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Контрнаступ в ад. Американские победы ценой русской крови в Украине

Контрнаступ в ад. Американские победы ценой русской крови в Украине - 27.08.2023 Украина.ру

Контрнаступ в ад. Американские победы ценой русской крови в Украине

Чем однозначно хороши американцы, так это своей наглой откровенностью доморощенных мессий, которые режут правду-матку, будучи уверенными, что им за это ничего не будет, и тем самым выдают сокровенные планы и задумки своей власти.

2023-08-27T09:58

2023-08-27T09:58

2023-08-27T09:58

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Последняя прошедшая неделя выдалась богатой на такие откровения-утечки. Невольные и четко запланированные: чтобы все обо всем знали или догадывались. Это тоже часть американской тактики: если случится провал, всегда можно будет сказать: мол, мы же вас предупреждали.Вот и Митт Ромни, сенатор-республиканец от штата Юта в этом плане не подвел. Не стал как обычно натягивать сову на глобус, а честно и откровенно рассказал и признал, что война в Украине – это очень дешевый и полезный для США способ навредить России. Руками и жизнями украинцев. "Единственная самая важная вещь, которую мы можем сделать, чтобы укрепить себя по отношению к Китаю, - это увидеть поражение России на Украине. Потому что Россия и Китай союзники, и ослабление России ослабляет Китай. Я имею в виду возможность ежегодно выделять сумму, равную примерно 5% нашего военного бюджета, - это, пожалуй, лучшие расходы на национальную оборону, которые, я думаю, мы когда-либо осуществляли. Мы не теряем ни одной жизни на Украине, и украинцы героически сражаются против России. Таким образом, мы сокращаем и опустошаем российскую армию за очень небольшую сумму денег. Ослабленная Россия -- это хорошо", -- заявил мистер Ромни, который как известно, в периоды маниакального просветления насчет собственного величия, иногда даже хочет быть президентом США.И точно так же неделю назад газета Politico порадовала признанием неназванного американского чиновника в том, что США упустили возможность поддержать более ранние мирные переговоры Украины с Россией. Но удивительным в этом признании может быть только то, что переговоры эти, как оказалось, срывались трижды. США всегда выбирали войну.В остальном все логично – ставка американцами сделана на войну. Газета Politico так и пишет: Россия же неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев закончил тем, что на законодательном уровне ввел запрет на них.Почему так? Очень просто: во-первых, это логика политической жизни США все время их существования. Как недавно подсчитали, США из своих 247 лет существования только 17 жили без войны, а 230 лет беспрерывно с кем-то и где-то воевали. Соцсети так и обозначили: "Все поколения американцев родились, жили и живут воюя везде и всюду. Война течет в жилах страны, поэтому ее народ не удивить никакими драками. Любой конфликт в рейтинге уступает американскому футболу, хоккею и даже кулинарным шоу. Если какая-либо заварушка затягивается более чем на год, ее популярность ниже старых мультиков "Том и Джерри".Во-вторых, даже на самом верху обострилась борьба разных частей американской элиты, которые по-разному смотрят на войну в Украине. Но смотрят только тактически. Мир, перемирие – это тактика, а стратегия – это война.С одной стороны, сейчас, вы уже знаете, уже даже названа пятерка "врагов народа", приведших США к тотальному упадку, начало которому положили в том числе и провальные события в Украине. Пулитцеровский лауреат и журналист-расследователь Сеймур Херш в статье с названием "Лето ястребов" на интернет-платформе Substack называет этих замечательных людей "ястребами" и указывает, что их возглавляет сам президент Джо Байден. А уже к нему непосредственно примыкают госсекретарь Энтони Блинкен, и. о. его первого зама Виктория Нуланд, помощник президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и министр обороны Ллойд Остин.С другой стороны, этой чудной компании противостоит "партия реалистов", которой рулит глава ЦРУ Уильям (Билл) Бернс. Он типа и рассказывает, что нынешняя вашингтонская верхушка сдуру поверила в "шоу", которое им предложил фюрер украинского народа и президент Украины Владимир Зеленский, организовавший так называемый контрнаступ ВСУ на российские позиции спецвоенной операции (СВО) и гаденько обмишурился. И тысячи своих людей положил, и западную технику, выданную под это дело, угробил.И вот теперь, уверен Херш, Вашингтон якобы думает, как выйти из этой ситуации дипломатическим путем. То есть путем достижения перемирия на переговорах, а не на поле боя.И есть очень много людей, готовых в это поверить. Даже в США. И верят. Но только не те, от кого такой исход зависит, что только подтверждает вывод министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который в недавнем интервью журналу "Международная жизнь" заявил, что предпосылок для мирных переговоров между Россией и Западом нет, потому что Запада думает, как ему объегорить Россию В-третьих, в то же время американская газета Politico сообщила, что власти США отнюдь не считают контрнаступление ВСУ ошибкой. И тем более – провалом. Хотя бы потому, что, как пишут журналисты, Украина продолжает получать от Запада всяческую помощь. Какой-то анонимный чиновник сказал газете: "Тактика Украины по сохранению войск и техники, окопавшиеся позиции России и борьба на нескольких фронтах привели к медленному продвижению вперед, отодвигая возможный прорыв на более отдаленное будущее".Другими словами, чиновник лишь сожалеет, что контрнаступ начался раньше положенного и получился слабо подготовленным. А значит, уверен собеседник, когда это стало очевидно, то и надо было попытаться обмануть Россию – склонить ее к переговорам. "Возможно, мы упустили возможность настаивать на более ранних переговорах", -- сказал чиновник, думая, видимо, что и у московских чиновников, как и у вашингтонских, в голове вата, и они ничего не понимают в глубокомысленных задумках мудрецов из Белого дома.