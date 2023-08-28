В Полтавской области поврежден промышленный объект - власти - 28.08.2023 Украина.ру
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В Полтавской области поврежден промышленный объект - власти
В Полтавской области поврежден промышленный объект - власти - 28.08.2023 Украина.ру
В Полтавской области поврежден промышленный объект - власти
Промышленный объект поврежден в Полтавской области Украины. Об этом 28 августа сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Дмитрий Лунин
2023-08-28T08:09
2023-08-28T08:09
промышленность
новости
повреждения
полтавская область
удары
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"Есть попадание в промышленный объект", - написал Лунин.Ранее в понедельник в большинстве областей Украины, в том числе Полтавской, звучал сигнал воздушной тревоги.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре еще осенью - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ukraina.ru/20230815/1048687664.html
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промышленность, новости, повреждения, полтавская область, удары
промышленность, Новости, повреждения, Полтавская область, удары

В Полтавской области поврежден промышленный объект - власти

08:09 28.08.2023
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкМероприятия, приуроченные ко Дню шахтера
Мероприятия, приуроченные ко Дню шахтера - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Промышленный объект поврежден в Полтавской области Украины. Об этом 28 августа сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Дмитрий Лунин
"Есть попадание в промышленный объект", - написал Лунин.
Ранее в понедельник в большинстве областей Украины, в том числе Полтавской, звучал сигнал воздушной тревоги.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре еще осенью - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
15 августа, 09:57
Украинские промышленные предприятия по всей стране стали целью нового удара ВС РФ - СМИУкраинские чиновники и СМИ сообщают, что в ночь на 15 августа страна попала под новый ракетный удар. Произошли попадания в ряд промышленных объектов. При этом работа украинского ПВО привела к жертвам среди гражданских
 
промышленностьНовостиповрежденияПолтавская областьудары
 
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Заголовок открываемого материала
08:09В Полтавской области поврежден промышленный объект - власти
08:00Эмигрантская жизнь и смерть батьки Махно
07:57"Остановите фашизм и нацизм": в Амстердаме прошел митинг против поставок оружия Киеву
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