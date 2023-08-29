Контрразведка Белоруссии отчиталась о нейтрализации польского шпиона
12:52 29.08.2023 (обновлено: 12:57 29.08.2023)
© AP / Sergei Grits
© AP / Sergei Grits
Государственное телевидение Белоруссии выпускает в эфир документальный фильм о белорусском оппозиционере, обвиняемом в шпионской деятельности под прикрытием "военной аналитики"
Об успехе "уникальной операции" КГБ Белоруссии по выявлению агентуры западных спецслужб рассказывается в телефильме "История предателя. Поротников". Анонс телефильма на белорусском государственном телеканале "ОНТ" размещён в крупнейших государственных СМИ и близких к ним телеграм-каналах.
28 августа, 18:00Гостелевидение Белоруссии подтвердило задержание русофоба в СмоленскеСлухи о задержании в Смоленске белорусского националиста Андрея Поротникова подтвердило государственное телевидение Белоруссии. Активист позиционировал себя "военным аналитиком" и вёл блог, в котором демонизировал Россию.
"Операция шла несколько месяцев. Главный герой – завербованный журналист и блогер. Несколько лет он собирал информацию и в виде отчетов отправлял ее заказчикам. Данные, которые он получал из самых различных источников, касались Беларуси и сферы безопасности, а также военной и оборонной тематик. Иностранные спецслужбы платили за это деньги, обеспечивали другие блага и привлекали для координации работы своих послов и консулов", - сказано в анонсе телеканала.
В нём также отмечено: "Уникальность спецоперации в том, что в определенный момент завербованного и задержанного агента даже пришлось отпустить на свободу – шаг нестандартный и очень рискованный. Впрочем, это себя оправдало – белорусской контрразведке таким образом стали известны не только формы и методы работы иностранных спецслужб. Установлены лица, которые им содействовали, а также – каналы переправки агентов через границу".
25 октября 2020, 10:00Переобувшиеся под и против Лукашенко. Трафик белорусских перебежчиков в лицахЗапад продолжает поддержку протестов в Белоруссии. Группа эмигрантов была отмечена так называемой «Премией Сахарова». Лауреаты - Светлана Тихановская, Светлана Алексиевич, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало, Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевский, Николай Статкевич и Степан Путило
В анонсе демонстрируются материалы оперативной съёмки действий Виталия Поротникова – блогера и активиста прозападной оппозиции в Белоруссии, давно и тесно сотрудничавшего в том числе и с украинскими националистами. В русофобских изданиях Поротникова часто представляли как "военного эксперта" и якобы специалиста в других сферах.
"История предателя. Поротников" выйдет в эфир белорусского телеканала ОНТ, а затем будет опубликована на YouTube. МИД Польши пока воздерживается от публичных комментариев при том, что его кадровые сотрудники фигурируют в фильме - в том числе в аудиозаписях телефонных разговоров Поротникова.
Особую обеспокоенность судьбой арестованного в начале года оппозиционера выразила немецкая государственная телерадиокомпания Deutsche Welle*. Негодованием наполнены спонсируемые ЕС и США информационные ресурсы прозападной оппозиции, личные страницы коллег Поротникова в Литве, Польше, США и на Украине.
*Включено Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента