https://ukraina.ru/20230829/1049010031.html
Песков указал на заблуждение Киева о поддержке Запада
Песков указал на заблуждение Киева о поддержке Запада - 29.08.2023 Украина.ру
Песков указал на заблуждение Киева о поддержке Запада
Киев только хочет верить в то, что западные страны якобы поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе в Крыму. Об этом 29 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-08-29T14:08
2023-08-29T14:08
2023-08-29T14:08
крым
новости
дмитрий песков
кремль
запад
украина
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"В это хотят верить представители киевского режима, и, безусловно, они хотят делать все возможное и невозможное для того, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт. Мы понимаем, что страны Запада отдают себе отчет в опасности этого и отдают себе отчет, что неизбежны издержки от такой вовлеченности. Поэтому сейчас идет это столкновение точек зрения, мы очень внимательно за этим наблюдаем", - сказал Песков.Так представитель Кремля прокомментировал заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что западные партнеры якобы поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму.Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что западные страны наравне с Украиной ответят за агрессию в отношении Крыма.Эту мысль подтвердил и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который заявил, что разрешение западных стран бить по Крыму станет юридическим доказательством их соучастия в войне с Россией и что "предсказания Апокалипсиса всё ближе".
https://ukraina.ru/20230829/1049008293.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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крым, новости, дмитрий песков, кремль, запад, украина
Крым, Новости, Дмитрий Песков, Кремль, Запад, Украина
Песков указал на заблуждение Киева о поддержке Запада
Киев только хочет верить в то, что западные страны якобы поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе в Крыму. Об этом 29 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"В это хотят верить представители киевского режима, и, безусловно, они хотят делать все возможное и невозможное для того, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт. Мы понимаем, что страны Запада отдают себе отчет в опасности этого и отдают себе отчет, что неизбежны издержки от такой вовлеченности. Поэтому сейчас идет это столкновение точек зрения, мы очень внимательно за этим наблюдаем", - сказал Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что западные партнеры якобы поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что западные страны наравне с Украиной ответят за агрессию в отношении Крыма.
Эту мысль подтвердил и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который заявил, что разрешение западных стран бить по Крыму станет юридическим доказательством их соучастия в войне с Россией и что "предсказания Апокалипсиса всё ближе".