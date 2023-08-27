https://ukraina.ru/20230827/1048955622.html

Новые атаки беспилотников, секретное совещание Залужного. Главное на Украине на утро 27 августа

Новые атаки беспилотников, секретное совещание Залужного. Главное на Украине на утро 27 августа - 27.08.2023 Украина.ру

Новые атаки беспилотников, секретное совещание Залужного. Главное на Украине на утро 27 августа

Минобороны сообщило о сбитых над Курской и Брянской областями беспилотниках. На Украине подтвердили факт проведения главкомом ВСУ Валерием Залужным секретного совещания на границе с Польшей

2023-08-27T09:54

2023-08-27T09:54

2023-08-27T09:54

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1b/1048955444_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_ff0b96f59fde8474359479740e0edc09.jpg.webp

Российские военные сбили два беспилотника над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ."27 августа в ночные и утренние часы киевским режимом были предприняты очередные попытки террористических атак по территории Российской федерации с применением БПЛА самолётного типа. Дежурными средствами ПВО были обнаружены и уничтожены в полете два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей", — рассказали в оборонном ведомстве.Губернатор Курской области Роман Старовойт выложил утром фотографии с места событий."По предварительной информации, ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на ул. Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на ул. Карла Маркса. Возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал. Все оперативные службы работали на месте взрыва. Ущерб сейчас оценивается, обязательно поможем в восстановлении испорченного имущества", - подписал Старовойт фото.Днём ранее украинский беспилотник был сбит в Подмосковье."Сегодня ночью силами ПВО на подлёте к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшедшего", — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале в 03:13 26 августа.Министерство обороны России в своём сообщении уточнило, что когда произошла атака и какого типа беспилотник применялся."26 августа около 03:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - отмечалось в сообщении, опубликованном в 03:35.Позже телеграм-канал Mash выложил видео уничтожения беспилотника."Момент сбития украинского БПЛА над Истринским районом Подмосковья. Слышно, как по цели в небе отрабатывает ПВО. Тем временем в Минобороны РФ также сообщают, что беспилотник самолётного типа двигался в сторону Москвы — безуспешно", - подписал канал видео.Утром 26 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке БПЛА на регион."В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолётного типа в районе села Купино. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - отметил он.Позже Гладков сообщил об атаке ещё одного беспилотника."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал он в 14:32 в своём телеграм-канале.Вечером произошёл ещё один налёт украинского дрона на Белгородскую область."В результате обстрела села Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель. Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву. Осколочные ранения, полученные в результате взрыва, были несовместимы с жизнью. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего…", - сообщил Гладков в 20:25.На Украине при активном участии министерства цифровой трансформации и лично министра Михаила Фёдорова активно реализуется проект "Армия дронов", призванный кратно увеличить количество БПЛА в украинской армии. При этом всё чаще украинские дроны используются для ударов вглубь территории России.Секретное совещание ЗалужногоВ Офисе президента Украины подтвердили недавнюю встречу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с западным командованием на тему украинского наступления."Это секретное совещание для медиа. Залужный активно общается с представителями министерств обороны или генштабов наших партнеров. Практически ежедневно", - сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.По его словам, консультации постоянно идут."Эти консультации постоянно идут. Тем более, они идут с нашими партнерами из США и Великобритании. Но о чем именно они идут, мы в эфире это обсуждать не будем", - указал Подоляк.Днём ранее британское издание The Guardian сообщило о секретном совещании на польской границе, которое главком ВСУ Валерий Залужный провёл 15 августа. На встречу главком взял весь свой командный состав. Позже фото встречи опубликовал британский Генштаб.Как отмечалось в публикации, целью публикации была перезагрузка военной стратегии Украины ввиду отсутствия прогресса в украинском наступлении."Главным вопросом повестки дня было то, что делать с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины, а также планы боевых действий на предстоящую изнурительную зиму и долгосрочная стратегия, поскольку война неизбежно продлится и в 2024 году", - говорилось в статье.Британское издание писало, что на встрече присутствовал не только главком НАТО Кристофер Каволи, но и глава генштаба Британии Энтони Радакин, который становится "все более важным игроком" в ходе нынешних операций в Украине.В результате обсуждений стратегия ВСУ изменилась."Я думаю, вы можете видеть, что они концентрируются на Запорожском фронте", - заявил источник издания.Кроме того, сообщалось, что на встречах с Залужным Радакин обычно дарит главкому ВСУ его любимый виски - GlenmorangieПримечательно, что 16 августа сам Залужный в своём телеграм-канале сообщал о встрече с западными военными. По его словам, он, вместе с начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой, своим заместителем Михаилом Забродским, командующим ВМС Алексеем Неижпапой, первым замминистра обороны Александром Павлюком и начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым провёл переговоры с Верховным главнокомандующим Объединённых сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе Кристофером Каволи, начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакином и представителем делегаций партнёров Украины."Вчера состоялась важная встреча с американскими и британскими партнёрам и в расширенном формате <...> Сотрудничество в военной сфере – ключевая тема, которую обсуждали. Рассказал об обстановке на фронте, о ходе наших наступательных и оборонительных операций. Ознакомил с планами Вооружённых сил на ближайшее время и в более отдаленной перспективе. Обсудили возможные действия противника. Отдельно остановились на нуждах военных подразделений: боеприпасы, вооружение, средства ПВО, РЭБ, устройства для дистанционного разминирования – это то, что необходимо. Ещё один крайне важный вопрос – это дроны. Противодействие вражеским беспилотникам и наращивание собственных возможностей. Договорились с партнёрами сосредоточить работу по этому направлению", - написал Залужный в своём телеграм-канале.Также Залужный подчеркнул, что поблагодарил британцев и американцев.

https://ukraina.ru/20230826/1048948690.html

https://ukraina.ru/20230826/1048946587.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники