских СМИ появилась информация о крушении двух военных вертолетов ВСУ в Краматорском районе ДНР. Происшествие произошло 29 августа, летательные аппараты были полностью уничтожены, а на месте крушения были найдены тела шести погибших военнослужащих."В СМИ писали, что трагедия произошла во время выполнения боевого задания, а имена и обстоятельства гибели не разглашаются в целях безопасности", - пишет РБК-Украина, подчеркивая, что расследованием этого дела занимается Государственное бюро расследований, а как одна из причин происшествия рассматривается "нарушение правил полетов или подготовки к ним".Украинские СМИ сообщили ранее о том, что 25 августа в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета. Сообщалось, что в результате столкновения погиб один из самых известных украинских пилотов — Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

https://ukraina.ru/20230826/1048944993.html

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новости, всу, вертолеты, крушение