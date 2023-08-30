https://ukraina.ru/20230830/1049042529.html

Версии авиакатастрофы в Тверской области, смерть руководства ЧВК "Вагнер" и будущее "вагнеровцев"

Версии авиакатастрофы в Тверской области, смерть руководства ЧВК "Вагнер" и будущее "вагнеровцев" - 31.08.2023 Украина.ру

Версии авиакатастрофы в Тверской области, смерть руководства ЧВК "Вагнер" и будущее "вагнеровцев"

Несмотря на то, что после авиакатастрофы в Тверской области, в которой погибло руководство ЧВК "Вагнер", прошла неделя, это событие остается в фокусе внимания многих российских и мировых СМИ, что, впрочем, и понятно – "вагнеры" зарекомендовали себя как эффективное боевое соединение в ходе спецоперации.

2023-08-30T17:36

2023-08-30T17:36

2023-08-31T10:39

эксклюзив

чвк "вагнер"

авиакатастрофа

россия

польша

пригожин

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В тоже время заметный след "вагнеры" оставили и своим коротким мятежом, когда 23-24 июня предприняли поход из Ростова-на-Дону в Москву.Действия ЧВК "Вагнер", как и смерть руководителей оставляют много загадок и вопросов, на которые в настоящее время в ходе нескольких расследованиях предстоит ответить сотрудникам Следственного комитета РФ. Ведь и уголовное дело по организации мятежа, как и следствие, выясняющее причины авиакатастрофы, продолжаются.Итак, вечером 23 августа на территории Тверской области потерпел крушение частный самолет Embraer Legacy. По официальным заявлениям на борту бизнес-джета Embraer находились 10 человек – все они погибли, в том числе основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин и командир "вагнеров" Дмитрий Уткин.На сегодняшний день Следственный комитет РФ в ходе проведения молекулярно-генетических экспертиз установил личности всех пассажиров. Однако сведения о причинах авиакатастрофы и ходе расследования пока не оглашены.Кроме Пригожина и Уткина на борту находились заместитель Пригожина Валерий Чекалов, который был в санкционном списке США за содействие поставкам вооружений в Россию, сотрудники личной охраны Пригожина - Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, боец-штурмовик Николай Матусеев и три члена экипажа: командир Алексей Левшин, пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.Кому выгодно?По поводу организаторов теракта в российских и зарубежных СМИ выдвигается большое количество различных версий – от самых фантастических – типа Пригожин посадил в самолет двойника и сам его взорвал, чтобы скрыться от следствия, до обвинений в адрес российского руководства.Западные СМИ, разгоняющие в медиапространстве откровенную русофобию, выстраивают версии и распространяют фейки, обвиняя в организации авиакатастрофы в Тверской области руководство РФ. Особенно стараются в этом смысле The New York Times и британский таблоид Daily Mail. При этом западные издания не утруждают себя изучением фактов и строят свои версии на домыслах и предположениях.Российский государственный и общественный деятель Сергей Марков в своем телеграм-канале опубликовал собственное видение правдоподобия выдвинутых версий.В 70 % он оценивает то, что организаторами и исполнителями убийства Пригожина выступили Зеленский и ГУР МО. Это понятно, потому что украинская власть и ее спецслужбы уже признали свое участие в терактах и гибели Дарьи Дугиной и Максима Татарского, а также в двух терактах на Крымском мосту. Евгений Пригожин и ЧВК "Вагенр" вполне могли стать целью террористической по своей сути украинской власти. Ведь "вагнеры" показали свою высокую боевую эффективность против превосходящих сил противника в Артемовске и Соледаре.Более того, Киев связывал свои неудачи на фронте лично с Пригожиным. А когда "Вагнер" передислоцировался на территорию Белоруссии, власти Украины стали усиленно готовиться к возможному походу ЧВК "Вагнер" с севера в южном направлении, вплоть до Киева.Другими версиями, которые рассматривает Марков являются (в порядке убывания правдоподобия): Пригожина убрали ненавистники внутри российской власти (10%), ненавистники и конкуренты в российском бизнесе (3%). Кроме того, Марков рассматривает в качестве одной из версий и причастность спецслужб Франции (5%) из-за конфликта интересов в Африке, а так же Польши из-за угроз с белорусского направления ( 5%).В те же 5 % он оценил вмешательство (или участие в организации) авиакатастрофы спецслужб США и Британии.К наименее вероятным версиям Марков относит участие в убийстве Пригожина высшей власти России (0,001%).Что произошло?