https://ukraina.ru/20230831/1049048432.html

Украинские копы застрелили мирного жителя в Днепре: реакция в соцсетях

Украинские копы застрелили мирного жителя в Днепре: реакция в соцсетях - 31.08.2023 Украина.ру

Украинские копы застрелили мирного жителя в Днепре: реакция в соцсетях

В Днепре полицейский застрелил мужчину на глазах у жены и двоих детей. Патрульные остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. По видео, которое попало в сеть, видно, что женщину грубо пытаются вытащить из машины, муж вступился за нее и получил пулю в живот

2023-08-31T04:06

2023-08-31T04:06

2023-08-31T09:16

эксклюзив

соцсети

полицейские

копы

украина

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Позже полицейская опубликовала фото, на котором она стоит с разбитым носом.Насколько правомерны были действия полицейских, сейчас разбираются правоохранительные органы. В обществе же развернулась дискуссия о произволе полицейских с одной стороны и тотальном пренебрежении законами гражданами с другой.Больше мнений — в обзоре соцсетей.Журналист Диана Панченко:Свобода от всего. Вчера сеть облетело жуткое видео расстрела полицейскими мужчины. На глазах у детей.Я напомню, что на Украине это далеко не первый случай. И каждый раз правоохранители не несли наказания за превышение полномочий.Так, в 2016-м на Николаевщине, в посёлке Кривое озеро 6 полицейских прибыли по вызову женщины после ссоры с мужем. Полицейские заковали его наручниками, вывели во двор и стали избивать ногами. Потом несколько раз выстрелили. Все это — на глазах у матери мужчины и малолетнего сына. Мужчина скончался, а полицейские просто убежали.На следующий день местные пытались блокировать полицейский отдел. Но протесты утихли, а виновных отмазали. Двоим даже не предъявили подозрений. Остальных отпустили либо под домашний арест, либо под обязательства.Пожалуй, больше всего на свете на моей родине любят гордиться тем, как они свободны. Мол, в России — мордор и полицейская страна. А у нас — сад и демократия.Но это самая большая и кривая ложь. Потому что свободным себя на Украине не может чувствовать никто. Ни мужчина, который боится выйти за хлебом и встретить военкома. Ни женщина, которая не знает как прокормить ребёнка. Ни семья, которая столкнулась с правоохранителям.И чем больше мы погружаемся во тьму и ненависть, тем меньше у нас той самой свободы. Она превратилась в облезший фантик, которым крутит у нас перед носом власть. Все крепче затягивая удавку.«Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб.» Знаете, чья цитата ?Народный депутат Макс Бужанский:По поводу вчерашней трагедии в Днепре хотел бы сказать только одно. Любые обобщения — все полицейские негодяи, все граждане негодяи и т. д. — самый ложный путь, который можно выбрать. Со всем остальным разберутся следствие и суд.Историк Вахтанг Кипиани:Не один раз в Штатах был свидетелем работы полицейских. Правило номер 1 — безусловное выполнение их требований. Вытащить руки из карманов. Положить руки на руль. Выйти из авто. Уйти на определенное расстояние. Перейти на другую сторону дороги. И так далее.Однажды моя мама вызвала полицию, то была взята в наручники так же, как и собственно тот, кто был причиной вызова. Разобрались, сняли наручники. Даже разрешили фото с ними сделать.Видел лично как полицейский, подходя к группе достаточно активных, скажем так, подростков, демонстративно расстегнул кобуру так, чтобы они видели.Еще однажды мама за рулем превысила скорость и аргументом полицейского, заглянувшего в салон: «Мэм, это же ваши дети? Вы подвергали их опасности и я тоже рисковал, преследуя вас несколько миль».Бизнесмен Евгений Черняк:Сегодня будет много экспертов по шокирующей ситуации в Днепре.И все они будут, конечно, правы.Но никто не вспомнит, а какая судьба ждёт пацанов, на глазах которых погиб их отец.А это главный вопрос, а не кто прав, виноваты в такой ситуации все.Один погибший, 5 сломанных судеб, из них двое детей.Женщина-полицейский со сломанным носом после удара в лицо — шок.Очень жаль!Стоила того эмоция в этот момент, когда в стране война?Журналист Егор Чечеринда:В Днепре патрульный полицейский застрелил водителя «Ягуара», который вел себя агрессивно, быковал и пытался напасть на патрульных. При этом имел признаки алкогольного опьянения.Конечно, вся инфо — по словам самих патрульных. В деталях разберутся следователи ДБР. Надеюсь, расследование будет максимально беспристрастным и объективным.Но уже сейчас могу с уверенностью констатировать, что такого брутального неуважения к полицейским, как на Украине, я не видел нигде в мире, разве что в РФ. Оскорбления, угрозы, а также драки при остановке полицией на дороге стали у нас привычным явлением.Особенно если машина крутая, водитель имеет «статус», влиятельных родственников или просто «решала» по деликатным вопросам у власти... В таких случаях патрульные часто выглядят просто как «мальчики для унижения».Днепровские продемонстрировали, что они представители закона. Представители закона воюющей страны... Если единственная возможность остановить «быка» — это применение оружия, оно должно быть применено. Без колебаний.Единственный вопрос, почему полицейских до сих пор не научили стрелять не на смертельное поражение... Извините за эмоции, но в этой истории я на стороне патрульных.Медиаэксперт Александр Мордкович:про Днепр, как в Америке.Собственно, про Днепр, писать смысла нет.Поэтому про как в Америке.В Америке полицейский, застреливший невооружённого гражданского, не находящегося в федеральном розыске за особо тяжкие насильственные преступления, сядет. А напарник, который не смог обеспечить задержание, будет уволен с лишением пенсии.Напомню)Тот самый чёрный, жизнь которого ценна, умер от передоза наркотиков, которые он прятал в полости тела, скрывая от полицейского досмотра. При этом будучи рецидивистом.А виновными признали полицейских. Это притом, что с ними были адвокаты и представители профсоюза.* Орфография и пунктуация авторов сохранены

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эксклюзив, соцсети, полицейские, копы, украина