Непризнание Крыма - не беда: Стародубцев о главной проблеме между Россией и Турцией. Видео - 29.08.2023 Украина.ру
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Непризнание Крыма - не беда: Стародубцев о главной проблеме между Россией и Турцией. Видео
Непризнание Крыма - не беда: Стародубцев о главной проблеме между Россией и Турцией. Видео - 29.08.2023 Украина.ру
Непризнание Крыма - не беда: Стародубцев о главной проблеме между Россией и Турцией. Видео
Политолог, Эксперт по Турции, автор ТГ-канала "Турция - это" Иван Стародубцев в эфире Украина.ру прокомментировал турецкое видение украинского вопроса, а также... Украина.ру, 29.08.2023
2023-08-29T10:55
2023-08-29T10:55
видео
россия
украина
сво
турция
эрдоган
владимир путин
владимир зеленский
встречи
брикс
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Политолог, Эксперт по Турции, автор ТГ-канала "Турция - это" Иван Стародубцев в эфире Украина.ру прокомментировал турецкое видение украинского вопроса, а также обозначил проблемные стороны турецкой экономики: 00:35 - Украинская повестка глазами Турции; 02:42 – Риторика Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече с Владимиром Путиным; 06:40 - Позиция Турции по зерновому вопросу; 09:15 – О ситуации с турецкой экономикой; 11:10 - Возможно ли членство Турции в составе БРИКС? 13:15 – Что изменил Тайип Эрдоган за 20 лет правления?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, россия, украина, сво, турция, эрдоган, владимир путин, владимир зеленский, встречи, брикс, зерно, крым, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, Турция, Эрдоган, Владимир Путин, Владимир Зеленский, встречи, БРИКС, зерно, Крым

Непризнание Крыма - не беда: Стародубцев о главной проблеме между Россией и Турцией. Видео

10:55 29.08.2023
 
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Политолог, Эксперт по Турции, автор ТГ-канала "Турция - это" Иван Стародубцев в эфире Украина.ру прокомментировал турецкое видение украинского вопроса, а также обозначил проблемные стороны турецкой экономики:
00:35 - Украинская повестка глазами Турции;
02:42 – Риторика Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече с Владимиром Путиным;
06:40 - Позиция Турции по зерновому вопросу;
09:15 – О ситуации с турецкой экономикой;
11:10 - Возможно ли членство Турции в составе БРИКС?
13:15 – Что изменил Тайип Эрдоган за 20 лет правления?
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОТурцияЭрдоганВладимир ПутинВладимир ЗеленскийвстречиБРИКСзерноКрым
 
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