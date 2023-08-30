https://ukraina.ru/20230830/1049025516.html
Зачем Зеленскому выборы: мнения экспертов
Зачем Зеленскому выборы: мнения экспертов - 30.08.2023 Украина.ру
Зачем Зеленскому выборы: мнения экспертов
Провести выборы украинского президента и парламента всячески подгоняют США. Из-за океана приходят прямые директивы не манкировать демократическими принципами и процедурами даже несмотря на военное положение. Зеленский, рейтинг которого по некоторым замерам снижается, ищет причины избежать народного волеизъявления.
2023-08-30T08:16
2023-08-30T08:16
2023-08-30T13:09
эксклюзив
украина
сша
зарубежье
выборы
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/10/1048734612_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_df87ab20d4167ea534a79b2a86ea90d4.jpg
Его оппозиция требует смены власти, которая причастна к многочисленным коррупционным скандалам. Это и расследования по злоупотреблениям в Минобороны, и нарушение законов военного времени некоторыми депутатами от «Слуг народа», и заработки на энергетике. В украинских СМИ все громче стала звучать критика власти, что говорит о том, что альтернативные силы уже начали борьбу за электорат. Недавний казус с обложкой известного украинского журнала «Новое время» (там на первом плане был изображен главный соперник Зеленского — шоумен и волонтер Сергей Притула, за спиной которого стоят Залужный, нынешний президент и прочие, а подпись гласит, что эти люди приближают победу) показал, что ставки некоторые западные спонсоры уже сделали. Обложка вызвала большой резонанс в обществе, редактор Виталий Сыч извинился и поменял изображение, но осадок остался. Так будут ли выборы на Украине в 2024 году, кто фаворит гонки и зачем западные партнеры хотят сменить верхушку у своих подопечных — анализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Руслан БортникТут сенатор-республиканец Линдси Грэм, похоже, решил потроллить президента Украины. И после заявления В. Зеленского о том, что для проведения выборов нужны 5 млрд и помощь западных партнеров в их проведении заявил, что «мне очень приятно слышать, что президент Зеленский открыл дверь к выборам в Украине в 2024 году. Я не могу придумать лучшего символа для Украины, чем проведение свободных и справедливых выборов во время войны. Выборы будут рассматриваться не только как акт неповиновения российскому вторжению, но и как признание демократии и свободы, ...я не могу придумать лучшей инвестиции в стабильность Европы, чем помощь Украине в выживании как независимой, самоуправляющейся демократии, основанной на верховенстве закона. Я бы призвал всех союзников Украины оказать финансовую и техническую помощь для поддержки этих усилий», — написал Грэм.Это еще раз подтверждает мои слова Вадиму Герасимовичу и Александру Шелесту о том, что США (возможно, только часть истеблишмента) подает сигналы В. Зеленскому и его команде о своем недовольстве и необходимости быть готовыми разделить власть или покинуть ее. Тут речь не столько о выборах, а больше о длительности нахождения у руля Украины.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаЯркое иезуитство... США давно поставили УЛЬТИМАТУМ относительно смены власти и выборов... Их, иссесна, послали... Тогда те ОЗВУЧИЛИ... Тогда Зеленский сказал, мол, денег нет — нужно 5 ярдов... Это, ИМХО, было ошибкой... Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы... США найдут и 7 ярдов... но за свои деньги они выборы САМИ и проведут... Но тогда не сработают хитрые технологические фишки...Юрист и общественный деятель Татьяна МонтянПраздник демократии в Салорейхе оплатят Штаты? Буквально на днях писала о том, что США хотят провести президентские и парламентские выборы на Украине. Об этом прямо заявил сенатор Линдси Грэм в ходе своей очередной поездки на подшефную территорию. Желания Вашингтона для нынешней киевской власти — закон. Вот и Зеленский не стал перечить американцам, согласившись провести выборы даже несмотря на прямой запрет в Конституции делать это во время военного положения. Тем более что проведение выборов в условиях тотальной цензуры и вседозволенности СБУ вполне комфортны для Зеленского. Но самое любопытное — условия, которые в ответ выставил Вовочка своим заокеанским хозяевам. Для проведения выборов он скромно потребовал сумму всего лишь в 5 млрд долларов. Об этом он заявил в интервью в рамках «Единого марафона украинских новостей». И то верно: кто заказывает музыку, тот и платит, а деньги — единственный стимул для зелебобиков продолжать войну до последнего украинца. Ну а с уровнем зе-коррупции, когда по самым скромным подсчетам проамериканских же активистов-антикоррупционеров, разворовывается более ⅔ всех поступающих в Салорейх денег, такое эксклюзивное шоу, как «свободные и