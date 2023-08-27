https://ukraina.ru/20230827/1048962111.html

Армен Гаспарян: "Вагнер" уже стал легендой и еще покажет себя в спецоперации

Армен Гаспарян: "Вагнер" уже стал легендой и еще покажет себя в спецоперации - 27.08.2023 Украина.ру

Армен Гаспарян: "Вагнер" уже стал легендой и еще покажет себя в спецоперации

О своей независимости Украина заявляла еще при СССР, в 1989 году и добивались ее коммунисты. О парадоксах истории и политики изданию Украина.ру говорит политолог, публицист, телерадиоведущий, член Общественной палаты Армен Гаспарян

2023-08-27T19:49

2023-08-27T19:49

2023-08-27T19:58

интервью

армен гаспарян

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украина

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– Армен, на минувшей неделе произошла трагедия - под Тверью в результате авиакатастрофы погибли руководители "Вагнера" - Уткин и Пригожин. Что произошло и кто виноват – еще нам предстоит узнать. Этим знанимается Следственный комитет. Но возникает вопрос о судьбе ЧВК "Вагнер". Пресс-серетарь президента России Песков заявил: "Такой структуры не существует, де-юре есть группа, ничего сказать о ее будущем не могу – не знаю". В это же время сегодня Лукашенко заявляет: "Вагнер", "Вагнер" жил и "Вагнер" будет жить в Белоруссии, мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер". Как вы считаете, что, в конце концов, ожидает ЧВК "Вагнер" в будущем?– Это надо, наверное, у братьев-белорусов спрашивать. Вообще противоречия в ваших словах никакого нет. Действительно в России законодательно не допускается наличия ЧВК, каких бы то ни было.И, собственно, из-за этого всевеликий гвалт на протяжении года стоял, потому что в новостях оно есть, есть Соледар, есть Бахмут, есть вообще вселенский гвалт, какой только возможет. Все эти ролики все, надеюсь, еще помнят. А законодательно этого не существует.В том числе, люди из Министерства обороны задавались вопросом "как это?". Государственная Дума вроде бы как что-то планировала принять по поводу ЧВК, потом не планировала, потом опять планировала.То есть, это был бесконечный бег, в результате случилось 24 июня, и вопрос этот был снят с повестки дня, потому что "Вагнер" передислоцировался на территорию Белоруссии, где действует теперь в белорусской юрисдикции, где подчиняется белорусским властям.Если президент Белоруссии сказал, что структура продолжит существовать, значит, она продолжит существовать.Вопрос в другом, здесь, как мне кажется, в каком составе сейчас "Вагнер", потому что на пике это было достаточно много людей, сколько сейчас в Белоруссии?Я читал сегодня в каком-то белорусском СМИ, что в районе 10 тысяч, согласитесь, что их было больше. Где остальные? Кто-то, наверное, подписал контракты со структурами Министерства обороны, кто-то закончил службу, кто-то находится условно в Африке, и т.д.Того, что было, сейчас, наверное, нету. Но будет, наверно, не перерождение, а некое переформатирование. Проблема-то здесь для стран Запада в другом. Понимаете, как говорят, "наше имя стало легендой"."Вагнер" стал легендой по итогам прошлого года, со знаком плюс. Эта легенда дальше будет жить. Она обрастет кучей воспоминаний, подробностей, из нее исчезнет все то неправильное, что было, а неправильного тоже много чего существовало, туда добавятся какие-нибудь новые герои, и т.д.Это всегда так. Эта история былинная во многом, и она таковой и будет продолжать оставаться, а как там дальше – покажет время. Сейчас говорить об этом, как мне кажется, преждевременно, плюс мы не знаем, а кто сейчас возглавляет.Я встречал формулировку, некий "Совет командиров". Но он должен в одном месте находиться, но если кто-то находится в ЦАР, кто-то в Белоруссии, говорят, кто-то в отпусках в России, значит, будет кто-то, кто все это возглавит и продолжит.Меня абсолютно не удивит, если в какой-то момент то, чем это станет, снова появится в зоне СВО, наводя ужас одним своим названием, одной своей символикой на неприятеля.У нас в истории таких случаев было очень много. Например, пластуны, кубанские казаки в эпоху Великой Отечественной войны. Комдив Метальников добился разрешения у Сталина, чтоб они в своей традиционной одежде воевали, и на немцев это производило удручающее впечатление.Вообще надо сказать, что немцы все время, когда воевали в двадцатом веке с нами, это всегда для них был шок. То они увидят "Дикую дивизию", с гиканьем куда-то несется.Собственно, откуда это про "азиатские орды", это началось все с Текинского конного полка. Представляете, из киргизов сформированный, немчура увидела в годы первой мировой войны, они же заикались потом сколько лет от этого зрелища.Плюс там партизаны всякие, Шкуро, Аненков, Унгерн – они все воевали в Первую Мировую войну, и все вели себя соответственно. С точки зрения такой катастрофы духа русская армия, как бы она ни называлась, она всегда умела удивлять неприятеля.Так что здесь традиция может и сыграть. А то, что символика – ну да, она ко многому обязывает. Поэтому и последовало заявление какого-то очередного пепса из Польши, о том, что вы все радуетесь?"Вагнер" есть, и "Вагнер" будет, потому что у них изначально прям семяизвержение было от восторга – все, закончилось, мы победили. Ага, победили они!– Вчера в ЮАР завершился саммит БРИКС, и в БРИКС официально приглашены шесть стран – это Аргентина, Эфиопия, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Как вы оцениваете результаты саммита? Саудовская Аравия и ОАЭ долгое время считались союзниками США на Ближнем Востоке. Что это теперь значит для США?– Американцы умеют предавать союзников, и те же самые страны на Ближнем Востоке, они это все познали за несколько лет, и саудиты, и Катар.Катар вообще с этой точки зрения даже хуже, чем мы, потому что там тридцать семь нарушений прав педерастов, лесбиянок и трансгендеров в сутки фиксируется. Как можно с таким союзником находиться?То, что Соединенные Штаты будут пытаться торпедировать этот процесс, не вызывает ни малейших сомнений. Здесь интрига будет только в том, какая страна первая испытает на себе ауру демократических преобразований, здесь возможны варианты.Что лично меня настораживает, я об этом тоже говорил с коллегами, и у себя в эфирах. Вот изначально был такой экономический союз по промышленному потенциалу, развитию населения, и т.д.Но очевидно, что те страны, которые сейчас присоединились, они по населению сильно уступают. То есть, понятно, БРИКС сейчас очень популярен, там более двух десятков стран захотели уже участвовать.У меня такое ощущение, что скоро там будут тоже сюрпризы какие-нибудь, из серии Косово, Латвия, вот эта вся гнусь. Денег же всегда не хватает, а где они харчеваться будут, если Европейский Союз сейчас зайдет в полосу стагнации, им будут давать меньше, и они сюда побегут. Меня это абсолютно не удивит.Этот момент мне хотелось бы, конечно, для себя хотя бы понимать, потому что иначе это может перерасти все в чудовищную историю. Мы же видели – туда Макрон стремился.Хотя, казалось бы, страна – один из лидеров Европейского Союза, страна Большой семерки, страна Альянса. Страна демократическая – ей не нравится Китай в формате Тайваня, понятно, нас они ненавидят, и при этом стремятся в БРИКС.Мне бы не хотелось, чтобы это было молниеносное расширение. Концептуально я понимаю – есть страны Большой семерки и есть страны БРИКС. Вместе они создают Большую двадцатку. Это я понимаю.Просто если туда сейчас они все выстроятся в очередь, я не пойму тогда конечного профицита с этой точки зрения. Мне хотелось бы, чтобы это была, прежде всего, работающая структура, а не "все флаги будут в гости к нам".Потому что я чувствую, что если это пойдет, то дальше мы услышим, что Молдова всю жизнь мечтала о БРИКС, это их будет не хватать, естественно, Шестого интернационала беззубых конокрадов Санду.В конце концов, вы же видите, что это безумие сегодня носит всеобъемлющий характер. Венгрия является наблюдателем в союзе тюркских народов. Не, я понимаю, конечно, что они, наверное, для себя вдруг вспомнили, что они потомки гуннов, а гунны это значит туда, и вот они тоже хотят там быть.Я просто извиняюсь – я давно живу, но венгры достаточно долгие годы говорили "Нет-нет-нет". Они когда в ЕС вступали, говорили, какие гунны, мы настоящие европейцы, мы тоже пьем какао в Венской опере, вспомните как называлась эта империя? Австро-Венгрия! Какие гунны?!А тут вдруг оказывается – нет, мы потомки гуннов. Я понимаю, что может быть, это занятно, но я все-таки человек, который привык к точности, и точность любит, а здесь ты каждый день думаешь, а чем тебя сегодня могут удивить? И главное, что они все удивляют. Они не умеют это делать.Я бы здесь не хотел, чтобы сработал извечный российский принцип – это болезнь, объединение и присоединение. У нас, когда Советский Союз распался, у нас политологи на пенсии, это невменяемое стадо, вместо того, чтобы о Боге думать и капусту квасить, они все там про объединения какие-то говорят.– На днях Украина отметила 32 годовщину независимости. Как вы считаете, сколько еще раз Украина отметит День независимости?– Столько, сколько будет существовать эта планета. А что вы напряглись? Что мешает отмечать День независимости Украины гражданам США в Детройте, имеющим украинские корни. Объясните мне, что им мешает это сделать?Но русская эмиграция пока не вымерла, отмечала тезоименитство Николая Второго. И что? Есть люди, которые отмечают день рождения Гитлера, кстати, таких тоже много на Украине.И дело-то не в этом. Если вас интересует условно, как в формате государства некого?– Да.– Да пес их знает, они сами, думаю, на этот вопрос не ответят, по той лишь причине, что никто над этим не задумывается. Зачем? Это же комфортно и так. Ты что-то там делаешь, денежки получаешь, в крайнем случае, ты отвалишь куда-нибудь, а страна…Понимаете, она может в формате условно, пяти западных областей, новым лимитрофом, вот они будут также отмечать. У меня уже ощущение, что авторы "Украина.ру" сочнее отметили День независимости, нежели хуторяне, потому что по этому поводу высказались все, просто все.Все привели какие-то цифры, какие-то факты, вчера это было очень занятно – меня допекли слушатели, типа, расскажите что-нибудь интересное про День незалежности?Я начал рассказывать, люди пишут, да вы что, издеваетесь, как это, они что, еще при советской власти были независимыми? Я говорю – ну да. У них первый Майдан был в 1989 году, в 1990 году они приняли декларацию. Понимаете, я еще в комсомол вступал, а эти уже были независимые. Понимаете? Это же абсурд!Люди, конечно, они же этого не знают.– Малоизвестный факт, кстати.– Да потому что мы никогда об этом не говорили, потому что у нас Майдан – это 2014 год, и 2013, а мы про Майдан 1989 года ничего не говорим, про то, как эта независимость была, кто ее принял.Ее, кстати, принимали коммунисты, вы понимаете вообще? Компартия Украины принимала. Они сами это все сделали, и они еще теперь ссылаются на руководителя КПУ Симоненко. Это прострел мозга! Это ампутация! Это оккупация в аду.Они же даже не знают, каким образом Украина была… они же все искренне полагают, что Украина стала независимой в 1992 году. Они про девяностые не знают.Я им рассказываю, послушайте, кретины, еще Советский Союз существует, Чемпионат СССР по футболу. У Динамо цвета бело-голубые, легко очень запомнить – белый и голубой. А киевское "Динамо" в 1990 году играла в жовто-блакитном, в честь полученной независимости.Этим дебилам показываешь фотографии, они говорят, так же путча еще не было. Я не знаю, что с ними делать, а это понятно, почему, потому что ходят вот эти барабунькины, тараканькины, поганкины, и все прочие, и мелят вот эту вот бредятину.А правда – она никому не нужна, потому что если ты скажешь правду, ты подумаешь, господи, а почему так, а что сделала власть союзная по этому поводу? Она приструнила как-то хутор взбунтовавшийся – нет, это же не 1991 год, а в 1990 было все относительно крепко.Слушайте, в 1990 году я лично ходил на футбол. Сборная СССР – сборная Италии, и в нашей сборной играли футболисты киевского "Динамо", никто не думал, что на следующий год страны не будет, а у них уже все было готово.Поэтому что здесь, поделать? Я же говорю – мы главные отмечальщики всех праздников. Кто больше нас отмечает День рождения Бандеры, День создания УПА, День Незалежности, День Флага?В принципе, у нас это правильное очень название, я считаю – "Украина.ру", потому что это так и естьГлавные знатоки этого вопроса – они в России, главные патриоты Украины, причем такой вот Украины "Жил-был пес", "Свадьба в Малиновке", вот это вот вся мазута, они главные здесь, и я в том числе.Тут знакомая заезжала, ей было плохо. Она заходит и немигаюшим взором окидывает вот эти все батареи книг на украинском языке и говорит: "Что это"? – "Работаем над культуркой". – "Сумбатыч, ты сколько часов в день об этом рассказываешь? Ты хочешь сказать, что перед сном вместо просмотра порнухи или футбола ты еще сидишь и эту ботву читаешь, еще и на украинском языке. Как это назвать"?Самая главная проблема, что это у всех такое.