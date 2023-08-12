https://ukraina.ru/20230812/1048643269.html

Александр Домрин: Байден не будет устранять Зеленского до 2024 года, но давление на него усилит

Александр Домрин: Байден не будет устранять Зеленского до 2024 года, но давление на него усилит - 12.08.2023 Украина.ру

Александр Домрин: Байден не будет устранять Зеленского до 2024 года, но давление на него усилит

Демократы и Джо Байден прекрасно понимают, что нельзя идти на выборы в 2024 году с лозунгом "Убьем себя во имя Украины", поэтому в американской прессе стали... Украина.ру, 12.08.2023

2023-08-12T06:31

2023-08-12T06:31

2023-08-12T06:31

интервью

украина

сша

россия

владимир зеленский

африка

киев

джо байден

хантер байден

военная помощь

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Демократы и Джо Байден прекрасно понимают, что нельзя идти на выборы в 2024 году с лозунгом "Убьем себя во имя Украины", поэтому в американской прессе стали появляться статьи с критикой киевской власти и ее военной стратегии. В то же время, разочаровавшись в попытках решить проблемы в собственной стране, молодые американцы готовы взять винтовки и поехать воевать на Украину.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, доктор юридических наук Александр Домрин— Александр Николаевич, президент США Джо Байден запросил у конгресса США $24 млрд на помощь Украине. В том числе пакет военной помощи стоимостью свыше $13 млрд. На что рассчитывает Байден, обращаясь в конгресс с таким запросами? Ведь большинство республиканцев, граждан Америки все чаще возмущаются такими вкладами в далекую им страну.— Во-первых, конечно, Украина — это личный проект Байдена. Это не просто проект заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, которую мы отлично запомнили по Евромайдану в Киеве и которая сейчас со своими "печеньками" полезла в Нигер. Если на Украине получилась цветная революция, то не факт, что получится в Африке — где Нуланд и послали куда подальше.["Печеньки Госдепа", или "печеньки Нуланд" — геополитический мем, связанный с раздачей продуктов на Евромайдане в Киеве официальным представителем Госдепа США Викторией Нуланд и послом США на Украине Джефри Пайеттом 11 декабря 2013 года].Так вот, на Украине у Байдена своя личная корысть: раскручивается коррупционная спираль относительно того, что его сын Хантер делал на Украине. Напомню, что пока Джо Байден был вице-президентом Америки, Хантер получал миллион долларов в год, благодаря украинской газовой компании "Бурисма". Эта сумма больше зарплаты основателя компании.Когда Джо Байден стал президентом, продавать фамилию стало нельзя, и доходы Хантера сократились вдвое. В переписках и телефонных разговорах стал фигурировать некий big guy (большой парень). Хантер, хоть наркоман и алкоголик, но все-таки откровенно не говорил, что деньги пойдут папе. Он просто упоминал некоего большого парня. Отсюда и такая заинтересованность президента Америки в Украине.Второй момент, почему Соединенные Штаты вкладывают деньги в вооружение на Украину — это развитие военно-промышленного комплекса страны (ВПК). Это объективно выгодно экономике США. Например, когда началась специальная военная операция (СВО) производство снарядов Соединенных Штатов выросло в два раза. Американцы отдают старые "железки" [вооружения] на Украину (при этом не бесплатно, а в долг), чтобы не возиться у себя в стране с их утилизацией; создают новые рабочие места для работы на свой ВПК.В данном случае Байден (при всей моей нелюбви к нему) абсолютно прав, вкладывая в собственную страну очередные 13 миллиардов долларов, которые он запросил якобы на вооружения для Украины, но они туда не дойдут. Средства останутся в США как инвестиции в американское производство, американскую экономику. И если бы не было Украины, это могли быть Нигер, или Мали, или Зимбабве, или Сальвадор.— Насколько сильна усталость простых американских граждан от спонсорства Украины?