Но помимо заинтересованных организаторов авиакатастрофы (если она все-таки не произошла по техническим причинам, что полностью пока исключить нельзя) есть еще и причины этого трагического события. Их можно разделить на три группы: теракт, неисправность самолета и ошибочные действия российских сил ПВО.1. Теракт. Некоторые эксперты не исключают, что бизнес-джет был взорван изнутри. Так Московский комсомолец сообщает, что посторонние люди посещали самолет незадолго до злополучного вылета – якобы это были потенциальные покупатели самолета. Сообщается, что второй пилот утром 23 августа устроил экскурсию по самолету двум людям, которые выступили в роли покупателей самолета.Кроме того, МК пишет, что, Embraer проходил ежегодное плановое техническое обслуживание в одном из ангаров в "Шереметьево" - его осуществляла фирма "Джет Флайт Сервис". 25 июня борт 02795 снова был готов к полетам, именно на этом самолете Пригожин отправился из Ростова в Минск, на следующий день после мятежа 24 июня. Однако 18 июля в джете сломался турбохолодильник. Технический директор фирмы-эксплуатанта "МНТ-аэро" Артур Минченков занялся поисками агрегата. В условиях санкций это непросто, поиски затянулись. Сначала планировалось найти холодильник за 10 дней, в итоге ожидание растянулось почти на месяц. Нужную деталь купили за 7 миллионов рублей. Но при растаможке кондиционера его повредили, такую версию озвучил поставщик.Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ утверждает, что якобы появились показания, что в самый последний момент на борт загрузили некий подарок в виде ящика дорогого вина. И теперь следователи отрабатывают версию, что в этом ящике могла находиться бомба. Сам самолет (до погрузки ящика) тщательно осматривался охраной Пригожина с использованием специально обученных собак.Версия с подрывом самолета иностранными спецслужбами, будь то украинские или натовские – маловероятна, считает подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач, о чем он сказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру. Так как для сопредельной России страны, с которой мы ведем боевые действия, Евгений Викторович нужен был как человек, который раскачивал внутриполитическую систему в России. А как мертвый герой – властям Украины он не очень нужен, поэтому, считает эксперт, ни государству, ни спецслужбам такой разворот событий не выгоден.Кроме того, полковник ФСБ Храпач напомнил, что в 2004 году в Домодедово чеченские террористы взорвали российский самолет. Накануне того теракта представители вооруженных формирований дали взятку сотрудникам, которые отвечают за безопасность и пронесли взрывоопасные предметы на борт. Сейчас активно обсуждается в экспертном сообществе то, что в самолете накануне полета была произведена замена кондиционера. Эксперт считает, что, возможно, в этом месте и могли поместить закладку.2. Неисправность самолета. Эта версия также имеет право на существование, и выглядит весьма правдоподобно. К тому же, эта гипотеза подтверждается весьма обоснованными фактами. Издание Shot передает, что по предварительным данным произошел взрыв в небе — в результате которого у самолета оторвало крыло, оно ударило в стабилизатор, из-за чего сначала бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушел в штопор. При взрыве произошла разгерметизация самолета и все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить наземным службам о ЧП. В любом случае, без крыла и стабилизатора спасти воздушное судно они не смогли бы.Генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел", авиаэксперт Виктор Прядка в эксклюзивном комментарии Украина.ру допустил, что джет потерпел крушение в силу того, что самолет попал в, так называемую, сильную болтанку. Эксперт напомнил, что самолету на момент полета было порядка 15 лет, а за это время на нем могли появиться усталостные трещины, которые в определенный момент распространились, по итогу – отлетело крыло самолета. Напомним, что в сети распространилось видео, где очевидцы сообщают о двух громких хлопках во время крушения самолета. Виктор Прядка утверждает, что такие хлопки могут быть из-за неисправности двигателя. К слову, когда разрушается двигатель, его осколки могут очень сильно разрушить конструкцию самолета, так как диски турбины вращаются с очень большой скоростью и обладают очень большой кинетической разрушающей нагрузкой. Эксперт отметил, что подобные случаи уже были в истории авиации, когда двигатель разрушал конструкцию самолета.3.