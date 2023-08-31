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ВСУ не достигли успеха на Ореховском направлении
ВСУ не достигли успеха на Ореховском направлении - 31.08.2023 Украина.ру
ВСУ не достигли успеха на Ореховском направлении
Российские бойцы заслужили награды
2023-08-31T10:21
2023-08-31T10:21
2023-08-31T10:21
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Мотострелковые подразделения Армии России отбили атаку превосходящих сил противника и уничтожили несколько единиц бронетехники на Ореховском направлении. Об этом 31 августа проинформировала пресс-служба Минобороны России."За это бойцы получили заслуженные награды", - сказано в официальном сообщении.Командир принявшего бой подразделения, рассказывая о подвигах своих подчинённых, отметил: "Это надо быть в душе человеком, отважным, смелым, идти на помощь другим. Вот это, наверное, и есть героизм".Отметим, на фоне провала начавшегося летом "весеннего контрнаступления" киевский режим стал активнее практиковать теракты. Для этого наращиваются заброски диверсионных и террористических групп, увеличиваются атаки беспилотными летательными и морскими аппаратами.
https://ukraina.ru/20230828/1048985386.html
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Украина.ру
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новости, новости украины, всу, минобороны рф, награды, герои
Новости, Новости Украины, ВСУ, Минобороны РФ, награды, герои
ВСУ не достигли успеха на Ореховском направлении
Российские бойцы заслужили награды
Мотострелковые подразделения Армии России отбили атаку превосходящих сил противника и уничтожили несколько единиц бронетехники на Ореховском направлении. Об этом 31 августа проинформировала пресс-служба Минобороны России.
"За это бойцы получили заслуженные награды", - сказано в официальном сообщении.
Командир принявшего бой подразделения, рассказывая о подвигах своих подчинённых, отметил: "Это надо быть в душе человеком, отважным, смелым, идти на помощь другим. Вот это, наверное, и есть героизм".
Отметим, на фоне провала начавшегося летом "весеннего контрнаступления" киевский режим стал активнее практиковать теракты. Для этого наращиваются заброски диверсионных и террористических групп, увеличиваются атаки беспилотными летательными и морскими аппаратами.