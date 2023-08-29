https://ukraina.ru/20230829/1049010031.html

Песков указал на заблуждение Киева о поддержке Запада

Песков указал на заблуждение Киева о поддержке Запада - 29.08.2023 Украина.ру

Песков указал на заблуждение Киева о поддержке Запада

Киев только хочет верить в то, что западные страны якобы поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе в Крыму. Об этом 29 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2023-08-29T14:08

2023-08-29T14:08

2023-08-29T14:08

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новости

дмитрий песков

кремль

запад

украина

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"В это хотят верить представители киевского режима, и, безусловно, они хотят делать все возможное и невозможное для того, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт. Мы понимаем, что страны Запада отдают себе отчет в опасности этого и отдают себе отчет, что неизбежны издержки от такой вовлеченности. Поэтому сейчас идет это столкновение точек зрения, мы очень внимательно за этим наблюдаем", - сказал Песков.Так представитель Кремля прокомментировал заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что западные партнеры якобы поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму.Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что западные страны наравне с Украиной ответят за агрессию в отношении Крыма.Эту мысль подтвердил и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который заявил, что разрешение западных стран бить по Крыму станет юридическим доказательством их соучастия в войне с Россией и что "предсказания Апокалипсиса всё ближе".

https://ukraina.ru/20230829/1049008293.html

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крым, новости, дмитрий песков, кремль, запад, украина