Действия сил ПВО, которые по ошибке могли сбить самолет, признав его за вражеский. В интервью Московскому комсомольцу военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов отмечает, что работа ПВО в отношении гражданского самолета должна быть полностью исключена. Объясняет он это тем, что на командном пункте войск ПВО чётко расписано какой самолет, в какое время и по какому маршруту вылетает.Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, комментируя причины аварии изданию Украина.ру, заявил, что исключает работу ПВО потому, что на корпусе упавшего самолета, который еще и загорелся, были бы обнаружены характерные признаки комплекса ПВО – это отверстия от осколочного заряда зенитно-управляемой ракеты. Эксперт отмечает три версии крушения самолёта: человеческий, технический фактор и фактор внешнего воздействия. По его мнению, для окончательных выводов необходимо получить результаты авиа-технической экспертизы. Конечно, возможны и другие причины авиакатастрофы и гибели людей. Причины произошедшего выясняют следователи. Но остается важный вопрос, что дальше будет с "вагнерами"?Что дальше?Сегодня они представляют реальную угрозу украинским и польским вооруженным силам.На днях польский министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский выступил с заявлением, в котором потребовал от властей в Минске немедленного убрать "Группу Вагнер" с территории Белоруссии В своем заявлении он подчеркнул, что ЧВК "Вагнер" – это "очень опасная группа", для Польши, разумеется.Издание Украина.ру опросило нескольких экспертов относительно того, каким им видится дальнейшая судьба ЧВК "Вагнер".В интервью Украина.ру подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач утверждает, что судьбу ЧВК Вагнер уже определил президент России Владимир Путин. Эксперт отметил, что подобные организации возможно будут востребованы на Ближнем Востоке или в Африке, поскольку они выполняют те функции, которые не могут выполнить официальные вооруженные силы РФ в силу различных международных ограничений. По мнению эксперта, в России подобных организаций больше не будет, так как в России сейчас унифицируются походы к обороне и частные военные кампании заключают контракты с Минобороны. В этом есть определенные преимущества: официальная система учета, снабжение, социальная поддержка, обучение и лечение. То есть, Минобороны делает все, чтобы поддерживать боеспособность любого подразделения.Вполне очевидно, что ни Пригожин, ни Уткин не являлись единственными руководителями ЧВК, высказал свое мнение в интервью Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько. Там был высший совет, напоминает он, в который входило достаточно большое количество руководителей, являвшихся раннее офицерами ВС РФ или сопредельных республик, которые были профессионалами в своей области. Возможно будет кто-то из них руководителем этой организации. Безпалько отмечает, что сегодня не совсем понятно, как будет существовать ЧВК в условиях, когда в России нет регулирования ЧВК и за счет чего она будет финансироваться. Военнослужащие должны получать зарплату, они должны обеспечиваться амуницией, продовольствием, медикаментами, техникой - это все требует очень больших материальных ресурсов. Известно, что Евгений Пригожин обеспечивал ЧВК за счет своей бизнес-империи, но теперь она перестанет существовать, причем без какой-либо формальной ликвидации, указа или решения, говорит эксперт.В свою очередь директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин считает, что будущее у ЧВК есть. Любая перспектива может хорошо сказаться на военной внешней политике России. Эксперт отмечает, что мы плохо используем возможности ЧВК, и всегда могли бы извлечь из них прямую выгоду, так как это делают, например, англичане, французы и американцы. Если бы ЧВК "Вагнер" получил поддержку государства, то в Африке мы бы могли занять самые сильные позиции: не хуже, чем у китайцев и французов. Пригожин и его компания сделали все, что могли для того, чтобы создать этот бренд стоимостью десятки миллиардов долларов.По мнению члена Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", военного политолога, кандидата политических наук Александра Перенджиева,которое он высказал в интервью изданию Украина.ру, вариантов будущего ЧВК "Вагнер" может быть много. Эксперт предположил 3 варианта развития событий: в первую очередь ЧВК "Вагнер" может возглавить кто-то другой, во-вторых ЧВК сможет стать подразделением внешней службы разведки, в-третьих они будут составной частью главного управления специальных программ при Президенте.

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Серафима Тимохина

Серафима Тимохина

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Серафима Тимохина

эксклюзив, чвк "вагнер", авиакатастрофа, россия, польша, пригожин