https://ukraina.ru/20230830/1049035645.html

Путину доложили об атаке дронов на российские регионы — Песков

Путину доложили об атаке дронов на российские регионы — Песков - 30.08.2023 Украина.ру

Путину доложили об атаке дронов на российские регионы — Песков

Президенту России Владимиру Путину незамедлительно сообщили об украинских атаках беспилотниками на территории РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

2023-08-30T13:47

2023-08-30T13:47

2023-08-30T13:47

дроны

беспилотник

дмитрий песков

владимир путин

террористы

украина

россия

новости

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"Разумеется Верховный главнокомандующий постоянно и оперативно получает всю информацию, связанную с ситуацией как в рамках самой СВО так и вокруг операции. Ну, и конечно, что касается таких массированных атак, тоже информация незамедлительно доводится до сведения Верховного главнокомандующего", - указал Песков.Он отметил, что подавляющее число украинских беспилотников нацелено на гражданские объекты.Отвечая на вопрос о том, рассматривается ли версия, что атака на Псков была предпринята с территории Эстонии и Латвии, Песков ответил, что это прерогатива военных экспертов.Он также отметил, что спецоперация будет продолжена с тем, чтобы искоренить подобные угрозы."Мы продолжаем и будем продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы искоренить подобные угрозы для нас", - подчеркнул Песков.Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один дрон уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака украинских беспилотников на российские регионы подтверждает террористическую сущность киевского режима, украинские беспилотники не смогли бы пролететь такое расстояние без информации западных спутников.

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дроны, беспилотник, дмитрий песков, владимир путин, террористы, украина, россия, новости