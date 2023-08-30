США разворачивают против России битву за воздух - 30.08.2023 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20230830/1049025783.html
США разворачивают против России битву за воздух
США разворачивают против России битву за воздух - 30.08.2023 Украина.ру
США разворачивают против России битву за воздух
В тот же день, когда был совершён массовый налёт украинских беспилотников на военный аэродром в Пскове, США заявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на 250 миллионов долларов, включающего в себя ракеты для ПВО, ракеты для систем залпового огня HIMARS, артиллерийские боеприпасы и миллионы патронов
2023-08-30T06:30
2023-08-30T09:56
эксклюзив
зарубежье
россия
украина
чем воюют на украине
спецоперация
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Заметим, что именно падение возможностей украинской системы ПВО, состоявшееся в результате последовательного уничтожения пусковых установок, а также по причине исчерпания ракет, значительно облегчило как действия российской авиации по поддержке войск, отражавших украинское «наступление», так и удары по тыловым районам, в ходе которых уничтожались командные пункты, места базирования войск, склады и эшелоны с боеприпасами, что дополнительно снижало боеспособность ВСУ.Таким образом, мы имеем дело с попыткой оперативно восполнить потери наиболее важных расходных материалов на время, пока США смогут организовать новые поставки техники для ВСУ взамен выбитой за лето.Обращают на себя внимание и ракеты для HIMARS, так как именно с поставок этих установок залпового огня стартовала попытка США дать ВСУ возможность терроризировать армейский тыл ВС РФ практически на всю его глубину. На начальном этапе попытка была успешной, но затем российские фронтовые ПВО приноровились сбивать ракеты HIMARS, а снижение количество как ракет, так и пусковых установок не позволяло украинцам производить массовые (в несколько десятков) пуски для перегрузки российской ПВО.Но США и их союзники не успокоились. Для нового расширения ударных возможностей ВСУ Британия и Франция поставили ракеты Tom Shadow / SCALP-EG с заявленной дальностью действия 300 километров (впрочем, эксперты утверждают, что дальность этих ракет может быть увеличена до 500 и даже 550 километров). После применения (также поначалу довольно успешного, но постепенно выдыхающегося) этих ракет в Вашингтоне перешли от утверждений, что американские ракеты ATACMS с заявленной дальностью 300 километров и возможной до 500 километров никогда не будут поставлены на Украину, так как могут достичь целей в глубине России, к заявлениям о том, что Байден размышляет о поставке ATACMS Киеву. Постоянно усиливается давление, со стороны членов его же правительства (вероятно также и США) на канцлера ФРГ Шольца с требованием поставить Украине ракеты Taurus, также с дальностью действия до 500 километров.Параллельно Украина в последние дни изменила тактику ударов беспилотниками. Если раньше, российские ПВО сообщали о налёте трёх-пяти-семи, максимум пятнадцати беспилотников на один объект, а целей на одну атаку выбиралось две-три, то сейчас количество целей увеличилось до пяти и более, а атакуют их стаи беспилотников в 20 и более штук, как, в частности это было с аэродромом в Пскове.Всё это вместе позволяет предположить, что последние полгода США активно тестировали систему ударов вглубь России. Подбирались достаточно эффективные для таких ударов, достаточно дальнобойные ракеты, которые, в то же время нельзя квалифицировать как стратегическое оружие, чтобы минимизировать угрозу перерастания украинского кризиса в военный конфликт НАТО с Россией. Одновременно, при помощи беспилотников различных классов вёлся поиск наиболее удобных путей подлёта к целям в глубине России, а также подбиралось количество средств поражения в одном залпе, необходимое для гарантированного преодоления ПВО различных объектов.Тестировалась и возможность нанесения комбинированных ударов (одновременно с моря и с воздуха). Но этот тест провалился. По его итогам стало понятно, что ПВО и морскую оборону Крыма, а особенно Севастопольской базы флота прорвать сложно, а то и невозможно, относительно же удачный внезапный набег на базу флота в Новороссийске и на Крымский мост вряд ли может быть повторён, в связи с принятыми дополнительными мерами по защите этих объектов.