https://ukraina.ru/20230831/1049048432.html
Украинские копы застрелили мирного жителя в Днепре: реакция в соцсетях
Украинские копы застрелили мирного жителя в Днепре: реакция в соцсетях - 31.08.2023 Украина.ру
Украинские копы застрелили мирного жителя в Днепре: реакция в соцсетях
В Днепре полицейский застрелил мужчину на глазах у жены и двоих детей. Патрульные остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. По видео, которое попало в сеть, видно, что женщину грубо пытаются вытащить из машины, муж вступился за нее и получил пулю в живот
2023-08-31T04:06
2023-08-31T04:06
2023-08-31T09:16
эксклюзив
соцсети
полицейские
копы
украина
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102266/88/1022668816_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71d0552a0ed56018ba044eee3a1c4d79.jpg
Позже полицейская опубликовала фото, на котором она стоит с разбитым носом.Насколько правомерны были действия полицейских, сейчас разбираются правоохранительные органы. В обществе же развернулась дискуссия о произволе полицейских с одной стороны и тотальном пренебрежении законами гражданами с другой.Больше мнений — в обзоре соцсетей.Журналист Диана Панченко:Свобода от всего. Вчера сеть облетело жуткое видео расстрела полицейскими мужчины. На глазах у детей.Я напомню, что на Украине это далеко не первый случай. И каждый раз правоохранители не несли наказания за превышение полномочий.Так, в 2016-м на Николаевщине, в посёлке Кривое озеро 6 полицейских прибыли по вызову женщины после ссоры с мужем. Полицейские заковали его наручниками, вывели во двор и стали избивать ногами. Потом несколько раз выстрелили. Все это — на глазах у матери мужчины и малолетнего сына. Мужчина скончался, а полицейские просто убежали.На следующий день местные пытались блокировать полицейский отдел. Но протесты утихли, а виновных отмазали. Двоим даже не предъявили подозрений. Остальных отпустили либо под домашний арест, либо под обязательства.Пожалуй, больше всего на свете на моей родине любят гордиться тем, как они свободны. Мол, в России — мордор и полицейская страна. А у нас — сад и демократия.Но это самая большая и кривая ложь. Потому что свободным себя на Украине не может чувствовать никто. Ни мужчина, который боится выйти за хлебом и встретить военкома. Ни женщина, которая не знает как прокормить ребёнка. Ни семья, которая столкнулась с правоохранителям.И чем больше мы погружаемся во тьму и ненависть, тем меньше у нас той самой свободы. Она превратилась в облезший фантик, которым крутит у нас перед носом власть. Все крепче затягивая удавку.«Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб.» Знаете, чья цитата ?Народный депутат Макс Бужанский:По поводу вчерашней трагедии в Днепре хотел бы сказать только одно. Любые обобщения — все полицейские негодяи, все граждане негодяи и т. д. — самый ложный путь, который можно выбрать. Со всем остальным разберутся следствие и суд.Историк Вахтанг Кипиани:Не один раз в Штатах был свидетелем работы полицейских. Правило номер 1 — безусловное выполнение их требований. Вытащить руки из карманов. Положить руки на руль. Выйти из авто. Уйти на определенное расстояние. Перейти на другую сторону дороги. И так далее.Однажды моя мама вызвала полицию, то была взята в наручники так же, как и собственно тот, кто был причиной вызова. Разобрались, сняли наручники. Даже разрешили фото с ними сделать.Видел лично как полицейский, подходя к группе достаточно активных, скажем так, подростков, демонстративно расстегнул кобуру так, чтобы они видели.Еще однажды мама за рулем превысила скорость и аргументом полицейского, заглянувшего в салон: «Мэм, это же ваши дети? Вы подвергали их опасности и я тоже рисковал, преследуя вас несколько миль».Бизнесмен Евгений Черняк:Сегодня будет много экспертов по шокирующей ситуации в Днепре.И все они будут, конечно, правы.Но никто не вспомнит, а какая судьба ждёт пацанов, на глазах которых погиб их отец.