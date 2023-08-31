ВСУ не достигли успеха на Ореховском направлении - 31.08.2023 Украина.ру
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ВСУ не достигли успеха на Ореховском направлении
ВСУ не достигли успеха на Ореховском направлении - 31.08.2023 Украина.ру
ВСУ не достигли успеха на Ореховском направлении
Российские бойцы заслужили награды
2023-08-31T10:21
2023-08-31T10:21
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Мотострелковые подразделения Армии России отбили атаку превосходящих сил противника и уничтожили несколько единиц бронетехники на Ореховском направлении. Об этом 31 августа проинформировала пресс-служба Минобороны России."За это бойцы получили заслуженные награды", - сказано в официальном сообщении.Командир принявшего бой подразделения, рассказывая о подвигах своих подчинённых, отметил: "Это надо быть в душе человеком, отважным, смелым, идти на помощь другим. Вот это, наверное, и есть героизм".Отметим, на фоне провала начавшегося летом "весеннего контрнаступления" киевский режим стал активнее практиковать теракты. Для этого наращиваются заброски диверсионных и террористических групп, увеличиваются атаки беспилотными летательными и морскими аппаратами.
https://ukraina.ru/20230828/1048985386.html
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новости, новости украины, всу, минобороны рф, награды, герои
Новости, Новости Украины, ВСУ, Минобороны РФ, награды, герои

ВСУ не достигли успеха на Ореховском направлении

10:21 31.08.2023
 
© Украина.ру
© Украина.ру
Читать в
Российские бойцы заслужили награды
Мотострелковые подразделения Армии России отбили атаку превосходящих сил противника и уничтожили несколько единиц бронетехники на Ореховском направлении. Об этом 31 августа проинформировала пресс-служба Минобороны России.
"За это бойцы получили заслуженные награды", - сказано в официальном сообщении.
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
28 августа, 15:30
Тактика НАТО не работает против российской армии, будущее Украины. О чём говорили эксперты 28 августа
Командир принявшего бой подразделения, рассказывая о подвигах своих подчинённых, отметил: "Это надо быть в душе человеком, отважным, смелым, идти на помощь другим. Вот это, наверное, и есть героизм".
Отметим, на фоне провала начавшегося летом "весеннего контрнаступления" киевский режим стал активнее практиковать теракты. Для этого наращиваются заброски диверсионных и террористических групп, увеличиваются атаки беспилотными летательными и морскими аппаратами.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2023
03:50
За что умирают украинцы и зачем Зеленский продал землю Украины Единственный огромный и самый ценный актив Украины — чернозёмы — нужен всем, но для разных целей
 
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