Подсчитав "кончившиеся" российские ракеты, на Украине занялись подсчётами танков и артиллерии - 29.08.2023 Украина.ру
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Подсчитав "кончившиеся" российские ракеты, на Украине занялись подсчётами танков и артиллерии
Подсчитав "кончившиеся" российские ракеты, на Украине занялись подсчётами танков и артиллерии - 29.08.2023 Украина.ру
Подсчитав "кончившиеся" российские ракеты, на Украине занялись подсчётами танков и артиллерии
Российские заводы по производству танков и артиллерии не идут ни в какое сравнение с украинскими
2023-08-29T15:24
2023-08-29T15:24
впк
танки
артиллерия
новости
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Западная, украинская и российская оппозиционная пресса не успокоились на отработке темы фейка о якобы заканчивавшихся у России ещё весной-летом 2022 года ракетах. Пресловутая "методичка" обновлена и теперь эти же издания продвигают тему о якобы заканчивающихся у России танках, артиллерии и едва ли не всех видах вооружений.С очередными духоподъёмными экзерсисами выступил некто Александр Коваленко. Себя он позиционирует так: "Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", а так же Злой одессит по совместительству" (орфография и пунктуация ТГ-канала Коваленко). В цитирующих его изданиях Коваленко представлен как "военный эксперт", "украинский военный эксперт", "военный журналист", "аналитик", который кем-то "считается ведущим экспертом в Украинском центре по исследованию проблем безопасности".Под конец лета Коваленко опубликовал несколько текстов о печальном положении российского ВПК и, как следствие - в российской армии. В частности, он утверждает, что "современные образцы на исходе и в дефиците, а и того, что производство не вытягивает нужды армии и дыры затыкаются хоть чем-то, хоть как-то, лишь бы эта единица была на поле боя, как цель, как преграда, как огневая точка".Рассуждая о танковом производстве в России, "злой одессит" делает такие выводы: "Первый — в России отсутствует полноценное серийное производство танков. Практически все российские танковые предприятия это в первую очередь ремонтные базы, но никак не производственные площадки, что подтверждает деградация технологических процессов. Второй — даже в рекордный, пиковый год поставок танков, 2019-й, средний показатель выдачи танков составлял 36 в месяц. Но, опять-таки, это не производство новых танков, а модернизация и расконсервация".Затем, 29 августа Коваленко опубликовал попытку исследования на тему "Потенциал производства артиллерии в России". В нём он утверждает, что "что производство современных САУ в России проходит низкими темпами, качественного изменения в артиллерии у РОВ ожидать не стоит, а это значит, что высокий уровень потерь сохранится". Эту публикацию тоже принялись распространять верующие в неминуемую победу ВСУ.По понятным причинам серьёзные российские эксперты не считают возможным вступать в дискуссию с публикацией данных, за которые и до СВО внимание компетентных органов было бы обеспечено. Вероятно, предметное обсуждение могло бы состояться в экспертной среде, но не с выпускником Одесской национальной академии связи им. А. С. Попова (переименованный электротехнический институт). По базовой подготовке "военно-политический обозреватель" ближе к почтовой связи, без малейшего отношения к армейской бронетехнике и артиллерии, а по роду деятельности – к "общественной, журналистской и правозащитной деятельности" (с 2014 года).
https://ukraina.ru/20230323/1044659827.html
https://ukraina.ru/20230712/1047978239.html
https://ukraina.ru/20230812/1048646175.html
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впк, танки, артиллерия, новости, украина, эксперты, политологи, сми, информационная война, информационная безопасность
ВПК, танки, артиллерия, Новости, Украина, эксперты, политологи, СМИ, информационная война, информационная безопасность

Подсчитав "кончившиеся" российские ракеты, на Украине занялись подсчётами танков и артиллерии

15:24 29.08.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Российские заводы по производству танков и артиллерии не идут ни в какое сравнение с украинскими
Западная, украинская и российская оппозиционная пресса не успокоились на отработке темы фейка о якобы заканчивавшихся у России ещё весной-летом 2022 года ракетах. Пресловутая "методичка" обновлена и теперь эти же издания продвигают тему о якобы заканчивающихся у России танках, артиллерии и едва ли не всех видах вооружений.
С очередными духоподъёмными экзерсисами выступил некто Александр Коваленко. Себя он позиционирует так: "Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", а так же Злой одессит по совместительству" (орфография и пунктуация ТГ-канала Коваленко). В цитирующих его изданиях Коваленко представлен как "военный эксперт", "украинский военный эксперт", "военный журналист", "аналитик", который кем-то "считается ведущим экспертом в Украинском центре по исследованию проблем безопасности".
23 марта, 10:55
Медленно запрягают, но быстро едут: Медведев рассказал о работе российского ВПКРоссийский военно-промышленный комплекс "раскочегарился", большинство предприятий работают в три смены. Такое заявление 23 марта в интервью ведущим российским СМИ сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Под конец лета Коваленко опубликовал несколько текстов о печальном положении российского ВПК и, как следствие - в российской армии. В частности, он утверждает, что "современные образцы на исходе и в дефиците, а и того, что производство не вытягивает нужды армии и дыры затыкаются хоть чем-то, хоть как-то, лишь бы эта единица была на поле боя, как цель, как преграда, как огневая точка".
Рассуждая о танковом производстве в России, "злой одессит" делает такие выводы: "Первый — в России отсутствует полноценное серийное производство танков. Практически все российские танковые предприятия это в первую очередь ремонтные базы, но никак не производственные площадки, что подтверждает деградация технологических процессов. Второй — даже в рекордный, пиковый год поставок танков, 2019-й, средний показатель выдачи танков составлял 36 в месяц. Но, опять-таки, это не производство новых танков, а модернизация и расконсервация".
- РИА Новости, 1920, 12.07.2023
12 июля, 18:09
Страны G7 обязались помочь Киеву с развитием ВПК и разведданнымиG7 объявила о создании международной программы, которая открывает путь к долгосрочным гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на совместную декларацию "большой семерки"
Затем, 29 августа Коваленко опубликовал попытку исследования на тему "Потенциал производства артиллерии в России". В нём он утверждает, что "что производство современных САУ в России проходит низкими темпами, качественного изменения в артиллерии у РОВ ожидать не стоит, а это значит, что высокий уровень потерь сохранится".
Эту публикацию тоже принялись распространять верующие в неминуемую победу ВСУ.
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
12 августа, 10:18
Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на УкраинуРоссия запросила на 17 августа открытое заседание Совета безопасности ООН в связи с поставками западного оружия на Украину. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале
По понятным причинам серьёзные российские эксперты не считают возможным вступать в дискуссию с публикацией данных, за которые и до СВО внимание компетентных органов было бы обеспечено. Вероятно, предметное обсуждение могло бы состояться в экспертной среде, но не с выпускником Одесской национальной академии связи им. А. С. Попова (переименованный электротехнический институт). По базовой подготовке "военно-политический обозреватель" ближе к почтовой связи, без малейшего отношения к армейской бронетехнике и артиллерии, а по роду деятельности – к "общественной, журналистской и правозащитной деятельности" (с 2014 года).
 
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