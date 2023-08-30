Путину доложили об атаке дронов на российские регионы — Песков - 30.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230830/1049035645.html
Путину доложили об атаке дронов на российские регионы — Песков
Путину доложили об атаке дронов на российские регионы — Песков - 30.08.2023 Украина.ру
Путину доложили об атаке дронов на российские регионы — Песков
Президенту России Владимиру Путину незамедлительно сообщили об украинских атаках беспилотниками на территории РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
2023-08-30T13:47
2023-08-30T13:47
дроны
беспилотник
дмитрий песков
владимир путин
террористы
украина
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046714256_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_dce029141a707ee81706e4b48495ed3e.jpg
"Разумеется Верховный главнокомандующий постоянно и оперативно получает всю информацию, связанную с ситуацией как в рамках самой СВО так и вокруг операции. Ну, и конечно, что касается таких массированных атак, тоже информация незамедлительно доводится до сведения Верховного главнокомандующего", - указал Песков.Он отметил, что подавляющее число украинских беспилотников нацелено на гражданские объекты.Отвечая на вопрос о том, рассматривается ли версия, что атака на Псков была предпринята с территории Эстонии и Латвии, Песков ответил, что это прерогатива военных экспертов.Он также отметил, что спецоперация будет продолжена с тем, чтобы искоренить подобные угрозы."Мы продолжаем и будем продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы искоренить подобные угрозы для нас", - подчеркнул Песков.Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один дрон уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака украинских беспилотников на российские регионы подтверждает террористическую сущность киевского режима, украинские беспилотники не смогли бы пролететь такое расстояние без информации западных спутников.
https://ukraina.ru/20230830/1049026897.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046714256_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_4bbbe138ef52928dbef498469d3c190b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дроны, беспилотник, дмитрий песков, владимир путин, террористы, украина, россия, новости
дроны, беспилотник, Дмитрий Песков, Владимир Путин, террористы, Украина, Россия, Новости

Путину доложили об атаке дронов на российские регионы — Песков

13:47 30.08.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
Президенту России Владимиру Путину незамедлительно сообщили об украинских атаках беспилотниками на территории РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
"Разумеется Верховный главнокомандующий постоянно и оперативно получает всю информацию, связанную с ситуацией как в рамках самой СВО так и вокруг операции. Ну, и конечно, что касается таких массированных атак, тоже информация незамедлительно доводится до сведения Верховного главнокомандующего", - указал Песков.
Он отметил, что подавляющее число украинских беспилотников нацелено на гражданские объекты.
"Действительно продолжается террористическая активность киевского режима, подавляющее число беспилотников летит именно в гражданские объекты", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос о том, рассматривается ли версия, что атака на Псков была предпринята с территории Эстонии и Латвии, Песков ответил, что это прерогатива военных экспертов.
Он также отметил, что спецоперация будет продолжена с тем, чтобы искоренить подобные угрозы.
"Мы продолжаем и будем продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы искоренить подобные угрозы для нас", - подчеркнул Песков.
Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один дрон уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.
Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака украинских беспилотников на российские регионы подтверждает террористическую сущность киевского режима, украинские беспилотники не смогли бы пролететь такое расстояние без информации западных спутников.
Международные военные учения Боевое содружество в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Вчера, 09:00
Крупнейшая атака дронов, взрывы, отсутствие шансов на победу. Главное на Украине на утро 30 августа
 
дроныбеспилотникДмитрий ПесковВладимир ПутинтеррористыУкраинаРоссияНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:48Бен Уоллес покинул пост главы Минобороны Британии
10:46Российская группировка "Центр" поразила бригаду ВСУ "Азов"*
10:43Готовы принимать больше беженцев. В Сербии рассказали о гуманитарной помощи Украине
10:39Си Цзиньпин не едет на встречу с Байденом. В Азии началась "ядерная" война
10:31Российская группировка "Днепр" поразила ВСУ близ Велетенского и Садового
10:24Творим ООН №2. Эфиопия как символ замирения при помощи БРИКС
10:21ВСУ не достигли успеха на Ореховском направлении
10:12Зеленский пообещал перепроверить все выданные ранее решения о непригодности к службе
10:08ВСУ под Купянском подтягивают тылы
10:03ФСБ поймала украинских диверсантов, планирующих серию терактов в РФ
09:56Атаки беспилотников, досрочные выборы, отставка Резникова. Главное на Украине на утро 31 августа
09:47В Запорожской области началось досрочное голосование на местных выборах
09:45СМИ: Си Цзиньпин, скорее всего, тоже не поедет на саммит G20 в Индии
09:02"Неожиданный фаворит": СМИ сообщили, кто может стать новым министром обороны Британии
08:52Зеленский обязал Раду голосовать за евроинтеграционные законы
08:32Депутат Железняк рассказал, кто сменит Резникова на посту министра обороны Украины
08:18Генпрокурор Украины рассказал о поставках наркотиков на фронт для ВСУ
08:00Святослав Игоревич – князь с царскими амбициями
07:58Британский наемник рассказал о неэффективности применения HIMARS против РФ
07:40Собянин рассказал об уничтожении дрона в Московской области
Лента новостейМолния