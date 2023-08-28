https://ukraina.ru/20230828/1048966928.html

В Полтавской области поврежден промышленный объект - власти

В Полтавской области поврежден промышленный объект - власти - 28.08.2023 Украина.ру

В Полтавской области поврежден промышленный объект - власти

Промышленный объект поврежден в Полтавской области Украины. Об этом 28 августа сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Дмитрий Лунин

2023-08-28T08:09

2023-08-28T08:09

2023-08-28T08:09

промышленность

новости

повреждения

полтавская область

удары

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"Есть попадание в промышленный объект", - написал Лунин.Ранее в понедельник в большинстве областей Украины, в том числе Полтавской, звучал сигнал воздушной тревоги.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре еще осенью - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ukraina.ru/20230815/1048687664.html

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промышленность, новости, повреждения, полтавская область, удары