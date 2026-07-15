https://ukraina.ru/20260715/kanadtsy-i-britantsy-prizyvayut-kiev-ostanovit-prodazhu-smertelnogo-khimikata-1081497332.html

Канадцы и британцы призывают Киев остановить продажу смертельного химиката

Канадцы и британцы призывают Киев остановить продажу смертельного химиката - 15.07.2026 Украина.ру

Канадцы и британцы призывают Киев остановить продажу смертельного химиката

Семьи из Канады и Великобритании потребовали от Украины прекратить продажу высококонцентрированного химиката, который стал причиной гибели их близких, сообщает телеканал CTV

2026-07-15T14:56

2026-07-15T14:56

2026-07-15T15:47

новости

украина

канада

великобритания

владимир зеленский

украина.ру

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/22/1033482257_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_9a50a25f8755ee67fa07b1cacd45fe12.jpg

"Канадские и британские семьи призывают правительство Украины защитить уязвимых молодых людей во всем мире и пресечь продажу смертельно опасного химического вещества", - говорится в сообщении.Украинский продавец Леонид Закутенко подтвердил журналистам телеканала, что регулярно отправляет свой товар в Канаду, называя его пищевым консервантом. Полиция Украины в свою очередь отказывается расследовать дело, ссылаясь на то, что данное химическое вещество не входит в список запрещенных.Как подчеркивает телеканал, семьи погибших направили письмо Владимиру Зеленскому, а полиция Великобритании уже начала расследование.По данным CTV, среди погибших от опасного химиката, заказанного через украинские сайты, 23-летняя британка Грейс Притчард и 22-летняя канадка Аннека Даллин О'Грэйди. Обе нашли информацию о веществе онлайн и получили посылки с украинскими обратными адресами. Родители погибших заявляют, что концентрация продаваемого вещества намного превышала допустимую для кулинарных целей.Подробнее о ядах - в материале Задержан бариста, подливавший яд в напитки российским военным в Ставрополе на сайте Украина.ру.

украина

канада

великобритания

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, канада, великобритания, владимир зеленский, украина.ру, мир без границ