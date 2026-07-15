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Канадцы и британцы призывают Киев остановить продажу смертельного химиката
Канадцы и британцы призывают Киев остановить продажу смертельного химиката - 15.07.2026 Украина.ру
Канадцы и британцы призывают Киев остановить продажу смертельного химиката
Семьи из Канады и Великобритании потребовали от Украины прекратить продажу высококонцентрированного химиката, который стал причиной гибели их близких, сообщает телеканал CTV
2026-07-15T14:56
2026-07-15T14:56
2026-07-15T15:47
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"Канадские и британские семьи призывают правительство Украины защитить уязвимых молодых людей во всем мире и пресечь продажу смертельно опасного химического вещества", - говорится в сообщении.Украинский продавец Леонид Закутенко подтвердил журналистам телеканала, что регулярно отправляет свой товар в Канаду, называя его пищевым консервантом. Полиция Украины в свою очередь отказывается расследовать дело, ссылаясь на то, что данное химическое вещество не входит в список запрещенных.Как подчеркивает телеканал, семьи погибших направили письмо Владимиру Зеленскому, а полиция Великобритании уже начала расследование.По данным CTV, среди погибших от опасного химиката, заказанного через украинские сайты, 23-летняя британка Грейс Притчард и 22-летняя канадка Аннека Даллин О'Грэйди. Обе нашли информацию о веществе онлайн и получили посылки с украинскими обратными адресами. Родители погибших заявляют, что концентрация продаваемого вещества намного превышала допустимую для кулинарных целей.Подробнее о ядах - в материале Задержан бариста, подливавший яд в напитки российским военным в Ставрополе на сайте Украина.ру.
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новости, украина, канада, великобритания, владимир зеленский, украина.ру, мир без границ
Новости, Украина, Канада, Великобритания, Владимир Зеленский, Украина.ру, Мир без границ
Канадцы и британцы призывают Киев остановить продажу смертельного химиката
14:56 15.07.2026 (обновлено: 15:47 15.07.2026)
Семьи из Канады и Великобритании потребовали от Украины прекратить продажу высококонцентрированного химиката, который стал причиной гибели их близких, сообщает телеканал CTV
"Канадские и британские семьи призывают правительство Украины защитить уязвимых молодых людей во всем мире и пресечь продажу смертельно опасного химического вещества", - говорится в сообщении.
Украинский продавец Леонид Закутенко подтвердил журналистам телеканала, что регулярно отправляет свой товар в Канаду, называя его пищевым консервантом.
Полиция Украины в свою очередь отказывается расследовать дело, ссылаясь на то, что данное химическое вещество не входит в список запрещенных.
Как подчеркивает телеканал, семьи погибших направили письмо Владимиру Зеленскому, а полиция Великобритании уже начала расследование.
По данным CTV, среди погибших от опасного химиката, заказанного через украинские сайты, 23-летняя британка Грейс Притчард и 22-летняя канадка Аннека Даллин О'Грэйди. Обе нашли информацию о веществе онлайн и получили посылки с украинскими обратными адресами. Родители погибших заявляют, что концентрация продаваемого вещества намного превышала допустимую для кулинарных целей.