– Ваши вкусы специфичны.– Это не мои вкусы. Я вор и убийца, я должен этому соответствовать, как нас всех называет безбожная украинская власть. Я себе такую судьбу не выбирал, во многом это было вообще очень случайно, что я стал заниматься постсоветским пространством еще в то время, просто некому было. На "Маяке" не было желающих заниматься этим.То поколение, старые международники, орденоносные, с Гостелерадио СССР – они это все в гробу видели, им это вообще было не нужно и неинтересно, кому-то это надо было сгрузить.Но вот и молодому ретивому Сумбатычу это все сгрузили. Почему в свое время, я не помню, это на вашей Конференции Леха Мартынов сказал или не на вашей?Он ухмыляясь сказал: "Вот глядя на это все, мы с Сумбатычем никогда не будем без работы, мы всегда будем этот бред комментировать. Это лет десять назад, или даже больше. Ну точно это было произнесено, но точно ничего не поменялось.Чтобы работать, для того, чтобы быть актуальным – ты должен повышать знания. Я не понимаю людей, которые этим не занимаются, которые искренне считают, что они знают все по теме. Я каждый день учусь чему-то, я каждый день слушаю кого-то.Сегодня, например, Ростислава Владимировича слушал, до его эфиров. Мы с ним по пятницам чаевничаем поутру.– Немецкий суд огласил обвинение россиянину, который в прошлом году попытался поджечь офис РИА "Новости" в Берлине. Следующее заседание состоится 13 сентября. Стоит ли ожидать от Берлина справедливого наказания?– Думаю, что в нынешних реалиях нет. В нынешних реалиях русофобия возведена в формат государственной политики, государственной идеологии. Заявления Бербок вы же все слышали, заявления Шольца и Хабика вы все слышали.Еще могут и оправдать, и сказать, что он это сделал в формате своего акта гражданского неповиновения террористическому государству, путинскому нацизму и т.д.К сожалению, понимаете, мир настолько ополоумел, что классическим определением дана какая-то уже новая трактовка, я с удивлением обнаруживаю, что у нас оказывается, в стране лютый нацизм, и еще что-то происходит.При этом смотришь, и этого ничего не видишь. Но европейская печать же точно знает, правда? Что у нас террор, борьба с инакомыслием, больше того, пропагандистам рассылают методички, по которым они работают, и все это озвучивается.То есть, ощущения некого сюрреализма. Сегодня, пока стоял в очереди за помидорками, женщина подошла, говорит Армен Сумбатович, почему вы без оружия? Где у вас все это? Вы же всадники Апокалипсиса.Я понимаю, что она с иронией говорит, но для многих это действительно так и есть, они искренне полагают, что мы ходим, опоясанные портупеей, причем они даже нас видят, благодаря эфирам, но они не верят этому.Я абсолютно уверен, если им показать живого Ростислава Владимировича – они не поверят, что это он. В их представлении он должен свешиваться из кабины стратегического бомбардировщика и исторгать какие-то проклятия.Гаспарян должен, как в мультике, за собой пушечку тащить, и в случае чего ее пускать в ход.Поэтому если вам целыми днями говорить о том, что "здесь террор, всех убивают, всех насилуют, едят живьем, младенцев специально учат пить кислоту, чтобы они злее были", конечно же, в это легко поверить, особенно на фоне этих вот всех украинских историй про то, как они страдают.Где европеец другое возьмет? Ему надо проявить некую большую заинтересованность, найти где-то русские ресурсы, с помощью ВПН, рассчитывать на то, что жена не сдаст его в полицию как дезертира духа, соседка не отоварит скалкой на выходе, и т.д.Нормальный человек этим же заниматься не будет, ну правда. Это очевидно. Поэтому там царит совершенно другая, к сожалению, для нас точка зрения. Лично мне это чрезвычайно огорчительно, потому что я всегда с института, как минимум, я очень высоко ценил германский уровень образования, но видите, этого уже значит нету.Потому что если при германском уровне образования они пошли, проголосовали за Бербок, в прицнципе, тогда ой, тогда значит будут верить.Но ничего, надо всегда завершать разговор на оптимистичной ноте. Вы не огорчайтесь, даже если они его оправдают, мы потом эту мразь накажем.

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

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Кристина Маркович

Кристина Маркович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Маркович

интервью, армен гаспарян, германия, украина, россия