В Курске украинский беспилотник врезался в жилой дом - губернатор - 27.08.2023 Украина.ру
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В Курске украинский беспилотник врезался в жилой дом - губернатор
В Курске украинский беспилотник врезался в жилой дом - губернатор - 27.08.2023 Украина.ру
В Курске украинский беспилотник врезался в жилой дом - губернатор
В Курске украинский беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом. Об этом 27 августа сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт
2023-08-27T09:38
2023-08-27T10:26
новости
атаки
курская область
курск
беспилотники
брянская область
бпла
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По предварительной информации, ночью 27 августа в Курске на улице Карла Маркса беспилотник врезался в многоквартирный дом, сообщил губернатор. На некоторых этажах здания от удара были выбиты стёкла, добавил он.Также от взрывной волны пострадало остекление корпуса инженерного факультета Курского государственного аграрного университета (ГАУ) на улице Карла Маркса, написал Старовойт.Ранее В Минобороны сообщили, что ночью и утром 27 августа киевским режимом были предприняты очередные попытки атак беспилотников по территории РФ. При этом были использованы два БПЛА самолётного типа."Дежурными средствами ПВО были обнаружены и уничтожены в полете два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении ведомства.
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новости, атаки, курская область, курск, беспилотники, брянская область, бпла
Новости, атаки, Курская область, Курск, беспилотники, Брянская область, БПЛА

В Курске украинский беспилотник врезался в жилой дом - губернатор

09:38 27.08.2023 (обновлено: 10:26 27.08.2023)
 
© novorosinform.orgбеспилотник БЛА БПЛА
беспилотник БЛА БПЛА
© novorosinform.org
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В Курске украинский беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом. Об этом 27 августа сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт
По предварительной информации, ночью 27 августа в Курске на улице Карла Маркса беспилотник врезался в многоквартирный дом, сообщил губернатор. На некоторых этажах здания от удара были выбиты стёкла, добавил он.
Также от взрывной волны пострадало остекление корпуса инженерного факультета Курского государственного аграрного университета (ГАУ) на улице Карла Маркса, написал Старовойт.
"Возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал. Все оперативные службы работали на месте взрыва. Ущерб сейчас оценивается, обязательно поможем в восстановлении испорченного имущества", - говорится в сообщении.
Ранее В Минобороны сообщили, что ночью и утром 27 августа киевским режимом были предприняты очередные попытки атак беспилотников по территории РФ. При этом были использованы два БПЛА самолётного типа.
"Дежурными средствами ПВО были обнаружены и уничтожены в полете два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении ведомства.
беспилотник БЛА БПЛА
25 августа, 16:24
Минобороны: ВС РФ отразили атаки беспилотника и зенитной ракеты С-200 в Калужской областиРоссийские подразделения пресекли атаку украинского беспилотника в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 25 августа
 
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