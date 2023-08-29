https://ukraina.ru/20230829/1049015372.html

Богдан Безпалько: Война в Африке закроет глаза западных СМИ на огромные потери ВСУ

Богдан Безпалько: Война в Африке закроет глаза западных СМИ на огромные потери ВСУ - 29.08.2023 Украина.ру

Богдан Безпалько: Война в Африке закроет глаза западных СМИ на огромные потери ВСУ

Даже Дональд Трамп, который был абсолютно необычным для США политиком, не прекратил ни одной войны. Он просто не начинал новых, считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2023-08-29T16:03

2023-08-29T16:03

2023-08-29T17:59

интервью

богдан безпалько

всу

африка

сми

владимир зеленский

выборы

линдси грэм

валерий залужный

потери всу

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Сенатор США Линдси Грэм призвал всех союзников киевского режима сплотиться, чтобы содействовать проведению выборов на Украине в следующем году. Ранее с таким предложением выступил Владимир Зеленский, потребовав от Запад 5 млрд долларов на организацию избирательного процесса.— Богдан Анатольевич, как возможны выборы в стране, в которой замерла политическая жизнь и уничтожена оппозиция?— Технически это осуществляется за счет непродления военного положения, которое сейчас продлевается каждые полгода. Нужно это, чтобы имитировать демократичность украинского государства, дескать, несмотря на агрессию России мы проводим свободные прозрачные выборы.Но Зеленскому это необходимо как источник финансирования. Он уже поставил условием проведения выборов пять миллиардов долларов. На обеспечение работы наблюдателей на линии фронта, голосования украинских беженцев в странах Европы. С одной стороны, для Зеленского это будет означать его легитимацию. Еще на один срок. А во-вторых, это деньги. Вряд ли все пять миллиардов на это уйдут.Для Запада это может быть полезно, что если Зеленский их устраивает, то можно будет показать, что он демократичный президент, вокруг которого сплотился украинский народ. Что касается оппозиции, то обязательно вылезет Тимошенко, заявится Порошенко, хотя бы для того, чтобы остаться на политической поверхности и быть на скамье запасных.— Хотя у нас нет объективных данных социологии по Украине, но возникает вопрос, насколько Зеленский популярен и среди простых граждан, среди военных на фоне катастрофических потерь на фронте?— Конечно, популярность Зеленского пошатнулась и рекордных значений, которые были во время его избрания президентом, нет и не будет. Там у него было более 74%. Но учитывая идеологическую накачку украинского общества беспрерывным телемарофоном, в который превратилось все украинское телевидение, цензуру и репрессивный аппарат, определённый уровень поддержки у него будет.Другое дело, что его оппоненты не преминут указать на ошибки и недостатки. Все дело в том, кто из них сможет обратить на себя внимание внешнеполитических партнеров и получить иммунитет. Потому что каждый, кто будет указывать на недостатки Зеленского получит по лбу, если у него такого иммунитета не будет.Так что Запад пощекочет Зеленского тем, что некоторые политики будут указывать на его недостатки и будут неуязвимыми. Примерно так, как это был с Порошенко, против которого было возбуждено прядка 15 уголовных дел, которые закончились ничем. Сейчас кто-нибудь о них вспоминает? Хотя, казалось бы, что существует и прокуратура, и антикоррупционные органы, которые не вписываются в украинское законодательство.Тем не менее у Порошенко есть иммунитет, которым он пользуется. Вероятно, он будет пользоваться им во время выборов. Это позволяет осуществлять угрозу для Зеленского со стороны его конкурентов.— Может быть, Запад уже подыскал альтернативу Зеленскому?— Альтернатив очень много. И слепить ее можно как из бывших украинских политиков, так и из тех, кто находится в тени. Это Порошенко, Тимошенко, вплоть до Ляшко. Или более респектабельные люди. Например, Разумков, а может, глава офиса Ермак.