https://ukraina.ru/20230828/1048964262.html

Зеленский придумал как заработать и избежать российского наступления

Зеленский придумал как заработать и избежать российского наступления - 28.08.2023 Украина.ру

Зеленский придумал как заработать и избежать российского наступления

Закон Украины "О правовом режиме военного положения" запрещает проведение выборов во время действия военного положения. Очередные выборы в Верховную Раду должны были состояться 29 октября текущего года. Однако до 15 ноября действует очередное продление военного положения. Причём нет сомнения, что оно будет вновь продлено.

2023-08-28T03:07

2023-08-28T03:07

2023-08-28T03:08

эксклюзив

ростислав ищенко

украина

сша

россия

выборы

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О невозможности выборов во время действия военного положения неоднократно говорили и украинские, и зарубежные политики и эксперты, однозначно высказывался на эту тему и Зеленский. Более того, в своё время даже осторожный, успешно избегавший вооружённого конфликта с Россией Порошенко устроил маленькую провокацию и попытался ввести военное положение на части территории Украины, чтобы перенести выборы. Но оппозиция оказалась достаточно сильна, чтобы не дать ему ввести военное положение сроком на 60 дней и не позволить продлить введённое на 30 дней. В результате срок военного положения истёк за 5 дней до старта избирательной кампании (31 декабря 2018 года) и за три месяца до выборов (31 марта 2019 года).Как видим, Порошенко, при всём своём властолюбии, всё же выдержал конституционные сроки старта президентской избирательной кампании, на которую закон отводит три полных месяца. На избирательную кампанию в Раду законом отводилось два месяца, но даже в этом случае она должна была бы уже начаться, чтобы конституционные сроки были выдержаны.Напомню, что военное положение позволяет Зеленскому вполне законно выборы не проводить (ни в Раду, ни президентские). До сих пор он не давал повода усомниться, что они проводиться и не будут.И вдруг, когда, как уже было сказано, кампания по выборам Рады должна была бы стартовать, Зеленский вдруг делает заявление о готовности провести выборы, несмотря на военное положение. При этом он выдвигает три условия:· быстрое изменение Радой законодательства, чтобы легитимировать выборы в период военного положения;· выделение Западом дополнительных денег на выборы;· прибытие западных наблюдателей и их размещение не только в тыловых городах, но и в окопах на передовой, чтобы ни у кого не возникло сомнений в честности выборов.Как видим Зеленский заложил крутой вираж. Разберём его по пунктам. Зачем торопиться с изменением законодательства Радой, если конституционные сроки парламентских выборов всё равно нарушены (причём вполне законно)? Какая теперь разница будут ли они проведены в ноябре или в декабре 2023 года или даже в январе-феврале 2024 года? Можно и вовсе совместить с мартовскими выборами президента в 2024 году, заодно разом изменив законодательство под оба случая.Похоже, что как раз заранее создавать условия для проведения президентских выборов Зеленский не хочет. Скорость для того и нужна, чтобы оппоненты ничего не успели понять и развернуть кампанию критики. Принимается закон, обеспечивающий выборы в парламент в условиях военного положения, когда Зеленский и так загнал всю свою оппозицию (в том числе и поддерживающую режим, но не поддерживающую Зеленского) за Можай. В их ходе можно посмотреть на практике насколько силён административный ресурс и на основании полученного опыта решать нужны ли президентские выборы в марте.Объяснить почему парламентские выборы проводились, а президентские не будут Зеленский может легко – сошлётся на обострение фронтовой обстановки. Если новоизбранный парламент попытается выйти из повиновения, его можно разогнать, заявив, что в Раду пробрались "пророссийские силы" и прочие "предатели". Если же эксперимент удастся, то можно рискнуть и президентскими выборами, чтобы заткнуть рты критикам обновлённым "мандатом народного доверия".Но главное не в этом. Конечно, поиграть в демократию интересно, но Зеленский мог бы без этого обойтись. собирался обойтись и возможно обойдётся, так как я не представляю себе оперативного выполнения всех условий Зеленского, включая выделение Западом сверхнормативного транша на выборы и западных наблюдателей в окопах на передовой. А именно в этом вся прелесть задумки.