https://ukraina.ru/20230830/1049025516.html

Зачем Зеленскому выборы: мнения экспертов

Зачем Зеленскому выборы: мнения экспертов - 30.08.2023 Украина.ру

Зачем Зеленскому выборы: мнения экспертов

Провести выборы украинского президента и парламента всячески подгоняют США. Из-за океана приходят прямые директивы не манкировать демократическими принципами и процедурами даже несмотря на военное положение. Зеленский, рейтинг которого по некоторым замерам снижается, ищет причины избежать народного волеизъявления.

2023-08-30T08:16

2023-08-30T08:16

2023-08-30T13:09

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выборы

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Его оппозиция требует смены власти, которая причастна к многочисленным коррупционным скандалам. Это и расследования по злоупотреблениям в Минобороны, и нарушение законов военного времени некоторыми депутатами от «Слуг народа», и заработки на энергетике. В украинских СМИ все громче стала звучать критика власти, что говорит о том, что альтернативные силы уже начали борьбу за электорат. Недавний казус с обложкой известного украинского журнала «Новое время» (там на первом плане был изображен главный соперник Зеленского — шоумен и волонтер Сергей Притула, за спиной которого стоят Залужный, нынешний президент и прочие, а подпись гласит, что эти люди приближают победу) показал, что ставки некоторые западные спонсоры уже сделали. Обложка вызвала большой резонанс в обществе, редактор Виталий Сыч извинился и поменял изображение, но осадок остался. Так будут ли выборы на Украине в 2024 году, кто фаворит гонки и зачем западные партнеры хотят сменить верхушку у своих подопечных — анализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Руслан БортникТут сенатор-республиканец Линдси Грэм, похоже, решил потроллить президента Украины. И после заявления В. Зеленского о том, что для проведения выборов нужны 5 млрд и помощь западных партнеров в их проведении заявил, что «мне очень приятно слышать, что президент Зеленский открыл дверь к выборам в Украине в 2024 году. Я не могу придумать лучшего символа для Украины, чем проведение свободных и справедливых выборов во время войны. Выборы будут рассматриваться не только как акт неповиновения российскому вторжению, но и как признание демократии и свободы, ...я не могу придумать лучшей инвестиции в стабильность Европы, чем помощь Украине в выживании как независимой, самоуправляющейся демократии, основанной на верховенстве закона. Я бы призвал всех союзников Украины оказать финансовую и техническую помощь для поддержки этих усилий», — написал Грэм.Это еще раз подтверждает мои слова Вадиму Герасимовичу и Александру Шелесту о том, что США (возможно, только часть истеблишмента) подает сигналы В. Зеленскому и его команде о своем недовольстве и необходимости быть готовыми разделить власть или покинуть ее. Тут речь не столько о выборах, а больше о длительности нахождения у руля Украины.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаЯркое иезуитство... США давно поставили УЛЬТИМАТУМ относительно смены власти и выборов... Их, иссесна, послали... Тогда те ОЗВУЧИЛИ... Тогда Зеленский сказал, мол, денег нет — нужно 5 ярдов... Это, ИМХО, было ошибкой... Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы... США найдут и 7 ярдов... но за свои деньги они выборы САМИ и проведут... Но тогда не сработают хитрые технологические фишки...Юрист и общественный деятель Татьяна МонтянПраздник демократии в Салорейхе оплатят Штаты? ­Буквально на днях писала о том, что США хотят провести президентские и парламентские выборы на Украине. Об этом прямо заявил сенатор Линдси Грэм в ходе своей очередной поездки на подшефную территорию. Желания Вашингтона для нынешней киевской власти — закон. Вот и Зеленский не стал перечить американцам, согласившись провести выборы даже несмотря на прямой запрет в Конституции делать это во время военного положения. Тем более что проведение выборов в условиях тотальной цензуры и вседозволенности СБУ вполне комфортны для Зеленского. Но самое любопытное — условия, которые в ответ выставил Вовочка своим заокеанским хозяевам. Для проведения выборов он скромно потребовал сумму всего лишь в 5 млрд долларов. Об этом он заявил в интервью в рамках «Единого марафона украинских новостей». И то верно: кто заказывает музыку, тот и платит, а деньги — единственный стимул для зелебобиков продолжать войну до последнего украинца. Ну а с уровнем зе-коррупции, когда по самым скромным подсчетам проамериканских же