https://ukraina.ru/20230827/1048955130.html

В Курске украинский беспилотник врезался в жилой дом - губернатор

В Курске украинский беспилотник врезался в жилой дом - губернатор - 27.08.2023 Украина.ру

В Курске украинский беспилотник врезался в жилой дом - губернатор

В Курске украинский беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом. Об этом 27 августа сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт

2023-08-27T09:38

2023-08-27T09:38

2023-08-27T10:26

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По предварительной информации, ночью 27 августа в Курске на улице Карла Маркса беспилотник врезался в многоквартирный дом, сообщил губернатор. На некоторых этажах здания от удара были выбиты стёкла, добавил он.Также от взрывной волны пострадало остекление корпуса инженерного факультета Курского государственного аграрного университета (ГАУ) на улице Карла Маркса, написал Старовойт.Ранее В Минобороны сообщили, что ночью и утром 27 августа киевским режимом были предприняты очередные попытки атак беспилотников по территории РФ. При этом были использованы два БПЛА самолётного типа."Дежурными средствами ПВО были обнаружены и уничтожены в полете два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении ведомства.

https://ukraina.ru/20230825/1048940965.html

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новости, атаки, курская область, курск, беспилотники, брянская область, бпла