— Конечно, она есть, потому что полтора года прошло, и больше половины американцев начинают задавать вопросы. Дескать, конечно, Россия всегда была врагом Америки, но, почему мы так завязли на какой-то непонятный Украине, которую и на карте мира-то для них найти сложно! Вспомните, как в 2014 году, когда в ДНР и ЛНР шел референдум о провозглашении независимости, журналисты CNN пытались найти на карте, где эти регионы находятся — нашли на границе Пакистана и Афганистана. Я чуть со стула не упал тогда…Второй момент: где accountability — отчётность по затраченным на Украину средствам? Как на самом деле доллары рядовых американцев расходуются? Республиканцы именно поэтому "достают" демократов по поводу Украины. В Пентагоне за последние два года было 6 аудитов — и все провалены. Потому что там не могут отчитаться за миллиарды долларов: говорят, а мы не знаем где они... Это, конечно, будет очень важным аргументом в ходе избирательной кампании Трампа.— Около трети граждан США поддерживают идею об отправке американских военных для участия в конфликте на стороне Украины. Такие данные приводит опрос от издания Newsweek и компании Redfield & Wilton Strategies. В опросе участвовали 1,5 тысячи американцев, при этом наибольшую поддержку идее отправки местных войск на Украину оказали молодые жители США в возрасте от 27 до 42 лет. Насколько показателен опрос 1,5 тысяч граждан США?— Вы знаете, конечно, это не тот опрос, который может говорить о настроениях в стране. Все-таки в США проживает 330 миллионов американцев. Это не самый, скажем, представительный опрос.— Почему именно молодые американцы поддерживают идею об отправке американских военных для участия в конфликте на стороне Украины?— Я прекрасно понимаю молодых американцев. Здесь мы с вами переходим на более серьёзную глубокую тему — про американскую мечту, которая перестаёт работать. Молодые американцы привыкли думать, что они будут жить лучше, чем их родители. Собственно, в этом и суть американской мечты. Но это перестало работать 10–20 лет назад.Представители молодежи после окончания колледжа или университета не могут найти себя в американской действительности. Отсюда, вот это шараханье: взять винтовку и поехать воевать куда-нибудь — например, на стороне Украины против России. И в данном случае, это не обязательно может быть Украина. То есть мы можем сказать, что, разочаровавшись в попытках решить проблемы в собственной стране, молодые американцы пытаюсь найти ответы за пределами Соединенных Штатов.— На этой неделе несколько американских СМИ впервые за все время СВО выпустили статьи с критикой киевской власти и ее военной стратегии. Чем вызваны такие открытые выступления ведущих медиа Америки?— Это опять-таки не внешняя, а внутренняя политика США. Все дело в предстоящих выборах президента в 2024 году. Американские корпоративные СМИ на 90% принадлежат демократам, руководство которых, Байден в том числе, начинает понимать, что нельзя класть все яйца в одну корзину — идти на выборы под лозунгом "Убьём себя во имя Украины". И давайте будем объективны: это не значит, что продемократическая пресса Америки начала менять свою ориентацию — они просто начали себе "стелить соломку", задавать вопросы.— Устранят ли от власти в Киеве Зеленского в ближайшее время?— Зеленского менять до 2024 года они не будут, потому что это будет крах проекта Америки под названием "Украина как демократическое государство, которое противостоит России и защищает Европу — цивилизованный мир, включая Соединённые Штаты — от рашистов". Это антирусский проект, кстати, начался задолго до появления Зеленского на политической арене. Достаточно вспомнить Ющенко…Поэтому, повторюсь, Зеленского менять не будут до выборов президента США в 2024 года. Но давление на него усилится. Помните, как в песне у Владимира Высоцкого "Диалог у телевизора" — "Где деньги, Зин?" Зина, Зеленский где-то созвучны, пересекаются. Кроме того, дальше Байдену или кому-то другому от демократов нужно будет приводить аргументацию для избирателей на выборах. Если республиканцы и Трамп начнут задавать неудобные вопросы [о расходах американского бюджета на Украину], Байдену придется отвечать, дескать, мы тут не при чем, все профукал Зеленский.

https://ukraina.ru/20221104/1040481781.html

https://ukraina.ru/20230811/1048621205.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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