демократические выборы во время войны», должно оплачиваться по отдельному тарифу. И если с зелебобиками все давно понятно, как и с их вашингтонскими спонсорами, то мнение американских налогоплательщиков все больше смещается в сторону желания прекратить эти убыточные инвестиции. Правда, не факт, что мнение американских граждан хоть как-то озаботит нынешний вашингтонский обком. И что бы вы таки себе думали? Линдси Грэм таки согласился с тем, что деньги на салорейховские выборы должен дать Запад! О чем и написал у себя в соцсетях. «Я бы призвал всех союзников Украины оказать финансовую и техническую помощь для поддержки этих усилий. Проведение демократических выборов во время войны будет рассматриваться как смелое и значимое решение президента Зеленского и народа Украины».Украинский политик Дмитрий РазумковПровести выборы на Украине можно только после нашей победы. Все остальное — популизм. Организовать демократическое волеизъявление в условиях военного положения невозможно. Это прямо запрещено законом. В стране нет на это денег, хотя объективно их можно найти при реальной борьбе с коррупцией. Но эти средства лучше отправить в армию, а не на выборы. К тому же мы имеем миллионы ВПЛ (временно перемещённых лиц. — Ред.), беженцев за границей, которые не смогут проголосовать. Тысячи военных, имеющих право и заслуживающие участвовать в избирательном процессе, тоже не смогут этого сделать. Советую всем, кто думает иначе, съездить на фронт и увидеть все своими глазами.Народный депутат Алексей ГончаренкоЗеленский говорит о выборах. Стефанчук говорит о выборах. «Слуги» говорят о выборах. Подоляк говорит о выборах. В США тоже говорят о выборах. В начале года все как-то внутри страны начали готовиться к выборам. Я не шучу. Были сделаны штабы в неких партиях. Даже деньги начали тратить. Региональное отделение проверять. Ближе к лету все закончилось так же, как началось. А тут в августе снова заговорили о выборах. Стефанчук. Зеленский. Подоляк. По политической логике: выборы выгодны Зеленскому вот прямо сейчас и как можно скорее.Чем дольше будет идти война, тем меньше шансов на переизбрание. Организационно, если принять решение о проведении выборов прямо сейчас — весной их можно было бы провести. Но (!) для проведения выборов нужно отменить военное положение. Отмена военного положения — что значит? Свободный выезд мужчин за границу. Так же отмена военного положения ведет за собой и демобилизацию. Демобилизация очень важна и ее нужно провести. Но вопрос, готова ли к этому власть? У нас идет реальная война на востоке. У нас там сотни тысяч военных и солдат. Как мы обеспечим открытость выборов? И последнее: если мы проведем выборы не на всей нашей территории, мы фактически признаем утрату этих территорий. Власти очень часто говорят о том, что в Киеве люди забывают, что у нас идет война. Живут себе, ходят по ресторанам, отдыхают. Мне кажется, забывает, что у нас идет война, как раз власть. Никаких выборов. Никакой политики. Никакого политиканства к победе. Все для фронта! Всё для победы! Это единственный и понятный нарратив, который должен звучать. А если кому-то во власти все же хочется поиграть в политику — приглашаю их в Минобороны. Эти авгиевы конюшни, которые расчищаем с утра до вечера, нуждаются в сотне рук.Политтехнолог Алексей ГолобуцкийВыборы только после войны. Логично. А война, как говорят сейчас представители власти, будет долгой. Поэтому в продолжение этой логики они с нами надолго. Может, даже навсегда…Российский политолог Максим ЖаровСценарий возможной состыковки президентских выборов на Украине и в России очевидно подразумевает использование Зеленского как спойлера против главного кандидата на российских выборах. Желание Кремля провести абсолютно стерильную по отношению к СВО кампанию главного кандидата на выборах-2024 не укрылось от политпланировщиков в Вашингтоне и Лондоне. И они через испанскую El Pais предупреждают о своём намерении сломать этот сценарий, если он все же будет Кремлём реализовываться.Ну и, естественно, использование Зеленского как спойлера против главного кандидата от Кремля ставит крест на прямых переговорах лидеров России и Украины по урегулированию конфликта. Это желание западных политпланировщиков совершенно очевидно и его тоже стоит иметь в виду при моделировании сценариев решения проблемы-2024.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
эксклюзив, украина, сша, зарубежье, выборы
Зачем Зеленскому выборы: мнения экспертов
08:16 30.08.2023 (обновлено: 13:09 30.08.2023)
Провести выборы украинского президента и парламента всячески подгоняют США. Из-за океана приходят прямые директивы не манкировать демократическими принципами и процедурами даже несмотря на военное положение. Зеленский, рейтинг которого по некоторым замерам снижается, ищет причины избежать народного волеизъявления.
