Силы ПВО сбили крылатую ракету над Крымом — Аксенов - 31.08.2023 Украина.ру
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Силы ПВО сбили крылатую ракету над Крымом — Аксенов
Силы ПВО сбили крылатую ракету над Крымом — Аксенов - 31.08.2023 Украина.ру
Силы ПВО сбили крылатую ракету над Крымом — Аксенов
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили крылатую ракету в восточной части Крыма. Об этом сообщил 30 августа глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале
2023-08-31T07:26
2023-08-31T07:26
крым
ракета
аксенов
новости
пво
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"Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета", - написал Аксенов.Он призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Советник глава Крыма Олег Крючков уточнил, что от обломков ракеты на земле загорелась трава. Он попросил жителей и гостей региона не публиковать кадры работы ПВО, позиции и районы с геопривязкой.
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крым, ракета, аксенов, новости, пво
Крым, Ракета, Аксенов, Новости, ПВО

Силы ПВО сбили крылатую ракету над Крымом — Аксенов

07:26 31.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили крылатую ракету в восточной части Крыма. Об этом сообщил 30 августа глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале
"Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета", - написал Аксенов.
Он призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Советник глава Крыма Олег Крючков уточнил, что от обломков ракеты на земле загорелась трава. Он попросил жителей и гостей региона не публиковать кадры работы ПВО, позиции и районы с геопривязкой.
- РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Вчера, 20:21
Украинские диверсанты при попытке высадиться в Крыму будут уничтожены - Шеремет Попытки украинских диверсантов высадиться в Крыму будут пресечены, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
 
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