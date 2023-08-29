https://ukraina.ru/20230829/1049004805.html

Контрразведка Белоруссии отчиталась о нейтрализации польского шпиона

Контрразведка Белоруссии отчиталась о нейтрализации польского шпиона - 29.08.2023 Украина.ру

Контрразведка Белоруссии отчиталась о нейтрализации польского шпиона

Государственное телевидение Белоруссии выпускает в эфир документальный фильм о белорусском оппозиционере, обвиняемом в шпионской деятельности под прикрытием "военной аналитики"

2023-08-29T12:52

2023-08-29T12:52

2023-08-29T12:57

русофобия

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белоруссия

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Об успехе "уникальной операции" КГБ Белоруссии по выявлению агентуры западных спецслужб рассказывается в телефильме "История предателя. Поротников". Анонс телефильма на белорусском государственном телеканале "ОНТ" размещён в крупнейших государственных СМИ и близких к ним телеграм-каналах."Операция шла несколько месяцев. Главный герой – завербованный журналист и блогер. Несколько лет он собирал информацию и в виде отчетов отправлял ее заказчикам. Данные, которые он получал из самых различных источников, касались Беларуси и сферы безопасности, а также военной и оборонной тематик. Иностранные спецслужбы платили за это деньги, обеспечивали другие блага и привлекали для координации работы своих послов и консулов", - сказано в анонсе телеканала.В нём также отмечено: "Уникальность спецоперации в том, что в определенный момент завербованного и задержанного агента даже пришлось отпустить на свободу – шаг нестандартный и очень рискованный. Впрочем, это себя оправдало – белорусской контрразведке таким образом стали известны не только формы и методы работы иностранных спецслужб. Установлены лица, которые им содействовали, а также – каналы переправки агентов через границу".В анонсе демонстрируются материалы оперативной съёмки действий Виталия Поротникова – блогера и активиста прозападной оппозиции в Белоруссии, давно и тесно сотрудничавшего в том числе и с украинскими националистами. В русофобских изданиях Поротникова часто представляли как "военного эксперта" и якобы специалиста в других сферах."История предателя. Поротников" выйдет в эфир белорусского телеканала ОНТ, а затем будет опубликована на YouTube. МИД Польши пока воздерживается от публичных комментариев при том, что его кадровые сотрудники фигурируют в фильме - в том числе в аудиозаписях телефонных разговоров Поротникова.Особую обеспокоенность судьбой арестованного в начале года оппозиционера выразила немецкая государственная телерадиокомпания Deutsche Welle*. Негодованием наполнены спонсируемые ЕС и США информационные ресурсы прозападной оппозиции, личные страницы коллег Поротникова в Литве, Польше, США и на Украине.*Включено Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

https://ukraina.ru/20230828/1048992968.html

https://ukraina.ru/20201025/1029380784.html

https://ukraina.ru/20210906/1032194833.html

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русофобия, союзное государство, белоруссия, белорусские националисты, белорусская оппозиция, новости, телевидение, шпионаж, кгб белоруссии, иноагенты, польша