Украинские резервы практически исчерпались, боеспособность два месяца "контрнаступавших" соединений ВСУ близится к нулевой. Оперативно восполнить потери не получается, да и поставки техники с Запада задерживаются. Над Киевом нависает угроза военно-политической катастрофы в результате российского наступления. Причём синоптики обещают хорошую погоду. Даже в Москве лето задерживается на месяц дольше. На Украине же сезон дождей вполне может наступить в конце октября, а то и в ноябре.Если Россия введёт в бой резервы (а американцы этого ожидают и украинцы тоже) и начнёт наступление на измотанные украинские части, фронт может рухнуть, Украина и так не в состоянии, несмотря на все усилия стабилизировать ситуацию на Купянском направлении, при этом по всей линии фронта нарастает ещё не менее пяти оперативных кризисов.Американцы и украинцы помнят, что в России 17 марта 2024 года президентские выборы. Они считают, что к этому сроку Путин постарается если уже не закончить СВО полностью, то нанести Украине очевидное и масштабное поражение. Они сами мыслят электоральными циклами, потому считают, что все таким же образом планируют свои действия. Ну а состояние ВСУ после двухмесячного "наступления" просто просит российского удара.Киеву надо продержаться до начала сезона дождей, который не отменит наступление, но осложнит его проведение, дав обороняющимся дополнительные шансы. Но, нельзя же просто попросить Россию не наступать ближайшие пару месяцев, а потенциал ВСУ для удержания позиций недостаточен.Раньше американцы попытались бы начать переговоры, выиграть время, а затем сорвать переговорный процесс. Но российское руководство уже месяцев восемь однозначно заявляет, что не собирается вести переговоры ради переговоров и что США должны быть готовы к конструктивному обсуждению российских озабоченностей. Причём до получения осязаемых материальных гарантий выполнения сторонами принятых на себя обязательств Россия не собирается ни прекращать огонь, ни снижать интенсивность военных действий. Тупик.Вот тут-то и возникает новая авантюрная идея – выборы. Как раз после встречи Залужного с руководством НАТО, после которой стало окончательно ясно, что ВСУ больше ни на что не способны и им нужна продолжительная пауза для приведения себя в порядок.Напомню, одно из условий Зеленского – прибытие наблюдателей от Запада и уважаемых международных организаций, причём размещение части из них в окопах на передовой. Идея проста, как правда: не будут же российские войска обстреливать и штурмовать окопы, в которых, рядом с украинскими военнослужащими будут наблюдатели, от ООН, ОБСЕ, Европарламента и массы прочих организаций и государств. Причём американцы приложат все усилия, чтобы наблюдатели из союзных России стран тоже приехали наблюдать за выборами. Им плевать кого выберут – там все подконтрольны Вашингтону. Им надо обеспечить ВСУ продолжительную паузу в боях.Подготовка к выборам идёт два месяца. Весь этот срок + ещё недельку после выборов наблюдатели будут шататься по Украине, работая живым щитом для ВСУ. А за это время, если уж сезон дождей не начнётся, то Зеленский тысяч 70 призывников, для первоначального затыкания дыр наловит и ВСУ немного приведут себя в порядок.Американцы уверены, что в таких условиях Россия будет вынуждена остановить не только наступление, но и удары по тыловым объектам ВСУ. Мало ли куда могут заехать дотошные наблюдатели? Если же вдруг не остановит, то вся западная пресса с удовольствием покажет погибших мирных представителей международных организаций, прибывших понаблюдать за украинскими выборами. Трупы они организуют, они это умеют.Ну и Зеленский не был бы Зеленским, если бы не попытался нажиться на очередном проекте. Поэтому "дайте денег на выборы", потому, что он ни копейки не может отнять из сумм, предназначенных для покупки вооружений.Я очень сомневаюсь, что авантюра сыграет. Слишком много сложных проблем необходимо решить в очень короткое время. Но предложение Зеленский сделал и думаю, что с Вашингтоном оно согласовано. Теперь американцы оценят реакцию на предложение на Украине и в Европе, после чего примут окончательное решение – стоит ли разрабатывать эту тему дальше или лучше сделать вид, что Зеленский неудачно пошутил.

https://ukraina.ru/20230827/1048956302.html

https://ukraina.ru/20230827/1048960961.html

https://ukraina.ru/20230821/1048810424.html

https://ukraina.ru/20230827/1048953894.html

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эксклюзив, ростислав ищенко, украина, сша, россия, выборы