https://ukraina.ru/20230830/1049038916.html

Мужа увели, у жены забрали паспорт. Украина и день жертв насильственных исчезновений

Мужа увели, у жены забрали паспорт. Украина и день жертв насильственных исчезновений - 31.08.2023 Украина.ру

Мужа увели, у жены забрали паспорт. Украина и день жертв насильственных исчезновений

В конце лета, 30 августа, в ООН отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений. В Организации Объединенных Наций этот день ассоциируют, прежде всего, с Мексикой, но признают: с каждым годом проблема становится все более глобальной

2023-08-30T16:20

2023-08-30T16:20

2023-08-31T10:33

репрессии на украине

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«К насильственным исчезновениям нередко прибегают как к стратегии насаждения в обществе атмосферы террора. Порождаемое такой практикой чувство отсутствия безопасности становится уделом не только близких родственников исчезнувшего человека, но и накладывает также отпечаток на общины, к которым они принадлежат, и общество в целом.»Если раньше проблема относилась наиболее остро к Латинской Америке, отмечают в ООН, то теперь превратилась в глобальную. Сложно выделить конкретный регион:Официальное определение ООН:«Насильственными исчезновениями считаются ситуации, когда лица подвергаются аресту, задерживаются или похищаются против их воли или каким-либо иным образом лишаются свободы должностными лицами различных звеньев или уровней правительства, организованными группами или частными лицами, действующими от имени правительства, при его прямой или косвенной поддержке, с его разрешения или согласия, при последующем отказе сообщить о судьбе или местонахождении таких лиц или признать лишение их свободы, что ставит данных лиц вне защиты закона».В результате исчезновения граждане стран лишаются базовых человеческих (чаще всего конституционных) прав, таких как свобода и безопасность, правосубъектность, индивидуальность, защита, здоровье, образование, достаточный уровень жизни и, в конце концов, жизнь. Государства, в которых эта проблема особенно актуальна, как правило, оправдывают произвол правоохранительных органов антитеррористической деятельностью.В 2021 году исполняющая обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлер обратила внимание на среднеазиатский регион, конкретно на Туркменистан: по ее словам, «многие десятки граждан страны» исчезли в Туркменистане в течение трех лет, и большинство из них, предполагаемо, содержится в тюрьмах.В центре внимания в прошлом году оказались граждане, и в особенности гражданки Афганистана, чье положение в целом ухудшилось после военного переворота талибов*.«В последнее время людей, публично критикующих беззаконные порядки, установленные талибами*, без объяснения причин отправляют за решётку; продолжаются удушающие репрессии в отношении прав женщин и девочек, целенаправленные казни этнических хазарейцев также происходят при полнейшей безнаказанности. Совершено очевидно, что талибы* не желают и не могут расследовать действия своих боевиков, которые грубо нарушают права жителей Афганистана», — сообщала Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.По ее словам, особенное внимание международным правозащитным организациям следует обратить на ситуацию в Мьянме, Эфиопии и Иране.Украинские волонтерские и юридические организации в этот день многие годы подряд публикуют схожее заявление: насильственно похищенные лица на Украине есть, но якобы находятся они все во «временно оккупированном Крыму», а, следовательно, похищены российскими спецслужбами. Число этих «похищенных» ежегодно варьируется от одной до полутора тысяч человек, а по национальности, как отмечают сами украинские правозащитники, большинство жертв — крымские татары.Однако реальная ситуация на Украине иная. Доступа к получению информации у международных организаций практически нет, а местные СМИ связаны по рукам и ногам законом Зеленского о медиа. Редакции Украина.ру удалось пообщаться с несколькими семьями, которых коснулось насильственное похищение родных и близких, но написать их истории мы можем исключительно анонимно: герои историй находятся на Украине и опасаются за свои жизни.Анастасия (имя заменено) рассказала, как произошло похищение: ее муж, Андрей (имя заменено) в 2014 году участвовал в Антимайдане — семья проживает в одном из крупных промышленных городов Юго-Востока Украины (город она также просила не называть).Все участники тех демонстраций знают, что находятся под «наблюдением» СБУ и Национальной полиции, несмотря на то, что официально их проблемы с законом остались в далеком 2014-м.Андрей участвовал в протестах вместе со своими товарищами и коллегами: он был членом исторического клуба реконструкторов, специализировавшемся на истории Великой Отечественной войны. Конечно же, их задерживали за «незаконное хранение оружия», хотя все оно было официально оформлено задолго до переворота, а в клубе были участники-полицейские.В тот год все закончилось довольно удачно: Андрей заплатил административный штраф, никаких других последствий не было. Но 24 февраля 2022 года все изменилось, и спустя уже несколько недель стало очевидно: нужно прятаться или уезжать.Спланировать свой отъезд за границу семья не успела: в середине марта к ним пришли сотрудники полиции и СБУ, Андрея задержали «до выяснения обстоятельств за агитацию в пользу страны-агрессора». С того дня жена и дети не видели его. При «задержании» из их квартиры «изъяли» некоторую технику, деньги и паспорт Анастасии: теперь она не может покинуть территорию Украины.Адвокат, которого наняла девушка, констатировал: Андрея нет ни в одной базе. Он не числится ни задержанным, ни арестованным, ни мобилизованным. Обращения в Гуманитарный комитет ООН и Международный Комитет Красного Креста на данный момент результатов не дали.Основным кейсом, который на данный момент в ООН используют как пример насильственного похищения, стала история мексиканской активистки Обтилии Эухенио Мануэль, которая была похищена в 2019 году вместе с правозащитником Хиларио Корнелио Кастро.Оба они были членами национальной сельской общины мефаа в штате Герреро на Юго-Западе Мексики. После того как Мануэль, устроившаяся работать в местный муниципалитет, обнаружила факты хищения и коррупции, она и Кастро были похищены и избиты представителями местных властей.Управлению ООН по правам человека в Мексике удалось спасти похищенных спустя 96 часов благодаря общественному резонансу, а Мануэль и Кастро теперь находятся под защитой государства.Таких историй множество по всему миру: их ключевым фактором становятся финансовые махинации, коррупция и сокрытие преступление. И хотя в истории мексиканских правозащитников, по информации ООН, был замешан и национальный вопрос (оба они относятся к коренным народам Мексики), мотив все же объясним и связан с финансами.Похищения на Украине не имеют подобной логики. Еще одну историю нам рассказала гражданка России, родной брат которой был похищен в Кривом Роге по доносу соседей. По свидетельствам общих знакомых, в частный дом пенсионера пришли не только полицейские и сотрудники СБУ, но и бойцы теробороны, и даже блогер, снимавший происходящее на камеру.У пожилого человека в доме были найдены классические (для СБУ) доказательства преступной деятельности: отцовский советский орден, георгиевская лента, распечатанный для Бессмертного полка портрет отца. Никакого официального дела, как и в предыдущем случае, не было: человек просто исчез, не значась ни в одной из правовых баз. А соседка, написавшая донос, высадила помидоры и огурцы на его огороде.Определить конкретные масштабы проблемы на Украине в нынешних обстоятельствах не под силу даже ООН, хотя в своем отчете о правах человека за 2022 год организация отмечала значительный рост правонарушений правоохранителей и полицейского произвола на фоне боевых действий.Приняв в 2010 году резолюцию касательно жертв насильственных исчезновений, Организация Объединенных Наций обязалась оказывать посильную помощь в установлении, обеспечении правового статуса и освобождении жертв. Пострадавшим ООН предлагает обратиться к рабочей группе организации по электронному адресу: hrc-wg-eid@un.org.* Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

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https://ukraina.ru/20230830/1049024973.html

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Мария Лихограй

Мария Лихограй

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Лихограй

эксклюзив, репрессии, оон, похищение, украина, сбу