Его оппозиция требует смены власти, которая причастна к многочисленным коррупционным скандалам. Это и расследования по злоупотреблениям в Минобороны, и нарушение законов военного времени некоторыми депутатами от «Слуг народа», и заработки на энергетике.
В украинских СМИ все громче стала звучать критика власти, что говорит о том, что альтернативные силы уже начали борьбу за электорат. Недавний казус с обложкой известного украинского журнала «Новое время» (там на первом плане был изображен главный соперник Зеленского — шоумен и волонтер Сергей Притула, за спиной которого стоят Залужный, нынешний президент и прочие, а подпись гласит, что эти люди приближают победу) показал, что ставки некоторые западные спонсоры уже сделали.
Обложка вызвала большой резонанс в обществе, редактор Виталий Сыч извинился и поменял изображение, но осадок остался. Так будут ли выборы на Украине в 2024 году, кто фаворит гонки и зачем западные партнеры хотят сменить верхушку у своих подопечных — анализировали эксперты в своих соцсетях.
Тут сенатор-республиканец Линдси Грэм, похоже, решил потроллить президента Украины. И после заявления В. Зеленского о том, что для проведения выборов нужны 5 млрд и помощь западных партнеров в их проведении заявил, что «мне очень приятно слышать, что президент Зеленский открыл дверь к выборам в Украине в 2024 году. Я не могу придумать лучшего символа для Украины, чем проведение свободных и справедливых выборов во время войны. Выборы будут рассматриваться не только как акт неповиновения российскому вторжению, но и как признание демократии и свободы, ...я не могу придумать лучшей инвестиции в стабильность Европы, чем помощь Украине в выживании как независимой, самоуправляющейся демократии, основанной на верховенстве закона. Я бы призвал всех союзников Украины оказать финансовую и техническую помощь для поддержки этих усилий», — написал Грэм.
Это еще раз подтверждает мои слова Вадиму Герасимовичу и Александру Шелесту о том, что США (возможно, только часть истеблишмента) подает сигналы В. Зеленскому и его команде о своем недовольстве и необходимости быть готовыми разделить власть или покинуть ее. Тут речь не столько о выборах, а больше о длительности нахождения у руля Украины.
Политический аналитик Михаил Чаплыга
Яркое иезуитство... США давно поставили УЛЬТИМАТУМ относительно смены власти и выборов... Их, иссесна, послали... Тогда те ОЗВУЧИЛИ... Тогда Зеленский сказал, мол, денег нет — нужно 5 ярдов... Это, ИМХО, было ошибкой... Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы... США найдут и 7 ярдов... но за свои деньги они выборы САМИ и проведут... Но тогда не сработают хитрые технологические фишки...
Юрист и общественный деятель Татьяна Монтян
Праздник демократии в Салорейхе оплатят Штаты?
Буквально на днях писала о том, что США хотят провести президентские и парламентские выборы на Украине. Об этом прямо заявил сенатор Линдси Грэм в ходе своей очередной поездки на подшефную территорию.
Желания Вашингтона для нынешней киевской власти — закон. Вот и Зеленский не стал перечить американцам, согласившись провести выборы даже несмотря на прямой запрет в Конституции делать это во время военного положения. Тем более что проведение выборов в условиях тотальной цензуры и вседозволенности СБУ вполне комфортны для Зеленского.
Но самое любопытное — условия, которые в ответ выставил Вовочка своим заокеанским хозяевам. Для проведения выборов он скромно потребовал сумму всего лишь в 5 млрд долларов. Об этом он заявил в интервью в рамках «Единого марафона украинских новостей». И то верно: кто заказывает музыку, тот и платит, а деньги — единственный стимул для зелебобиков продолжать войну до последнего украинца. Ну а с уровнем зе-коррупции, когда по самым скромным подсчетам проамериканских же активистов-антикоррупционеров, разворовывается более ⅔ всех поступающих в Салорейх денег, такое эксклюзивное шоу, как «свободные и демократические выборы во время войны», должно оплачиваться по отдельному тарифу.
