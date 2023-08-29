https://ukraina.ru/20230829/1049001575.html

Непризнание Крыма - не беда: Стародубцев о главной проблеме между Россией и Турцией. Видео

Непризнание Крыма - не беда: Стародубцев о главной проблеме между Россией и Турцией. Видео - 29.08.2023 Украина.ру

Непризнание Крыма - не беда: Стародубцев о главной проблеме между Россией и Турцией. Видео

Политолог, Эксперт по Турции, автор ТГ-канала "Турция - это" Иван Стародубцев в эфире Украина.ру прокомментировал турецкое видение украинского вопроса, а также... Украина.ру, 29.08.2023

2023-08-29T10:55

2023-08-29T10:55

2023-08-29T10:55

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Политолог, Эксперт по Турции, автор ТГ-канала "Турция - это" Иван Стародубцев в эфире Украина.ру прокомментировал турецкое видение украинского вопроса, а также обозначил проблемные стороны турецкой экономики: 00:35 - Украинская повестка глазами Турции; 02:42 – Риторика Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече с Владимиром Путиным; 06:40 - Позиция Турции по зерновому вопросу; 09:15 – О ситуации с турецкой экономикой; 11:10 - Возможно ли членство Турции в составе БРИКС? 13:15 – Что изменил Тайип Эрдоган за 20 лет правления?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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