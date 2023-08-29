https://ukraina.ru/20230829/1049019396.html

Антироссийские планы НАТО, конкуренты Зеленского на выборах. О чём говорили эксперты 29 августа

Антироссийские планы НАТО, конкуренты Зеленского на выборах. О чём говорили эксперты 29 августа - 29.08.2023 Украина.ру

Антироссийские планы НАТО, конкуренты Зеленского на выборах. О чём говорили эксперты 29 августа

Украина.ру, 29.08.2023

2023-08-29T17:08

2023-08-29T17:08

2023-08-29T17:08

эксклюзив

богдан безпалько

выборы

владимир зеленский

кирилл тимошенко

юлия тимошенко

петр порошенко

алексей резников

f-16

алексей подберезкин

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Залужный пытается понять, что НАТО будет делать дальшеНа прошлой неделе британское издание "Гардиан" сообщило, что главком ВСУ Валерий Залужный тайно приезжал на украинско-польскую границу для встречи с главкомом объединенных сил НАТО в Европе и начальником британского штаба обороны.В субботу, 26 августа, офис Зеленского эту информацию подтвердил и сообщил, что переговоры велись относительно тактики украинских войск в зимний период и подготовки к новому весеннему наступлению.Всем понятно, что не Украина сама по себе воюет с Россией, а НАТО воюет с Россией руками Украины, говорит военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Он считает, что Украине приказали наступать – она до сих пор наступает. При этом она теряет технику и личный состав. Да, у ВСУ что-то где-то получается, но это полпроцента из того, что намечалось в ходе этого "контрнаступа". Планов же у них было громадье."Да, надо отдать противнику должное, что он действительно навалился на наши оборонительные позиции всеми своими силами. ВСУ действительно рассчитывали отбить Мелитополь, захватить Крым и Донбасс, а потом пойти на Ростов, Воронеж и Краснодар.Но по факту ВСУ продолжают тяжелые бои в районе Работино. Да, удары украинских беспилотников стали напоминать прогноз погоды в разных российских регионах. При этом они уже потеряли Артемовск и рискуют потерять Купянск.Залужный понимает, в какую реальность влипли ВСУ. И он пытается понять, что НАТО будет делать дальше", – рассказал Перенджиев.В целом, уверен он, дело не в том, даст ли НАТО Украине больше оружия и наемников, а в том, что будет делать НАТО в глобальном плане. Глобальный план – это то, какие действия будет предпринимать Польша в отношении Белоруссии и России, и то, что будет делать Прибалтика, Финляндия, Швеция и Норвегия – все северо-западные соседи России."Залужный хотел понять, будет ли Запад вести агрессию против России только руками Украины, или же он намерен расширять масштаб этого конфликта", – заявил военный политолог.ВСУ идут за пиар-победойСейчас реальная задача ВСУ – дожить до зимы, отмечает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.Он предполагает, что армия начнет сыпаться гораздо раньше, может и осень не пережить."Американцы на них давят. Им рекомендуют настоятельно сконцентрировать все усилия на Запорожском направлении.Им категорически не нравится, что Украина какие-то резервы бросает на центральное направление и на север, поэтому они заставляют бросить все, что есть, на юг и там получить пиар-эффект.Если им удастся занять Работино и дойти до Токмака, наполовину перекрыть дорогу к Мелитополю и Азовскому морю, это и будет провозглашено победой украинской армии", – поясняет Подберезкин.Также он прокомментировал слова главы Минобороны Украины Резникова, что истребители F-16 появятся над полем боя весной следующего года."F-16 – это не новые истребители. Из нового там – ракеты класса воздух-земля повышенной дальности и точности.Наша эшелонированная система ПВО – лучшая в мире. Мы готовились воевать с F-16 и вся наша ПВО, даже советская, затачивалась под ликвидацию именно F-16. Это хороший самолет, но он не лучше нашего МиГ-29. И значительно хуже Су-35", – сообщил эксперт.Выборы во время войныСенатор США Линдси Грэм призвал всех союзников киевского режима сплотиться, чтобы содействовать проведению выборов на Украине в следующем году. Ранее с таким предложением выступил Владимир Зеленский, потребовав от Запад 5 млрд долларов на организацию избирательного процесса.Технически выборы можно провести за счет непродления военного положения, которое сейчас продлевается каждые полгода, говорит политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Нужно это, чтобы имитировать демократичность украинского государства, дескать, несмотря на агрессию России мы проводим свободные прозрачные выборы.Зеленскому же это необходимо как источник финансирования. Он уже поставил условием проведения выборов пять миллиардов долларов. На обеспечение работы наблюдателей на линии фронта, голосования украинских беженцев в странах Европы."С одной стороны, для Зеленского это будет означать его легитимацию. Еще на один срок. А во-вторых, это деньги. Вряд ли все пять миллиардов на это уйдут.Для Запада это может быть полезно, что если Зеленский их устраивает, то можно будет показать, что он демократичный президент, вокруг которого сплотился украинский народ.Что касается оппозиции, то обязательно вылезет Тимошенко, заявится Порошенко, хотя бы для того, чтобы остаться на политической поверхности и быть на скамье запасных", – прогнозирует Безпалько.Что касается возможности Зеленского избраться на новый срок, эксперт считает, что популярность Зеленского пошатнулась, но учитывая идеологическую накачку украинского общества беспрерывным телемарофоном, в который превратилось все украинское телевидение, цензуру и репрессивный аппарат, определённый уровень поддержки у него будет."Другое дело, что его оппоненты не преминут указать на ошибки и недостатки. Все дело в том, кто из них сможет обратить на себя внимание внешнеполитических партнеров и получить иммунитет. Потому что каждый, кто будет указывать на недостатки Зеленского получит по лбу, если у него такого иммунитета не будет.Так что Запад пощекочет Зеленского тем, что некоторые политики будут указывать на его недостатки и будут неуязвимыми. Примерно так, как это был с Порошенко, против которого было возбуждено прядка 15 уголовных дел, которые закончились ничем.Сейчас кто-нибудь о них вспоминает? Хотя, казалось бы, что существует и прокуратура, и антикоррупционные органы, которые не вписываются в украинское законодательство.Тем не менее у Порошенко есть иммунитет, которым он пользуется. Вероятно, он будет пользоваться им во время выборов. Это позволяет осуществлять угрозу для Зеленского со стороны его конкурентов", – рассказал политолог.

https://ukraina.ru/20230829/1048993455.html

https://ukraina.ru/20230829/1048994013.html

https://ukraina.ru/20230829/1049015372.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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