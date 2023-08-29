https://ukraina.ru/20230829/1049010170.html

Новый крымский беспилотник "Сарыч-2" поступит на вооружение после испытаний - Аксёнов

Новый крымский беспилотник "Сарыч-2" поступит на вооружение после испытаний - Аксёнов - 29.08.2023 Украина.ру

Новый крымский беспилотник "Сарыч-2" поступит на вооружение после испытаний - Аксёнов

Беспилотник "Сарыч-2" после доработок и испытаний поступит на вооружение Черноморского флота РФ, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-08-29T14:12

2023-08-29T14:12

2023-08-29T14:12

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Новый дрон разрабатывает крымское предприятие "Робоавиа". Руководитель московского представительства предприятия-разработчика Валентин Киселев ранее отмечал, что Черноморский флот РФ может получить на вооружение новый разведывательный беспилотник "Сарыч-2". Беспилотник выполнен по схеме "летающее крыло".Дрон уже прошёл апробацию на Черноморском флоте. Закупки дронов в некоторые подразделения уже проводились по спецзаказу правительством Крыма, отметил Киселев.По словам Аксёнова, "Робоавиа" - не единственное предприятие по производству дронов, но самое крупное. Поддержка разработок ведется в том числе за внебюджетные средства, добавил глава Крыма.Беспилотник "Сарыч" оснащен электродвигателем. Его взлётная масса составляет 14 кг, а размах крыла - 3,1 метра. "Сарыч" развивает скорость до 108 км/ч и может лететь на высоте 5 км.Данный беспилотник имеет защиту от систем радиоэлектронной борьбы, спутников, в нем также заложены алгоритмы, благодаря которым он может вернуться на базу даже в случае полной потери связи, отметили в статье.

https://ukraina.ru/20230829/1049005863.html

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новости, крым, россия, сергей аксенов, беспилотники, беспилотник, черноморский флот, дроны