Однако угроза удара вглубь российской территории при помощи поставленных Западом дальнобойных ракет нарастает. В последнее время, Украина практически прекратила использование ранее поставленных англо-французских ракет, хоть на складах (по утверждению Киева) они ещё есть. Ещё раньше началось обсуждение дополнительных поставок. Думаю, что поставки такие будут, а может и уже произведены. Точно так же Белый дом скорее всего даст согласие на поставки ATACMS (некоторые эксперты полагают, что негласно они уже поставлены на Украину и даже использовались в некоторых ударах, но надёжных подтверждений эти предположения пока не имеют). Осталось додавить Шольца с Taurus (но куда он денется, додавили же его с танками) и на Украине можно будет накопить солидный (в полтораста-двести штук или даже несколько больше) арсенал ракет с радиусом действия 500 километров.Поскольку атаки на базы флота оказались в целом неудачными, равно как и московская система ПВО в целом успешно отражала налёты, можно ожидать, что главный удар накопленными ракетами американские стратеги, руками Украины, попытаются нанести по аэродромам стратегической авиации, находящимся в глубине российской территории. Также не исключена попытка удара по Москве. Но по причине необходимости расходовать в залпе большое количество ракет для преодоления московской зоны ПВО, такая попытка, если произойдёт, будет иметь разовый или двух-трёхразовыый характер. Основной же целью станут базы стратегической авиации, склады ВКС с горючим и боеприпасами.Для увеличения шансов ракет прорваться украинцы очевидно будут использовать их комбинировано с беспилотниками, по той же схеме, по которой наносит удары по целям на Украине Россия. За исключением гипотетических ударов по столице и возможных ударов по Крыму (аэропорт Симферополя), остальные цели Киева будут, судя по всему выбираться не из расчёта террористических ударов по гражданским объектам, чтобы посеять панику среди мирного населения, а с целью нанести максимальный ущерб наиболее малочисленным и наиболее трудно восполняемым сегментам ВКС России (стратегической и военно-транспортной авиации).Таким образом ВСУ попытаются снизить эффективность и сократить количество ударов по своим важным тыловым объектам, а также лишить ВКС возможности оперативной переброски существенных контингентов сухопутных войск на большие расстояния и высадки десантов. Это должно укрепить оборону южного фланга, снизить вероятность успешного наступления через Днепр на Одессу и полного отрезания Украины от моря, а также обеспечить воздушную защиту коммуникационного узла Донбасской и Запорожской группировок ВСУ в районе Днепропетровск/Запорожье.Кроме того, ослабление возможностей ВКС для Киева важно и с точки зрения ожидаемого получения к весне 2024 года нескольких десятков F-16. В нынешних условиях, эти самолёты станут простыми мишенями для ВКС. Чтобы они могли оказать ВСУ хоть какую-то помощь, им необходимо надёжное прикрытие мест базирование и поддержка в воздухе со стороны ПВО Украины. В связи с этим, кстати, ожидаются поставки Киеву новых комплексов ПВО, взамен утраченных. Сами поставки американцами уже анонсированы, но они пока не могут найти "лишние" комплексы у своих союзников.Похоже, что в рамках поддержки ВСУ в критический для них осенне-зимний период, а также с целью подготовки более эффективного наступления весной 2024 года, чем то, которое провалилось в текущем году, США собираются в ближайшее время сосредоточиться на битве за воздух. Именно не за господство в воздухе, которого Украина не может достичь априори, а за ослабление давления с воздуха со стороны ВКС России, с тем, чтобы частично уравнять шансы на земле.Можно ли этому противодействовать, не ослабляя текущих операций ВКС по поддержке Сухопутных войск? Можно. Конечно, всю страну накрыть единым мощным зонтиком ПВО, как накрыт Крым, невозможно – слишком большая территория. Но первоочередные цели украинских ударов (как гражданские, так и военные) нам известны. Усилить их защиту, там где это необходимо, Россия вполне способна.Можно также попытаться убрать стратегическую авиацию за пределы 500-километровой зоны от границы с Украиной. Боевой радиус (не путать с дальностью) Ту-22М3М – 2500 километров, Ту-95 – 6500 километров, Ту-160 – 7300 километров. Все они до Украины и от Урала достанут, тем более, что их ракеты летят ещё дальше.Естественно, российская авиация будет продолжать охоту на западную военную помощь, а сотни ракет – не иголка в тоге сена, спрятать трудно и при доставке, и при хранении.Главное же средство – создание зоны безопасности вдоль границ России (как старых, так и новых). Чем дальше враг, тем труднее ему нанести нам существенный ущерб, а из Львова и по Киеву стрелять далековато, хоть ракета с дальностью 500 километров и добьёт, но строго по прямой и на пределе дальности.
