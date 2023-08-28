Российские военные сбили два беспилотника над Брянской областью
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
© Министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в ночь на понедельник два беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщила 28 августа пресс-служба Минобороны России
"Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области", - говорится в материале.
Брянская область наряду с другими граничащими с Украиной регионами с началом спецоперации регулярно подвергается обстрелам. В регионе действует повышенный уровень террористической опасности.