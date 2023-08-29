Контрразведка Белоруссии отчиталась о нейтрализации польского шпиона - 29.08.2023 Украина.ру
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Контрразведка Белоруссии отчиталась о нейтрализации польского шпиона
Контрразведка Белоруссии отчиталась о нейтрализации польского шпиона - 29.08.2023 Украина.ру
Контрразведка Белоруссии отчиталась о нейтрализации польского шпиона
Государственное телевидение Белоруссии выпускает в эфир документальный фильм о белорусском оппозиционере, обвиняемом в шпионской деятельности под прикрытием "военной аналитики"
2023-08-29T12:52
2023-08-29T12:57
русофобия
союзное государство
белоруссия
белорусские националисты
белорусская оппозиция
новости
телевидение
шпионаж
кгб белоруссии
иноагенты
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Об успехе "уникальной операции" КГБ Белоруссии по выявлению агентуры западных спецслужб рассказывается в телефильме "История предателя. Поротников". Анонс телефильма на белорусском государственном телеканале "ОНТ" размещён в крупнейших государственных СМИ и близких к ним телеграм-каналах."Операция шла несколько месяцев. Главный герой – завербованный журналист и блогер. Несколько лет он собирал информацию и в виде отчетов отправлял ее заказчикам. Данные, которые он получал из самых различных источников, касались Беларуси и сферы безопасности, а также военной и оборонной тематик. Иностранные спецслужбы платили за это деньги, обеспечивали другие блага и привлекали для координации работы своих послов и консулов", - сказано в анонсе телеканала.В нём также отмечено: "Уникальность спецоперации в том, что в определенный момент завербованного и задержанного агента даже пришлось отпустить на свободу – шаг нестандартный и очень рискованный. Впрочем, это себя оправдало – белорусской контрразведке таким образом стали известны не только формы и методы работы иностранных спецслужб. Установлены лица, которые им содействовали, а также – каналы переправки агентов через границу".В анонсе демонстрируются материалы оперативной съёмки действий Виталия Поротникова – блогера и активиста прозападной оппозиции в Белоруссии, давно и тесно сотрудничавшего в том числе и с украинскими националистами. В русофобских изданиях Поротникова часто представляли как "военного эксперта" и якобы специалиста в других сферах."История предателя. Поротников" выйдет в эфир белорусского телеканала ОНТ, а затем будет опубликована на YouTube. МИД Польши пока воздерживается от публичных комментариев при том, что его кадровые сотрудники фигурируют в фильме - в том числе в аудиозаписях телефонных разговоров Поротникова.Особую обеспокоенность судьбой арестованного в начале года оппозиционера выразила немецкая государственная телерадиокомпания Deutsche Welle*. Негодованием наполнены спонсируемые ЕС и США информационные ресурсы прозападной оппозиции, личные страницы коллег Поротникова в Литве, Польше, США и на Украине.*Включено Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
https://ukraina.ru/20230828/1048992968.html
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русофобия, союзное государство, белоруссия, белорусские националисты, белорусская оппозиция, новости, телевидение, шпионаж, кгб белоруссии, иноагенты, польша
Русофобия, Союзное государство, Белоруссия, белорусские националисты, белорусская оппозиция, Новости, телевидение, шпионаж, КГБ Белоруссии, иноагенты, Польша

Контрразведка Белоруссии отчиталась о нейтрализации польского шпиона

12:52 29.08.2023 (обновлено: 12:57 29.08.2023)
 
© AP / Sergei Grits
- РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP / Sergei Grits
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Государственное телевидение Белоруссии выпускает в эфир документальный фильм о белорусском оппозиционере, обвиняемом в шпионской деятельности под прикрытием "военной аналитики"
Об успехе "уникальной операции" КГБ Белоруссии по выявлению агентуры западных спецслужб рассказывается в телефильме "История предателя. Поротников". Анонс телефильма на белорусском государственном телеканале "ОНТ" размещён в крупнейших государственных СМИ и близких к ним телеграм-каналах.
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"Операция шла несколько месяцев. Главный герой – завербованный журналист и блогер. Несколько лет он собирал информацию и в виде отчетов отправлял ее заказчикам. Данные, которые он получал из самых различных источников, касались Беларуси и сферы безопасности, а также военной и оборонной тематик. Иностранные спецслужбы платили за это деньги, обеспечивали другие блага и привлекали для координации работы своих послов и консулов", - сказано в анонсе телеканала.
В нём также отмечено: "Уникальность спецоперации в том, что в определенный момент завербованного и задержанного агента даже пришлось отпустить на свободу – шаг нестандартный и очень рискованный. Впрочем, это себя оправдало – белорусской контрразведке таким образом стали известны не только формы и методы работы иностранных спецслужб. Установлены лица, которые им содействовали, а также – каналы переправки агентов через границу".
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В анонсе демонстрируются материалы оперативной съёмки действий Виталия Поротникова – блогера и активиста прозападной оппозиции в Белоруссии, давно и тесно сотрудничавшего в том числе и с украинскими националистами. В русофобских изданиях Поротникова часто представляли как "военного эксперта" и якобы специалиста в других сферах.
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"История предателя. Поротников" выйдет в эфир белорусского телеканала ОНТ, а затем будет опубликована на YouTube. МИД Польши пока воздерживается от публичных комментариев при том, что его кадровые сотрудники фигурируют в фильме - в том числе в аудиозаписях телефонных разговоров Поротникова.
Особую обеспокоенность судьбой арестованного в начале года оппозиционера выразила немецкая государственная телерадиокомпания Deutsche Welle*. Негодованием наполнены спонсируемые ЕС и США информационные ресурсы прозападной оппозиции, личные страницы коллег Поротникова в Литве, Польше, США и на Украине.
*Включено Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
 
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