Обычное американское высокомерие дураков, которые не знают, что они дураки, но и других считают еще глупее себя. Но такое обычное американское лукавство и склонность к обману подтвердил в интервью газете Washington Post председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, которого в США многие считают представителем "партии реалистов". Ну, хотя бы за то, что он предлагал поговорить с Россией о мире или перемирии еще зимой 2023 года, до начала контрнаступа.Сейчас, когда контрнаступ рискует стать окончательно провальным, генерал Милли опять завел разговор о том, что Украину ждет "долгая, очень трудная война с большими потерями", альтернативой которой является лишь дипломатия. То есть все те же мирные переговоры.И казалось бы, все нормально: получили по сопатке – пора бы и поумнеть. И поговорить о мире. Но в том то и дело, что даже здравомыслящие (или кажущиеся таковыми) политики и генералы в США одним миром мазаны – они не верят и не желают верить в свое поражение. Они рассчитывают обмануть, получить передышку, скопить новые силы, а потом наверстать свое.Когда генерала Милли спросили, сможет ли Украина победить, он откровенно заявил, что этот процесс "потребует значительных усилий в будущем" и длительного срока. "Это займет много-много времени. Но вы также можете достичь этих целей, возможно, с помощью каких-то дипломатических средств", -- сказал он. А потом добавил главное: "Это контрнаступление еще не исчерпало себя. Так что мы должны увидеть, чем все это кончится, а затем двигаться дальше. Мы предоставили им необходимое количество оборудования в нужное время для достижения целей, которые им были необходимы в данный момент".В переводе на русский язык с лживого это означает: да, мы, может быть, и пойдем на переговоры, но только из тактических соображений – чтобы потянуть время, а потом опять начать войну, потому что нам, США, нужна только победа."Зависит от того, что вы подразумеваете под словом "победа". Для Украины это экзистенциальная борьба. Это борьба за выживание. Но для остальной Европы и для остального мира, для США на самом деле речь идет о правилах, - чтобы они оставались в силе. То, что сделал Путин, – это лобовая атака на те правила международного порядка, которые существуют уже восемь десятилетий после окончания Второй мировой войны. Если конечная цель – Украина как свободная, независимая, суверенная страна с остающейся в неприкосновенности территорией, то для достижения этой цели понадобится существенный уровень усилий. И это долгая, очень трудная война с большими потерями", -- довольно пространно сказал генерал Милли.А потом, как всегда, для проформы добавил: "Вы также можете достичь этих целей, возможно, с помощью каких-то дипломатических методов".И это его высказывание очень хорошо подчеркивается желанием США выдать Украине кассетные боеприпасы взамен обычных, дефицит которых США испытывают. Типичная логика войны: мы готовы дать все, что угодно: нет обычной смерти – дадим запрещенную кассетную, лишь бы Украина воевала с Россией – вот квинтэссенция такого поведения.В этом же ряду и горячее одобрение США передачи Украине истребителей четвертого поколения F-16 из Дании и Нидерландов. "Ястреб" и госсекретарь Энтони Блинкен письменно гарантировал датским и нидерландским коллегам, что Вашингтон поддерживает этот шаг: "Я пишу, чтобы выразить полную поддержку со стороны США в отношении передачи Украине истребителей F-16, равно как и обучения украинских пилотов квалифицированными инструкторами по F-16".А координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в эфире CNN тоже подтвердил, что Вашингтон вместе с союзниками работает над вопросом передачи Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 и от других третьих стран и очень хочет, чтобы это случилось "как можно скорее".Киев получит самолеты после завершения подготовки летчиков. В США уже заявили, что это может занять несколько лет, а также то, что истребители мало вообще, чем помогут Киеву и не переломят обстановку на фронте.И это реальный взгляд на вещи. Но это одновременно вполне может быть обычной уловкой, отвлечением внимания. Газета Рolitico пишет, что США окончательно одобрили начало обучения летчиков для полетов на F-16 для Украины. Пока на датских и нидерландских самолетах, симулятор для обучения навыкам управления которыми Киев уже получил от Чехии.Посол России в США Анатолий Антонов, правда, уже сказал по этому поводу: "Последние шаги местных ястребов, такие, как подготовка к отправке F-16, напоминают несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов". И указал, что в американском обществе поддержка безудержного вооружения Украины идет на убыль. Но народ США – это одно, а власть американских демократов – это другое. Как там шутят о США: демократия, это власть не демоса, а демократов. И Джо Байден по-прежнему рулит…И война продолжится, что и приказали главком сил НАТО в Европе Кристофер Каволи и начальник британского штаба обороны Энтони Радакин главкому ВСУ Валерию Залужному. И главковерх-президент Владимир Зеленский уже приказал: мобилизация будет продолжена и даст искомые 100-200 тысяч бойцов. Им кажется, что до последнего украинца еще далеко…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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https://ukraina.ru/20230605/1046920732.html

https://ukraina.ru/20230827/1048953894.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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эксклюзив, зарубежье, россия, украина, владимир скачко, джо байден, виктория нуланд, энтони блинкен, марк милли