https://ukraina.ru/20230827/1048956302.html
https://ukraina.ru/20230320/1044531921.html
https://ukraina.ru/20230825/1048930145.html
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Ростислав Ищенко
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эксклюзив, зарубежье, россия, украина, спецоперация
Эксклюзив, Зарубежье, Россия, Украина, Чем воюют на Украине, Спецоперация

США разворачивают против России битву за воздух

06:30 30.08.2023 (обновлено: 09:56 30.08.2023)
 
© Минобороны СШАЗапуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
© Минобороны США
Читать в
Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
Все материалы
В тот же день, когда был совершён массовый налёт украинских беспилотников на военный аэродром в Пскове, США заявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на 250 миллионов долларов, включающего в себя ракеты для ПВО, ракеты для систем залпового огня HIMARS, артиллерийские боеприпасы и миллионы патронов
Заметим, что именно падение возможностей украинской системы ПВО, состоявшееся в результате последовательного уничтожения пусковых установок, а также по причине исчерпания ракет, значительно облегчило как действия российской авиации по поддержке войск, отражавших украинское «наступление», так и удары по тыловым районам, в ходе которых уничтожались командные пункты, места базирования войск, склады и эшелоны с боеприпасами, что дополнительно снижало боеспособность ВСУ.
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27 августа, 11:15
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Таким образом, мы имеем дело с попыткой оперативно восполнить потери наиболее важных расходных материалов на время, пока США смогут организовать новые поставки техники для ВСУ взамен выбитой за лето.
Обращают на себя внимание и ракеты для HIMARS, так как именно с поставок этих установок залпового огня стартовала попытка США дать ВСУ возможность терроризировать армейский тыл ВС РФ практически на всю его глубину. На начальном этапе попытка была успешной, но затем российские фронтовые ПВО приноровились сбивать ракеты HIMARS, а снижение количество как ракет, так и пусковых установок не позволяло украинцам производить массовые (в несколько десятков) пуски для перегрузки российской ПВО.
Но США и их союзники не успокоились. Для нового расширения ударных возможностей ВСУ Британия и Франция поставили ракеты Tom Shadow / SCALP-EG с заявленной дальностью действия 300 километров (впрочем, эксперты утверждают, что дальность этих ракет может быть увеличена до 500 и даже 550 километров).
После применения (также поначалу довольно успешного, но постепенно выдыхающегося) этих ракет в Вашингтоне перешли от утверждений, что американские ракеты ATACMS с заявленной дальностью 300 километров и возможной до 500 километров никогда не будут поставлены на Украину, так как могут достичь целей в глубине России, к заявлениям о том, что Байден размышляет о поставке ATACMS Киеву. Постоянно усиливается давление, со стороны членов его же правительства (вероятно также и США) на канцлера ФРГ Шольца с требованием поставить Украине ракеты Taurus, также с дальностью действия до 500 километров.
Параллельно Украина в последние дни изменила тактику ударов беспилотниками. Если раньше, российские ПВО сообщали о налёте трёх-пяти-семи, максимум пятнадцати беспилотников на один объект, а целей на одну атаку выбиралось две-три, то сейчас количество целей увеличилось до пяти и более, а атакуют их стаи беспилотников в 20 и более штук, как, в частности это было с аэродромом в Пскове.
Учения Тихоокеанского флота в Приморье. День второй - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
20 марта, 12:47
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Всё это вместе позволяет предположить, что последние полгода США активно тестировали систему ударов вглубь России. Подбирались достаточно эффективные для таких ударов, достаточно дальнобойные ракеты, которые, в то же время нельзя квалифицировать как стратегическое оружие, чтобы минимизировать угрозу перерастания украинского кризиса в военный конфликт НАТО с Россией.
Одновременно, при помощи беспилотников различных классов вёлся поиск наиболее удобных путей подлёта к целям в глубине России, а также подбиралось количество средств поражения в одном залпе, необходимое для гарантированного преодоления ПВО различных объектов.
Тестировалась и возможность нанесения комбинированных ударов (одновременно с моря и с воздуха). Но этот тест провалился. По его итогам стало понятно, что ПВО и морскую оборону Крыма, а особенно Севастопольской базы флота прорвать сложно, а то и невозможно, относительно же удачный внезапный набег на базу флота в Новороссийске и на Крымский мост вряд ли может быть повторён, в связи с принятыми дополнительными мерами по защите этих объектов.
Однако угроза удара вглубь российской территории при помощи поставленных Западом дальнобойных ракет нарастает. В последнее время, Украина практически прекратила использование ранее поставленных англо-французских ракет, хоть на складах (по утверждению Киева) они ещё есть.
