Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве — Собянин
07:10 28.08.2023 (обновлено: 07:15 28.08.2023)
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в "Лужниках"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили летевший к Москве беспилотник в районе подмосковных Люберец. Об этом 28 августа сообщил в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин
"Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", - написал мэр.
Позже в Минобороны России подтвердили эту информацию, уточнив, что попытка теракта была пресечена в 4.30 утра.
"Двадцать восьмого августа около 04.30 мск силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. БПЛА уничтожен средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области", - сообщили в ведомстве.
После начала спецоперации на Украине Москва и область неоднократно подвергались атакам беспилотников. В минувшую субботу Собянин сообщал об уничтожении вражеского дрона силами ПВО в Истринском районе Подмосковья.