В Польше недосчитались полицейских, даже повышение зарплат не помогает — СМИ - 31.08.2023 Украина.ру
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В Польше недосчитались полицейских, даже повышение зарплат не помогает — СМИ
В Польше недосчитались полицейских, даже повышение зарплат не помогает — СМИ - 31.08.2023 Украина.ру
В Польше недосчитались полицейских, даже повышение зарплат не помогает — СМИ
Количество полицейских в Польше сокращается, проблема не решается даже повышением заработной платы, сообщил корреспондент радиостанции RMF FMВ
2023-08-30T15:28
2023-08-31T08:24
новости
польша
зарубежье
полицейские
зарплата
вакансии
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В начале июля в Польше количество вакантных мест на работу полицейским составило более 13 тысяч.Наиболее сложная ситуация сохраняется в Варшаве. В столице и прилегающих к ней округах не хватает 2 тысяч офицеров. Сейчас число офицеров в столичном регионе составляет 8031 человек, то есть вакантными остаются 20% мест, сообщил польский корреспондент.В Лодзи, Нижней Силезии и Силезии нехватка полицейских составляет около 12%.Польский журналист пишет, что опрошенные им офицеры удивлены тем, что со службы уходит все больше сотрудников, чем приходит.Схожая проблема наблюдается и в вооруженных силы стран ЕС. Об этом ранее сообщал портал Brussel Signal.В Германии и Ирландии наблюдается падение числа призывников. Усилиия по активизации призыва пока не дали результатов.
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новости, польша, зарубежье, полицейские, зарплата, вакансии
Новости, Польша, Зарубежье, полицейские, зарплата, вакансии

В Польше недосчитались полицейских, даже повышение зарплат не помогает — СМИ

15:28 30.08.2023 (обновлено: 08:24 31.08.2023)
 
© CC0, PixabayПольша полиция
Польша полиция
© CC0, Pixabay
Читать в
Количество полицейских в Польше сокращается, проблема не решается даже повышением заработной платы, сообщил корреспондент радиостанции RMF FMВ
В начале июля в Польше количество вакантных мест на работу полицейским составило более 13 тысяч.
Наиболее сложная ситуация сохраняется в Варшаве. В столице и прилегающих к ней округах не хватает 2 тысяч офицеров. Сейчас число офицеров в столичном регионе составляет 8031 человек, то есть вакантными остаются 20% мест, сообщил польский корреспондент.
В Лодзи, Нижней Силезии и Силезии нехватка полицейских составляет около 12%.
Польский журналист пишет, что опрошенные им офицеры удивлены тем, что со службы уходит все больше сотрудников, чем приходит.
"Проблема не решается существенным повышением зарплаты, которая в последнее время стала поступать в карманы сотрудников милиции“, - пишет корреспондент.
Схожая проблема наблюдается и в вооруженных силы стран ЕС. Об этом ранее сообщал портал Brussel Signal.
В Германии и Ирландии наблюдается падение числа призывников. Усилиия по активизации призыва пока не дали результатов.
2 августа, 14:22
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