А это главный вопрос, а не кто прав, виноваты в такой ситуации все.Один погибший, 5 сломанных судеб, из них двое детей.Женщина-полицейский со сломанным носом после удара в лицо — шок.Очень жаль!Стоила того эмоция в этот момент, когда в стране война?Журналист Егор Чечеринда:В Днепре патрульный полицейский застрелил водителя «Ягуара», который вел себя агрессивно, быковал и пытался напасть на патрульных. При этом имел признаки алкогольного опьянения.Конечно, вся инфо — по словам самих патрульных. В деталях разберутся следователи ДБР. Надеюсь, расследование будет максимально беспристрастным и объективным.Но уже сейчас могу с уверенностью констатировать, что такого брутального неуважения к полицейским, как на Украине, я не видел нигде в мире, разве что в РФ. Оскорбления, угрозы, а также драки при остановке полицией на дороге стали у нас привычным явлением.Особенно если машина крутая, водитель имеет «статус», влиятельных родственников или просто «решала» по деликатным вопросам у власти... В таких случаях патрульные часто выглядят просто как «мальчики для унижения».Днепровские продемонстрировали, что они представители закона. Представители закона воюющей страны... Если единственная возможность остановить «быка» — это применение оружия, оно должно быть применено. Без колебаний.Единственный вопрос, почему полицейских до сих пор не научили стрелять не на смертельное поражение... Извините за эмоции, но в этой истории я на стороне патрульных.Медиаэксперт Александр Мордкович:про Днепр, как в Америке.Собственно, про Днепр, писать смысла нет.Поэтому про как в Америке.В Америке полицейский, застреливший невооружённого гражданского, не находящегося в федеральном розыске за особо тяжкие насильственные преступления, сядет. А напарник, который не смог обеспечить задержание, будет уволен с лишением пенсии.Напомню)Тот самый чёрный, жизнь которого ценна, умер от передоза наркотиков, которые он прятал в полости тела, скрывая от полицейского досмотра. При этом будучи рецидивистом.А виновными признали полицейских. Это притом, что с ними были адвокаты и представители профсоюза.* Орфография и пунктуация авторов сохранены
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
эксклюзив, соцсети, полицейские, копы, украина
Украинские копы застрелили мирного жителя в Днепре: реакция в соцсетях
04:06 31.08.2023 (обновлено: 09:16 31.08.2023)
В Днепре полицейский застрелил мужчину на глазах у жены и двоих детей. Патрульные остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. По видео, которое попало в сеть, видно, что женщину грубо пытаются вытащить из машины, муж вступился за нее и получил пулю в живот
Позже полицейская опубликовала фото, на котором она стоит с разбитым носом.
Насколько правомерны были действия полицейских, сейчас разбираются правоохранительные органы. В обществе же развернулась дискуссия о произволе полицейских с одной стороны и тотальном пренебрежении законами гражданами с другой.
Больше мнений — в обзоре соцсетей.
Журналист Диана Панченко:
Свобода от всего. Вчера сеть облетело жуткое видео расстрела полицейскими мужчины. На глазах у детей.
Я напомню, что на Украине это далеко не первый случай. И каждый раз правоохранители не несли наказания за превышение полномочий.
Так, в 2016-м на Николаевщине, в посёлке Кривое озеро 6 полицейских прибыли по вызову женщины после ссоры с мужем. Полицейские заковали его наручниками, вывели во двор и стали избивать ногами. Потом несколько раз выстрелили. Все это — на глазах у матери мужчины и малолетнего сына. Мужчина скончался, а полицейские просто убежали.
На следующий день местные пытались блокировать полицейский отдел. Но протесты утихли, а виновных отмазали. Двоим даже не предъявили подозрений. Остальных отпустили либо под домашний арест, либо под обязательства.
Пожалуй, больше всего на свете на моей родине любят гордиться тем, как они свободны. Мол, в России — мордор и полицейская страна. А у нас — сад и демократия.
