https://ukraina.ru/20230830/1049038315.html

В Польше недосчитались полицейских, даже повышение зарплат не помогает — СМИ

В Польше недосчитались полицейских, даже повышение зарплат не помогает — СМИ - 31.08.2023 Украина.ру

В Польше недосчитались полицейских, даже повышение зарплат не помогает — СМИ

Количество полицейских в Польше сокращается, проблема не решается даже повышением заработной платы, сообщил корреспондент радиостанции RMF FMВ

2023-08-30T15:28

2023-08-30T15:28

2023-08-31T08:24

новости

польша

зарубежье

полицейские

зарплата

вакансии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102668/06/1026680633_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_c70ad5771f5532b7bab96d7c1c9cb070.jpg

В начале июля в Польше количество вакантных мест на работу полицейским составило более 13 тысяч.Наиболее сложная ситуация сохраняется в Варшаве. В столице и прилегающих к ней округах не хватает 2 тысяч офицеров. Сейчас число офицеров в столичном регионе составляет 8031 человек, то есть вакантными остаются 20% мест, сообщил польский корреспондент.В Лодзи, Нижней Силезии и Силезии нехватка полицейских составляет около 12%.Польский журналист пишет, что опрошенные им офицеры удивлены тем, что со службы уходит все больше сотрудников, чем приходит.Схожая проблема наблюдается и в вооруженных силы стран ЕС. Об этом ранее сообщал портал Brussel Signal.В Германии и Ирландии наблюдается падение числа призывников. Усилиия по активизации призыва пока не дали результатов.

https://ukraina.ru/20230802/1048426956.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, зарубежье, полицейские, зарплата, вакансии