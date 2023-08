https://ukraina.ru/20230830/1049044657.html

Зеленский вывел Байдена из себя: что говорили об Украине в мире 30 августа

Зеленский вывел Байдена из себя: что говорили об Украине в мире 30 августа

Украина.ру, 30.08.2023

2023-08-30T17:31

2023-08-30T17:31

2023-08-30T18:27

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/16/1042036877_0:29:1585:921_1920x0_80_0_0_890551c18eefcc5845b9c8a763b5dfc5.jpg

Зеленский и Байден. Дружба не завязалась с самого началаБританская газета The Guardian публикует отрывок о первой встрече нынешних президентов Украины и США в Вашингтоне 1 сентября 2021 года из книги американского политического обозревателя Франклина Фора «Последний политик», которая поступит в продажу на следующей неделе.Владимир Зеленский на протяжении нескольких месяцев добивался встречи с предыдущим хозяином Белого дома республиканцем Дональдом Трампом, но тот отвечал отказом, поскольку был недоволен его нежеланием содействовать расследованию коррупционной деятельности сына действующего президента США Хантера Байдена на Украине.«Зеленский испытывал затянувшееся негодование из-за того эпизода и, по крайней мере, подсознательно, казалось, винил Байдена за унижение, которому он подвергся, за политическую неловкость, которую он пережил», — пишет газета.Как рассказывает Фор, Зеленский считал Байдена слабым политиком из-за отказа ввести санкции против компании — оператора газопровода «Северный поток — 2», но и Байден «тоже не был высокого мнения о своём украинском коллеге», в частности потому что Зеленский хвалил сенатора-республиканца Теда Круза, призывавшего демократическую администрацию Белого дом остановить строительство «Северного потока — 2».Вообще-то президент США ждал от президента Украины благодарности за поддержку со стороны Вашингтона, однако услышал только длинный список требований, главным из которых было присоединение к НАТО.«Разочарование Зеленского лишило его способности логически мыслить. После мольбы о вступлении в НАТО он начал читать лекции о том, что сама организация фактически является пережитком прошлого, а её значимость сокращается. Он сказал Байдену, что Франция и Германия собираются выйти из НАТО. «Это был абсурдный анализ, налицо было вопиющее противоречие. И это вывело Байдена из себя», — написано в книге.В общем, первая встреча, по словам автора, имевшего «беспрецедентный доступ к узкому внутреннему кругу советников Джо Байдена, которые окружали его на протяжении нескольких десятилетий», не способствовала установлению доверительных отношений между президентами.«Даже самые ярые сторонники Зеленского в администрации [Байдена] признали, что он переусердствовал», — отмечает Фор.Страхи ЗеленскогоБывшие и действующие чиновники Украины и США рассказали американской газете The New York Times, чего сейчас опасается Зеленский.«Украина чувствует, что политические часы тикают. Зеленский, похоже, стремится получить как можно больше истребителей F-16 до выборов в Европе и США, по итогам которых взгляды правительств, обещавших самолёты, могут измениться», — говорится в статье.Речь в частности идёт о Нидерландах, намеревавшихся передать Киеву 42 истребителя, которые постепенно выводят из состава национальных ВВС. Марк Рютте, руководящий правительством почти 13 лет, объявил об уходе из политики после парламентских выборов, назначенных на 22 ноября, вне зависимости от их результатов.«Однако большую озабоченность вызывают Соединённые Штаты, где республиканцы всё чаще говорят о прекращении финансовой поддержки Украины. Бывший президент Дональд Трамп, лидер в борьбе за выдвижение от Республиканской партии, заявил в июле, что подтолкнёт Зеленского к мирным соглашениям, сказав ему: "Хватит — вам нужно заключить сделку"», — продолжает The New York Times.«Бывший высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил, что волна заявлений Зеленского об F-16, вероятно, направлена на то, чтобы закрепить обязательства Запада на случай, если вялое контрнаступление подорвёт политическую поддержку среди союзников», — говорится в статье.Однако поставки F-16 Киеву — процесс долгий. Подготовка пилотов, даже имеющих большой опыт полётов на советских МиГах-29, для управления западными истребителями займёт немало времени, только специализированные курсы английского языка рассчитаны на 4 месяца. Помимо лётчиков, необходимо обучить технический персонал.Ещё одна проблема: США должны дать разрешение, прежде чем третьи страны смогут отправить самолёты американского производства на Украину, но новый президент может отменить эти соглашения, если доставка ещё будет не завершена.Солдаты ВСУ посылают генералов прямиком в адВ беседе с корреспондентами швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung солдаты ВСУ пожаловались на военное руководство, которое заставляет продвигаться вперёд любой ценой, в результате чего гибнет множество военнослужащих.«С нами обращаются как с пушечным мясом. Они используют нас, как сигарету, которую выкуривают, а потом выбрасывают», — посетовал один из них.Контрнаступление идёт очень трудно, и в таких тяжёлых условиях моральный дух некоторых украинских военнослужащих начал падать, говорится в статье.«Конечно, у нас не хватает сапёров. Часто мы занимаемся разминированием вручную. Это длительный процесс, который злит некоторых генералов. Если они говорят вам продвигаться вперёд, пусть лучше сами это сделают и попадут прямиком в ад», — сказал другой солдат ВСУ.НАТО подставила УкраинуБывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру на его YouTube-канале отметил, что в больших потерях ВСУ есть вина генералов стран НАТО, которые просчитались при подготовке украинской армии к контрнаступлению.«Западные политики и военные воодушевляют их продолжать наступать. По моему мнению, такой военный просчёт генералов НАТО просто недопустим», — сказал он.Контрнаступление изначально было обречено на провал, констатировал Джонсон.«Всё очень просто: нельзя атаковать укреплённые позиции, не имея преимущества в воздухе или хотя бы паритета. У Украины этого нет. Они могут запустить 1–2 самолёта, но их сразу же сбивают», — объяснил бывший аналитик ЦРУ.

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