И если с зелебобиками все давно понятно, как и с их вашингтонскими спонсорами, то мнение американских налогоплательщиков все больше смещается в сторону желания прекратить эти убыточные инвестиции. Правда, не факт, что мнение американских граждан хоть как-то озаботит нынешний вашингтонский обком. И что бы вы таки себе думали? Линдси Грэм таки согласился с тем, что деньги на салорейховские выборы должен дать Запад! О чем и написал у себя в соцсетях. «Я бы призвал всех союзников Украины оказать финансовую и техническую помощь для поддержки этих усилий. Проведение демократических выборов во время войны будет рассматриваться как смелое и значимое решение президента Зеленского и народа Украины».
Украинский политик Дмитрий Разумков
Провести выборы на Украине можно только после нашей победы. Все остальное — популизм. Организовать демократическое волеизъявление в условиях военного положения невозможно. Это прямо запрещено законом. В стране нет на это денег, хотя объективно их можно найти при реальной борьбе с коррупцией. Но эти средства лучше отправить в армию, а не на выборы. К тому же мы имеем миллионы ВПЛ (временно перемещённых лиц. — Ред.), беженцев за границей, которые не смогут проголосовать. Тысячи военных, имеющих право и заслуживающие участвовать в избирательном процессе, тоже не смогут этого сделать. Советую всем, кто думает иначе, съездить на фронт и увидеть все своими глазами.
Народный депутат Алексей Гончаренко
Зеленский говорит о выборах. Стефанчук говорит о выборах. «Слуги» говорят о выборах. Подоляк говорит о выборах. В США тоже говорят о выборах. В начале года все как-то внутри страны начали готовиться к выборам.
Я не шучу. Были сделаны штабы в неких партиях. Даже деньги начали тратить. Региональное отделение проверять. Ближе к лету все закончилось так же, как началось. А тут в августе снова заговорили о выборах. Стефанчук. Зеленский. Подоляк. По политической логике: выборы выгодны Зеленскому вот прямо сейчас и как можно скорее.Чем дольше будет идти война, тем меньше шансов на переизбрание.
Организационно, если принять решение о проведении выборов прямо сейчас — весной их можно было бы провести. Но (!) для проведения выборов нужно отменить военное положение. Отмена военного положения — что значит? Свободный выезд мужчин за границу. Так же отмена военного положения ведет за собой и демобилизацию. Демобилизация очень важна и ее нужно провести. Но вопрос, готова ли к этому власть? У нас идет реальная война на востоке. У нас там сотни тысяч военных и солдат. Как мы обеспечим открытость выборов?
И последнее: если мы проведем выборы не на всей нашей территории, мы фактически признаем утрату этих территорий. Власти очень часто говорят о том, что в Киеве люди забывают, что у нас идет война. Живут себе, ходят по ресторанам, отдыхают. Мне кажется, забывает, что у нас идет война, как раз власть. Никаких выборов. Никакой политики. Никакого политиканства к победе. Все для фронта! Всё для победы! Это единственный и понятный нарратив, который должен звучать. А если кому-то во власти все же хочется поиграть в политику — приглашаю их в Минобороны. Эти авгиевы конюшни, которые расчищаем с утра до вечера, нуждаются в сотне рук.
Политтехнолог Алексей Голобуцкий
Выборы только после войны. Логично. А война, как говорят сейчас представители власти, будет долгой. Поэтому в продолжение этой логики они с нами надолго. Может, даже навсегда…
Российский политолог Максим Жаров
Сценарий возможной состыковки президентских выборов на Украине и в России очевидно подразумевает использование Зеленского как спойлера против главного кандидата на российских выборах. Желание Кремля провести абсолютно стерильную по отношению к СВО кампанию главного кандидата на выборах-2024 не укрылось от политпланировщиков в Вашингтоне и Лондоне. И они через испанскую El Pais предупреждают о своём намерении сломать этот сценарий, если он все же будет Кремлём реализовываться.
Ну и, естественно, использование Зеленского как спойлера против главного кандидата от Кремля ставит крест на прямых переговорах лидеров России и Украины по урегулированию конфликта. Это желание западных политпланировщиков совершенно очевидно и его тоже стоит иметь в виду при моделировании сценариев решения проблемы-2024.