https://ukraina.ru/20230829/1049010170.html
Новый крымский беспилотник "Сарыч-2" поступит на вооружение после испытаний - Аксёнов
Новый крымский беспилотник "Сарыч-2" поступит на вооружение после испытаний - Аксёнов - 29.08.2023 Украина.ру
Новый крымский беспилотник "Сарыч-2" поступит на вооружение после испытаний - Аксёнов
Беспилотник "Сарыч-2" после доработок и испытаний поступит на вооружение Черноморского флота РФ, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-08-29T14:12
2023-08-29T14:12
2023-08-29T14:12
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беспилотник
черноморский флот
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Новый дрон разрабатывает крымское предприятие "Робоавиа". Руководитель московского представительства предприятия-разработчика Валентин Киселев ранее отмечал, что Черноморский флот РФ может получить на вооружение новый разведывательный беспилотник "Сарыч-2". Беспилотник выполнен по схеме "летающее крыло".Дрон уже прошёл апробацию на Черноморском флоте. Закупки дронов в некоторые подразделения уже проводились по спецзаказу правительством Крыма, отметил Киселев.По словам Аксёнова, "Робоавиа" - не единственное предприятие по производству дронов, но самое крупное. Поддержка разработок ведется в том числе за внебюджетные средства, добавил глава Крыма.Беспилотник "Сарыч" оснащен электродвигателем. Его взлётная масса составляет 14 кг, а размах крыла - 3,1 метра. "Сарыч" развивает скорость до 108 км/ч и может лететь на высоте 5 км.Данный беспилотник имеет защиту от систем радиоэлектронной борьбы, спутников, в нем также заложены алгоритмы, благодаря которым он может вернуться на базу даже в случае полной потери связи, отметили в статье.
https://ukraina.ru/20230829/1049005863.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, крым, россия, сергей аксенов, беспилотники, беспилотник, черноморский флот, дроны
Новости, Крым, Россия, Сергей Аксенов, беспилотники, беспилотник, Черноморский флот, дроны
Новый крымский беспилотник "Сарыч-2" поступит на вооружение после испытаний - Аксёнов
Беспилотник "Сарыч-2" после доработок и испытаний поступит на вооружение Черноморского флота РФ, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Новый дрон разрабатывает крымское предприятие "Робоавиа". Руководитель московского представительства предприятия-разработчика Валентин Киселев ранее отмечал, что Черноморский флот РФ может получить на вооружение новый разведывательный беспилотник "Сарыч-2". Беспилотник выполнен по схеме "летающее крыло".
Дрон уже прошёл апробацию на Черноморском флоте. Закупки дронов в некоторые подразделения уже проводились по спецзаказу правительством Крыма, отметил Киселев.
"Робоавиа" работает, хорошее производство. Сейчас еще им финансирование предоставим, плюс ему будут даны дополнительные работы по некоторым научно-исследовательским разработкам. У них самый большой беспилотник "Сарыч", он прошел доработку и после испытаний поступит в войска", – сказал Аксенов.
По словам Аксёнова, "Робоавиа" - не единственное предприятие по производству дронов, но самое крупное. Поддержка разработок ведется в том числе за внебюджетные средства, добавил глава Крыма.
Беспилотник "Сарыч" оснащен электродвигателем. Его взлётная масса составляет 14 кг, а размах крыла - 3,1 метра. "Сарыч" развивает скорость до 108 км/ч и может лететь на высоте 5 км.
Данный беспилотник имеет защиту от систем радиоэлектронной борьбы, спутников, в нем также заложены алгоритмы, благодаря которым он может вернуться на базу даже в случае полной потери связи, отметили в статье.