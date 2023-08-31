https://ukraina.ru/20230831/1049057803.html

ВСУ не достигли успеха на Ореховском направлении

ВСУ не достигли успеха на Ореховском направлении - 31.08.2023 Украина.ру

ВСУ не достигли успеха на Ореховском направлении

Российские бойцы заслужили награды

2023-08-31T10:21

2023-08-31T10:21

2023-08-31T10:21

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Мотострелковые подразделения Армии России отбили атаку превосходящих сил противника и уничтожили несколько единиц бронетехники на Ореховском направлении. Об этом 31 августа проинформировала пресс-служба Минобороны России."За это бойцы получили заслуженные награды", - сказано в официальном сообщении.Командир принявшего бой подразделения, рассказывая о подвигах своих подчинённых, отметил: "Это надо быть в душе человеком, отважным, смелым, идти на помощь другим. Вот это, наверное, и есть героизм".Отметим, на фоне провала начавшегося летом "весеннего контрнаступления" киевский режим стал активнее практиковать теракты. Для этого наращиваются заброски диверсионных и террористических групп, увеличиваются атаки беспилотными летательными и морскими аппаратами.

https://ukraina.ru/20230828/1048985386.html

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