Ещё раньше началось обсуждение дополнительных поставок. Думаю, что поставки такие будут, а может и уже произведены. Точно так же Белый дом скорее всего даст согласие на поставки ATACMS (некоторые эксперты полагают, что негласно они уже поставлены на Украину и даже использовались в некоторых ударах, но надёжных подтверждений эти предположения пока не имеют). Осталось додавить Шольца с Taurus (но куда он денется, додавили же его с танками) и на Украине можно будет накопить солидный (в полтораста-двести штук или даже несколько больше) арсенал ракет с радиусом действия 500 километров.
Поскольку атаки на базы флота оказались в целом неудачными, равно как и московская система ПВО в целом успешно отражала налёты, можно ожидать, что главный удар накопленными ракетами американские стратеги, руками Украины, попытаются нанести по аэродромам стратегической авиации, находящимся в глубине российской территории. Также не исключена попытка удара по Москве. Но по причине необходимости расходовать в залпе большое количество ракет для преодоления московской зоны ПВО, такая попытка, если произойдёт, будет иметь разовый или двух-трёхразовыый характер. Основной же целью станут базы стратегической авиации, склады ВКС с горючим и боеприпасами.
Для увеличения шансов ракет прорваться украинцы очевидно будут использовать их комбинировано с беспилотниками, по той же схеме, по которой наносит удары по целям на Украине Россия. За исключением гипотетических ударов по столице и возможных ударов по Крыму (аэропорт Симферополя), остальные цели Киева будут, судя по всему выбираться не из расчёта террористических ударов по гражданским объектам, чтобы посеять панику среди мирного населения, а с целью нанести максимальный ущерб наиболее малочисленным и наиболее трудно восполняемым сегментам ВКС России (стратегической и военно-транспортной авиации).
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Таким образом ВСУ попытаются снизить эффективность и сократить количество ударов по своим важным тыловым объектам, а также лишить ВКС возможности оперативной переброски существенных контингентов сухопутных войск на большие расстояния и высадки десантов. Это должно укрепить оборону южного фланга, снизить вероятность успешного наступления через Днепр на Одессу и полного отрезания Украины от моря, а также обеспечить воздушную защиту коммуникационного узла Донбасской и Запорожской группировок ВСУ в районе Днепропетровск/Запорожье.
Кроме того, ослабление возможностей ВКС для Киева важно и с точки зрения ожидаемого получения к весне 2024 года нескольких десятков F-16. В нынешних условиях, эти самолёты станут простыми мишенями для ВКС. Чтобы они могли оказать ВСУ хоть какую-то помощь, им необходимо надёжное прикрытие мест базирование и поддержка в воздухе со стороны ПВО Украины. В связи с этим, кстати, ожидаются поставки Киеву новых комплексов ПВО, взамен утраченных. Сами поставки американцами уже анонсированы, но они пока не могут найти "лишние" комплексы у своих союзников.
Похоже, что в рамках поддержки ВСУ в критический для них осенне-зимний период, а также с целью подготовки более эффективного наступления весной 2024 года, чем то, которое провалилось в текущем году, США собираются в ближайшее время сосредоточиться на битве за воздух. Именно не за господство в воздухе, которого Украина не может достичь априори, а за ослабление давления с воздуха со стороны ВКС России, с тем, чтобы частично уравнять шансы на земле.
Можно ли этому противодействовать, не ослабляя текущих операций ВКС по поддержке Сухопутных войск? Можно. Конечно, всю страну накрыть единым мощным зонтиком ПВО, как накрыт Крым, невозможно – слишком большая территория. Но первоочередные цели украинских ударов (как гражданские, так и военные) нам известны. Усилить их защиту, там где это необходимо, Россия вполне способна.
Можно также попытаться убрать стратегическую авиацию за пределы 500-километровой зоны от границы с Украиной. Боевой радиус (не путать с дальностью) Ту-22М3М – 2500 километров, Ту-95 – 6500 километров, Ту-160 – 7300 километров. Все они до Украины и от Урала достанут, тем более, что их ракеты летят ещё дальше.
Естественно, российская авиация будет продолжать охоту на западную военную помощь, а сотни ракет – не иголка в тоге сена, спрятать трудно и при доставке, и при хранении.
Главное же средство – создание зоны безопасности вдоль границ России (как старых, так и новых). Чем дальше враг, тем труднее ему нанести нам существенный ущерб, а из Львова и по Киеву стрелять далековато, хоть ракета с дальностью 500 километров и добьёт, но строго по прямой и на пределе дальности.
 
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