https://ukraina.ru/20230828/1048966049.html

Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве — Собянин

Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве — Собянин - 28.08.2023 Украина.ру

Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве — Собянин

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили летевший к Москве беспилотник в районе подмосковных Люберец. Об этом 28 августа сообщил в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин

2023-08-28T07:10

2023-08-28T07:10

2023-08-28T07:15

беспилотник

сергей собянин

москва

новости

пво

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"Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", - написал мэр.Позже в Минобороны России подтвердили эту информацию, уточнив, что попытка теракта была пресечена в 4.30 утра."Двадцать восьмого августа около 04.30 мск силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. БПЛА уничтожен средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области", - сообщили в ведомстве.После начала спецоперации на Украине Москва и область неоднократно подвергались атакам беспилотников. В минувшую субботу Собянин сообщал об уничтожении вражеского дрона силами ПВО в Истринском районе Подмосковья.

https://ukraina.ru/20230827/1048955130.html

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беспилотник, сергей собянин, москва, новости, пво