Но это самая большая и кривая ложь. Потому что свободным себя на Украине не может чувствовать никто. Ни мужчина, который боится выйти за хлебом и встретить военкома. Ни женщина, которая не знает как прокормить ребёнка. Ни семья, которая столкнулась с правоохранителям.
И чем больше мы погружаемся во тьму и ненависть, тем меньше у нас той самой свободы. Она превратилась в облезший фантик, которым крутит у нас перед носом власть. Все крепче затягивая удавку.
«Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб.» Знаете, чья цитата ?
Народный депутат Макс Бужанский:
По поводу вчерашней трагедии в Днепре хотел бы сказать только одно. Любые обобщения — все полицейские негодяи, все граждане негодяи и т. д. — самый ложный путь, который можно выбрать. Со всем остальным разберутся следствие и суд.
Не один раз в Штатах был свидетелем работы полицейских. Правило номер 1 — безусловное выполнение их требований. Вытащить руки из карманов. Положить руки на руль. Выйти из авто. Уйти на определенное расстояние. Перейти на другую сторону дороги. И так далее.
Однажды моя мама вызвала полицию, то была взята в наручники так же, как и собственно тот, кто был причиной вызова. Разобрались, сняли наручники. Даже разрешили фото с ними сделать.
Видел лично как полицейский, подходя к группе достаточно активных, скажем так, подростков, демонстративно расстегнул кобуру так, чтобы они видели.
Еще однажды мама за рулем превысила скорость и аргументом полицейского, заглянувшего в салон: «Мэм, это же ваши дети? Вы подвергали их опасности и я тоже рисковал, преследуя вас несколько миль».
Бизнесмен Евгений Черняк:
Сегодня будет много экспертов по шокирующей ситуации в Днепре.
И все они будут, конечно, правы.
Но никто не вспомнит, а какая судьба ждёт пацанов, на глазах которых погиб их отец.
А это главный вопрос, а не кто прав, виноваты в такой ситуации все.
Один погибший, 5 сломанных судеб, из них двое детей.
Женщина-полицейский со сломанным носом после удара в лицо — шок.
Стоила того эмоция в этот момент, когда в стране война?
Журналист Егор Чечеринда:
В Днепре патрульный полицейский застрелил водителя «Ягуара», который вел себя агрессивно, быковал и пытался напасть на патрульных. При этом имел признаки алкогольного опьянения.
Конечно, вся инфо — по словам самих патрульных. В деталях разберутся следователи ДБР. Надеюсь, расследование будет максимально беспристрастным и объективным.
Но уже сейчас могу с уверенностью констатировать, что такого брутального неуважения к полицейским, как на Украине, я не видел нигде в мире, разве что в РФ. Оскорбления, угрозы, а также драки при остановке полицией на дороге стали у нас привычным явлением.
Особенно если машина крутая, водитель имеет «статус», влиятельных родственников или просто «решала» по деликатным вопросам у власти... В таких случаях патрульные часто выглядят просто как «мальчики для унижения».
Днепровские продемонстрировали, что они представители закона. Представители закона воюющей страны... Если единственная возможность остановить «быка» — это применение оружия, оно должно быть применено. Без колебаний.
Единственный вопрос, почему полицейских до сих пор не научили стрелять не на смертельное поражение... Извините за эмоции, но в этой истории я на стороне патрульных.
Медиаэксперт Александр Мордкович:
про Днепр, как в Америке.
Собственно, про Днепр, писать смысла нет.
Поэтому про как в Америке.
В Америке полицейский, застреливший невооружённого гражданского, не находящегося в федеральном розыске за особо тяжкие насильственные преступления, сядет. А напарник, который не смог обеспечить задержание, будет уволен с лишением пенсии.
Тот самый чёрный, жизнь которого ценна, умер от передоза наркотиков, которые он прятал в полости тела, скрывая от полицейского досмотра. При этом будучи рецидивистом.
А виновными признали полицейских. Это притом, что с ними были адвокаты и представители профсоюза.
* Орфография и пунктуация авторов сохранены