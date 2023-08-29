https://ukraina.ru/20230829/1049001575.html
Непризнание Крыма - не беда: Стародубцев о главной проблеме между Россией и Турцией. Видео
Непризнание Крыма - не беда: Стародубцев о главной проблеме между Россией и Турцией. Видео - 29.08.2023 Украина.ру
Непризнание Крыма - не беда: Стародубцев о главной проблеме между Россией и Турцией. Видео
Политолог, Эксперт по Турции, автор ТГ-канала "Турция - это" Иван Стародубцев в эфире Украина.ру прокомментировал турецкое видение украинского вопроса, а также... Украина.ру, 29.08.2023
2023-08-29T10:55
2023-08-29T10:55
2023-08-29T10:55
видео
россия
украина
сво
турция
эрдоган
владимир путин
владимир зеленский
встречи
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1049001202_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_db1e971d5b8ae9ae7ab628477396a46c.jpg
Политолог, Эксперт по Турции, автор ТГ-канала "Турция - это" Иван Стародубцев в эфире Украина.ру прокомментировал турецкое видение украинского вопроса, а также обозначил проблемные стороны турецкой экономики: 00:35 - Украинская повестка глазами Турции; 02:42 – Риторика Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече с Владимиром Путиным; 06:40 - Позиция Турции по зерновому вопросу; 09:15 – О ситуации с турецкой экономикой; 11:10 - Возможно ли членство Турции в составе БРИКС? 13:15 – Что изменил Тайип Эрдоган за 20 лет правления?
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1049001202_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aa081a4fcce65747795e001f7bd440f3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, турция, эрдоган, владимир путин, владимир зеленский, встречи, брикс, зерно, крым, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, Турция, Эрдоган, Владимир Путин, Владимир Зеленский, встречи, БРИКС, зерно, Крым
Непризнание Крыма - не беда: Стародубцев о главной проблеме между Россией и Турцией. Видео
Политолог, Эксперт по Турции, автор ТГ-канала "Турция - это" Иван Стародубцев в эфире Украина.ру прокомментировал турецкое видение украинского вопроса, а также обозначил проблемные стороны турецкой экономики:
00:35 - Украинская повестка глазами Турции;
02:42 – Риторика Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече с Владимиром Путиным;
06:40 - Позиция Турции по зерновому вопросу;
09:15 – О ситуации с турецкой экономикой;
11:10 - Возможно ли членство Турции в составе БРИКС?
13:15 – Что изменил Тайип Эрдоган за 20 лет правления?