Выбор большой, каждый из них с удовольствием займет место Зеленского, потому что это будет означать возможность обогатиться, а потому куда-нибудь уехать. Любой из них при поддержке Запада может стать президентом Украины.— Но это может быть компромиссная фигура, ведь и американские кланы не монолитны в своем отношении к Украине?— Эти разногласия несколько преувеличены. Пока нет основания считать, что политика США в отношении Украины коренным образом изменится. Все, что мы слышим от Рамасвами, недовольных сенаторов-республиканцев, это только декларации. Даже Трамп, который был абсолютно необычным для США политиком, не прекратил ни одной войны. Он просто не начинал новых, этим он запомнился. И даже если Трамп вновь займет пост президента США или его займет Вивек Рамасвами, нет никаких гарантий того, что война на Украине прекратится.Может быть, она станет менее интенсивным, денежные транши сильно уменьшатся или начнется интенсивный процесс с Россией без прекращения боевых действий. Но не стоит надеяться, что американцы изменят свое отношение к этой войне. Как правило, и демократы, и республиканцы, используют все внешнеполитические факторы во внутренней борьбе между собой. Но при этом вся внешняя политика США примерно одинакова что при демократах, что при республиканцах.Войны начинали и демократ Клинтон, и республиканцы Буши — и старший, и младший. Здесь не на что надеяться. Надеяться нужно на себя.— На Западе говорят о том, что союзники Украины исчерпали свои ресурсы для военной помощи Украине, а с другой стороны, главком ВСУ Залужный недавно встречался с командованием НАТО, где обсуждал оживление нынешнего украинского наступления и весеннюю кампанию.— До весенней кампании еще очень далеко. А что касается нынешнего наступления, то все эксперты говорят, что для нас будут очень сложными эти две недели. В эти две недели будут бросать все имеющееся вооружение, запасы снарядов на то, чтобы попытаться прорвать нашу оборону.Но это бессмысленно. Никаких особых успехов ВСУ за все время наступления не достигли. И сейчас тоже не достигнут.— Мы, конечно, не можем судить о планах нашего Генерального штаба, но очевидно, что в наших интересах побыстрее покончить с украинской группировкой, которая уже понесла большие потери, чтобы не затягивать военный конфликт и не доводить до истощения собственные ресурсы?— Все зависит от тактической ситуации. От Залужного требуют сконцентрировать войска на одном участке, чтобы прорвать нашу оборону. Это Запорожская область, направление Токмак — Мелитополь. Но если ВСУ сосредоточат войска в одной точке, они оголят другие участки, куда российские войска с большим удовольствие нанесут удары.Причем это будут фланговые удары, охватывающие. Залужный это понимает и не предпринимает таких действий.— Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддержит военные действия ЭКОВАС в Нигере. Если в Африке вспыхнет война, как это повлияет на украинский конфликт?— Отчасти это сильно оттянет информационную повестку в сторону Африки, сложнее будет проводить туры по странам Европы и просить денег и вооружений. Кроме того, это осложнит помощь Франции Украине. Франция неохотно оказывает помощь Украине, потому что не жаждет втягиваться в этот конфликт по полной. Этим объясняются поставки колесных танков, которые по сути БТР с пушечной башней, вместо того, чтобы поставлять реальные танки, которые сравнимы с «Леопардами».В этом случае колесные танки отправятся в Нигер, Мали, Буркина-Фасо. Мы еще не можем представить масштабы этой войны. Возможно, она растянется на много лет, как конголезская война, а может будет краткосрочный конфликт. Но в любом случае внимание мировых СМИ переключится на Африку, что для Украины и Зеленского будет не очень позитивно.Единственный плюс в том, что СМИ, переключившись на Африку, перестанут акцентировать внимание на ВСУ и неудачах в пресловутом контрнаступлении, которое так рекламировалось ранее.

https://ukraina.ru/20201028/1029423970.html

https://ukraina.ru/20230829/1049001329.html

https://ukraina.ru/20230829/1048995549.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

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