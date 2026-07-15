Канадцы и британцы призывают Киев остановить продажу смертельного химиката - 15.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260715/kanadtsy-i-britantsy-prizyvayut-kiev-ostanovit-prodazhu-smertelnogo-khimikata-1081497332.html
Канадцы и британцы призывают Киев остановить продажу смертельного химиката
Канадцы и британцы призывают Киев остановить продажу смертельного химиката - 15.07.2026 Украина.ру
Канадцы и британцы призывают Киев остановить продажу смертельного химиката
Семьи из Канады и Великобритании потребовали от Украины прекратить продажу высококонцентрированного химиката, который стал причиной гибели их близких, сообщает телеканал CTV
2026-07-15T14:56
2026-07-15T15:47
новости
украина
канада
великобритания
владимир зеленский
украина.ру
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/22/1033482257_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_9a50a25f8755ee67fa07b1cacd45fe12.jpg
"Канадские и британские семьи призывают правительство Украины защитить уязвимых молодых людей во всем мире и пресечь продажу смертельно опасного химического вещества", - говорится в сообщении.Украинский продавец Леонид Закутенко подтвердил журналистам телеканала, что регулярно отправляет свой товар в Канаду, называя его пищевым консервантом. Полиция Украины в свою очередь отказывается расследовать дело, ссылаясь на то, что данное химическое вещество не входит в список запрещенных.Как подчеркивает телеканал, семьи погибших направили письмо Владимиру Зеленскому, а полиция Великобритании уже начала расследование.По данным CTV, среди погибших от опасного химиката, заказанного через украинские сайты, 23-летняя британка Грейс Притчард и 22-летняя канадка Аннека Даллин О'Грэйди. Обе нашли информацию о веществе онлайн и получили посылки с украинскими обратными адресами. Родители погибших заявляют, что концентрация продаваемого вещества намного превышала допустимую для кулинарных целей.Подробнее о ядах - в материале Задержан бариста, подливавший яд в напитки российским военным в Ставрополе на сайте Украина.ру.
украина
канада
великобритания
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/22/1033482257_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_c6ce55afaa0a45fe3a8e5e4eb272d211.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, канада, великобритания, владимир зеленский, украина.ру, мир без границ
Новости, Украина, Канада, Великобритания, Владимир Зеленский, Украина.ру, Мир без границ

Канадцы и британцы призывают Киев остановить продажу смертельного химиката

14:56 15.07.2026 (обновлено: 15:47 15.07.2026)
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанклаборатория биолаборатория исследования приборы пробирки лаборант
лаборатория биолаборатория исследования приборы пробирки лаборант - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Семьи из Канады и Великобритании потребовали от Украины прекратить продажу высококонцентрированного химиката, который стал причиной гибели их близких, сообщает телеканал CTV
"Канадские и британские семьи призывают правительство Украины защитить уязвимых молодых людей во всем мире и пресечь продажу смертельно опасного химического вещества", - говорится в сообщении.
Украинский продавец Леонид Закутенко подтвердил журналистам телеканала, что регулярно отправляет свой товар в Канаду, называя его пищевым консервантом.
Полиция Украины в свою очередь отказывается расследовать дело, ссылаясь на то, что данное химическое вещество не входит в список запрещенных.
Как подчеркивает телеканал, семьи погибших направили письмо Владимиру Зеленскому, а полиция Великобритании уже начала расследование.
По данным CTV, среди погибших от опасного химиката, заказанного через украинские сайты, 23-летняя британка Грейс Притчард и 22-летняя канадка Аннека Даллин О'Грэйди. Обе нашли информацию о веществе онлайн и получили посылки с украинскими обратными адресами. Родители погибших заявляют, что концентрация продаваемого вещества намного превышала допустимую для кулинарных целей.
Подробнее о ядах - в материале Задержан бариста, подливавший яд в напитки российским военным в Ставрополе на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКанадаВеликобританияВладимир ЗеленскийУкраина.руМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:39"Ахиллесова пята Украины": эксперт рассказал о стратегии ударов по портовой инфраструктуре
17:33В Киеве развёрнут координационный центр разведки Великобритании
17:32Победа или смерть? Сколько ещё протянет Украина и когда обанкротится Евросоюз – Ищенко
17:22Судья из Киева применил оружие, защищая свое право слушать русскую музыку
17:12Зрада Экспресс: перестановка кроватей на Банковой. В Киеве новый раунд борьбы за власть
17:10"Запас доброго отношения исчерпан": в Китае оценили сигнал Лаврова
17:07ВС РФ разнесли порт Ильичевска: Дандыкин об уничтожении паромов и подводных БЭКов ВСУ
17:06Бурение Корецкого продолжится в кресле премьер-министра Украины
17:00Майор Алексей Рамм: У ВС РФ высвободились силы, которые уже необязательно использовать в битве за Донбасс
16:59США передают Украине лицензии на производство ракет Patriot
16:52Урсула фон дер Ляйен подписала в Киеве соглашение о производстве ударных БПЛА для Украины на заводах ЕС
16:26Наследие Руси – неиспользованный "снаряд" украинской пропаганды
16:19"НАТО само приходит на Украину": Ищенко о скрытом плане Запада против России
16:13Зеленский раскрыл масштабы выпуска украинских БПЛА
16:10Херсонское направление: продолжаются позиционные бои
16:09"Брать в руки опасно": сапёр рассказал о химической обработке дронов ВСУ
16:05МиГ-29 с четырьмя флагами: как советский истребитель послужил ГДР, ФРГ, Польше и Украине
16:03Тревога в Севастополе, Харьков под ударом. Новости СВО
16:00Что это было? 10 лет со дня попытки военного мятежа в Турции
15:49На что сделана последняя ставка в войне с Россией и чем грозит Зеленскому раскол во власти – Лизан
Лента новостейМолния