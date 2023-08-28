В Полтавской области поврежден промышленный объект - власти
Промышленный объект поврежден в Полтавской области Украины. Об этом 28 августа сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Дмитрий Лунин
"Есть попадание в промышленный объект", - написал Лунин.
Ранее в понедельник в большинстве областей Украины, в том числе Полтавской, звучал сигнал воздушной тревоги.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре еще осенью - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
15 августа, 09:57Украинские промышленные предприятия по всей стране стали целью нового удара ВС РФ - СМИУкраинские чиновники и СМИ сообщают, что в ночь на 15 августа страна попала под новый ракетный удар. Произошли попадания в ряд промышленных объектов. При этом работа украинского ПВО привела к жертвам среди гражданских