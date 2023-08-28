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Российские военные сбили два беспилотника над Брянской областью

Российские военные сбили два беспилотника над Брянской областью - 28.08.2023 Украина.ру

Российские военные сбили два беспилотника над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в ночь на понедельник два беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщила 28 августа пресс-служба Минобороны России

2023-08-28T07:21

2023-08-28T07:21

2023-08-28T07:21

пво

беспилотник

брянская область

минобороны

новости

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"Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области", - говорится в материале.Брянская область наряду с другими граничащими с Украиной регионами с началом спецоперации регулярно подвергается обстрелам. В регионе действует повышенный уровень террористической опасности.

https://ukraina.ru/20230828/1048966049.html

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пво, беспилотник, брянская область, минобороны, новости