активистов-антикоррупционеров, разворовывается более ⅔ всех поступающих в Салорейх денег, такое эксклюзивное шоу, как «свободные и демократические выборы во время войны», должно оплачиваться по отдельному тарифу. И если с зелебобиками все давно понятно, как и с их вашингтонскими спонсорами, то мнение американских налогоплательщиков все больше смещается в сторону желания прекратить эти убыточные инвестиции. Правда, не факт, что мнение американских граждан хоть как-то озаботит нынешний вашингтонский обком. И что бы вы таки себе думали? Линдси Грэм таки согласился с тем, что деньги на салорейховские выборы должен дать Запад! О чем и написал у себя в соцсетях. «Я бы призвал всех союзников Украины оказать финансовую и техническую помощь для поддержки этих усилий. Проведение демократических выборов во время войны будет рассматриваться как смелое и значимое решение президента Зеленского и народа Украины».Украинский политик Дмитрий РазумковПровести выборы на Украине можно только после нашей победы. Все остальное — популизм. Организовать демократическое волеизъявление в условиях военного положения невозможно. Это прямо запрещено законом. В стране нет на это денег, хотя объективно их можно найти при реальной борьбе с коррупцией. Но эти средства лучше отправить в армию, а не на выборы. К тому же мы имеем миллионы ВПЛ (временно перемещённых лиц. — Ред.), беженцев за границей, которые не смогут проголосовать. Тысячи военных, имеющих право и заслуживающие участвовать в избирательном процессе, тоже не смогут этого сделать. Советую всем, кто думает иначе, съездить на фронт и увидеть все своими глазами.Народный депутат Алексей ГончаренкоЗеленский говорит о выборах. Стефанчук говорит о выборах. «Слуги» говорят о выборах. Подоляк говорит о выборах. В США тоже говорят о выборах. В начале года все как-то внутри страны начали готовиться к выборам. Я не шучу. Были сделаны штабы в неких партиях. Даже деньги начали тратить. Региональное отделение проверять. Ближе к лету все закончилось так же, как началось. А тут в августе снова заговорили о выборах. Стефанчук. Зеленский. Подоляк. По политической логике: выборы выгодны Зеленскому вот прямо сейчас и как можно скорее.Чем дольше будет идти война, тем меньше шансов на переизбрание. Организационно, если принять решение о проведении выборов прямо сейчас — весной их можно было бы провести. Но (!) для проведения выборов нужно отменить военное положение. Отмена военного положения — что значит? Свободный выезд мужчин за границу. Так же отмена военного положения ведет за собой и демобилизацию. Демобилизация очень важна и ее нужно провести. Но вопрос, готова ли к этому власть? У нас идет реальная война на востоке. У нас там сотни тысяч военных и солдат. Как мы обеспечим открытость выборов? И последнее: если мы проведем выборы не на всей нашей территории, мы фактически признаем утрату этих территорий. Власти очень часто говорят о том, что в Киеве люди забывают, что у нас идет война. Живут себе, ходят по ресторанам, отдыхают. Мне кажется, забывает, что у нас идет война, как раз власть. Никаких выборов. Никакой политики. Никакого политиканства к победе. Все для фронта! Всё для победы! Это единственный и понятный нарратив, который должен звучать. А если кому-то во власти все же хочется поиграть в политику — приглашаю их в Минобороны. Эти авгиевы конюшни, которые расчищаем с утра до вечера, нуждаются в сотне рук.Политтехнолог Алексей ГолобуцкийВыборы только после войны. Логично. А война, как говорят сейчас представители власти, будет долгой. Поэтому в продолжение этой логики они с нами надолго. Может, даже навсегда…Российский политолог Максим ЖаровСценарий возможной состыковки президентских выборов на Украине и в России очевидно подразумевает использование Зеленского как спойлера против главного кандидата на российских выборах. Желание Кремля провести абсолютно стерильную по отношению к СВО кампанию главного кандидата на выборах-2024 не укрылось от политпланировщиков в Вашингтоне и Лондоне. И они через испанскую El Pais предупреждают о своём намерении сломать этот сценарий, если он все же будет Кремлём реализовываться.Ну и, естественно, использование Зеленского как спойлера против главного кандидата от Кремля ставит крест на прямых переговорах лидеров России и Украины по урегулированию конфликта. Это желание западных политпланировщиков совершенно очевидно и его тоже стоит иметь в виду при моделировании сценариев решения проблемы-2024.

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эксклюзив, украина, сша, зарубежье, выборы