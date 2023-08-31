https://ukraina.ru/20230831/1049053566.html

Силы ПВО сбили крылатую ракету над Крымом — Аксенов

Силы ПВО сбили крылатую ракету над Крымом — Аксенов - 31.08.2023 Украина.ру

Силы ПВО сбили крылатую ракету над Крымом — Аксенов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили крылатую ракету в восточной части Крыма. Об этом сообщил 30 августа глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале

2023-08-31T07:26

2023-08-31T07:26

2023-08-31T07:26

крым

ракета

аксенов

новости

пво

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"Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета", - написал Аксенов.Он призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Советник глава Крыма Олег Крючков уточнил, что от обломков ракеты на земле загорелась трава. Он попросил жителей и гостей региона не публиковать кадры работы ПВО, позиции и районы с геопривязкой.

https://ukraina.ru/20230830/1049050155.html

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крым, ракета, аксенов, новости, пво