Алексей Анпилогов: Когда у российской армии появится "длинная рука", для ВСУ наступят черные дни

В чистой артиллерии по дальности выстрела преимущество пока за Украиной. Но в следующем году ситуация радикально изменится, считает президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.По информации The Wall Street Journal, американские и украинские чиновники уже несколько недель ведут интенсивные кулуарные дебаты по стратегии и тактике оживления наступления Украины.При этом американские официальные лица говорят, что украинцы всё ещё слишком распылены для концентрированного наступления на юг с многочисленными бригадами, развернутыми на востоке.— Алексей, если ВСУ все-таки соберут бронированный кулак, смогут ли они прорвать оборону наших войск и выйти к Азовскому морю, как это им рекомендуют западные советники?— Дело не только в бронированном кулаке, вопрос в том, чего может достичь такая концентрация сил. Украинское наступление, которое началось 4 июня, развивалось именно по такому сценарию, который вы описали. То есть бронированные колонны пытались двигаться через минные поля с нулевым результатом. Бронированные кулаки поражались артиллерией, РСЗО, на перехват колонн выходили штурмовые вертолеты Ка-52. То есть комплекс мер, которые предпринимала российская армия, нивелировал такую концентрацию сил и приводил к огромным потерям бронетехники.Затем рисунок наступления изменился, украинская сторона начала беречь западную технику и пытаться наступать малыми группами с БТР и БМП как такси до точки высадки пехоты, избегая концентрации, чтобы не подставляться под огонь артиллерии и авиации.Это как раз ответ на то, что тактика, которую рекомендует The Wall Street Journal в качестве рецепта успеха, уже была использована. Почему сейчас опять ищут варианты прорыва российской обороны? Потому что ни тактика механизированных колонн, ни тактика малых групп не привели к решающему результату. Локальные успехи, которые достигли ВСУ, не соизмеримы с потерями, которые понесли украинские войска.И западное командование, и их украинские союзники уперлись в неразрешимое противоречие. Исходя из их концепции, нужно прорывать российскую оборону, исходя из реальности, они этого сделать не могут. Теперь идет увлекательный процесс поиска виновных, назначения их в том случае, если найти невозможно, и изменение будущей стратегии на украинском театре военных действий.Тот же The Wall Street Journal выложил интервью с анонимным источником в Белом доме, который сообщил, что США накопили горы стали и пороха для украинского наступления, но они были полностью израсходованы. И представить себе, что США смогут сделать это еще раз для наступления 2024 года, нереально. То есть Украине указали на то, что возможности западных союзников на еще одно наступление ВСУ нулевые. Соответственно, противоречие, которое я описал, не имеет разрешения, потому что для этого нужно обеспечить массу факторов, которые у ВСУ отсутствуют. Это превосходство в артиллерии, господство в воздухе, хотя бы локальное, а лучше на всем театре военных действий, изоляция участка наступления, чтобы обеспечить невозможность пополнения боезапаса, расстройство системы управления российскими войсками, то есть удары по штабам. Это прописано как факторы успешного наступления как в российских уставах, так и в уставах НАТО.Украину бросили на российскую оборону с полным пониманием, что это наступление ведется недостаточными силами и с недостаточной мотивацией. Как ни превозносят морально-волевые качества ВСУ, они оказались отнюдь не сверхъестественными. По сдавшимся в плен видно, что качество и морально-волевой украинских подразделений стремительно падают, растет средний возраст солдат и офицеров.- И тем не менее главком ВСУ Залужный настаивает, что ВСУ находятся на грани прорыва. Это пустая бравада или у него есть козыри в рукаве?- У Залужного нет козырей в рукаве, он блефует, вистуя с одними шестерками, потому что все козырные карты он уже выкинул. А попытка обыграть РФ на пропагандистском поле приведет к еще большим потерям. То, что у Залужного дела идут крайне плохо, видно из того, что он вводит в бой последние резервы и ни на одном из участков не дошел до первой сплошной линии обороны.Последний тактический успех под Работино, когда ВСУ смогли закрепиться на северной окраине села, это все равно борьба за вынесенные вперед передовые аванпосты российской армии, которые не представляют собой сплошную линию обороны. Они служили для изматывания украинской армии в затратных и тяжелых штурмах.Исходя из анализа спутниковых снимков, между Работино и Токмаком находится еще три линии долговременных укреплений, к прорыву которых Украина даже не приступила. И прорывать их нечем.- Тем временем наши войска успешно продвигаются на Купянском направлении. Следует ли рассматривать Купянск как ключ к Харькову, или наше командование отказалось от борьбы за крупные города после Мариуполя и Артемовска?- Ключом его назвать трудно, потому что до Харькова – больше сотни километров, а дальше еще есть Балаклея, Чугуев. Харьков – огромный мегаполис. Купянск нужно рассматривать как важный транспортный узел. Его потеря в значительной степени осложнит положение ВСУ на фронте от Купянска до Кременной через Сватово. Поэтому украинская армия должна оборонять Купянск, но мы не знаем их планов и наличных сил, хотя они туда уже перебросили резервы.Но в целом у нас есть возможность занять левобережную часть Купянска на восточном берегу Старого Оскола. Город разделен на две части и оборонять левобережную часть затруднительно, потому что коммуникации, мосты, уже уничтожены.А с падением левобережного Купянска возникнет угроза для всего фронта через Сватово до Кременной. После этого российская армия сможет выйти к Старому Осколу на всем протяжении, вернувшись к тому состоянию, которое было до потери Красного Лимана.- Много говорится о том, что остро стоит вопрос с контрбатарейной борьбой. К примеру, дальность стрельбы 155-мм американских гаубиц составляет 30-44 километра, а нашей самоходной гаубицы "Мста-С" – 28 километров. Таким образом мы возложили борьбу с артиллерией врага на авиацию. Насколько такая тактика себя оправдывает?- Часть западных артсистем, Panzerhaubitze, Caesar, Krab и шведские Archer, действительно имеет большую дальность стрельбы, чем основная масса нашей артиллерии. Потому что большая часть наших артиллерийских систем выпущены в 70-80-е годы, Это "Гиацинт", "Акация", "Мста".Но контрбатарейная борьба ведется, ведется с помощью БПЛА, пилотируемой авиации, это штурмовики Су-25, вертолеты Ка-52, высокоточными РСЗО "Торнадо – Г", "Торнадо-С". То есть нельзя сказать, что у российской армии нет средств для контрбатарейной борьбы.Но в чистой артиллерии по дальности выстрела преимущество – за Украиной. Не за Украиной как наследницей СССР, а как получателем западной помощи. Но как было сказано на форуме Армия-2023, ситуация будет меняться радикально в следующем году, потому что в войска начнет поступать массово система "Коалиция-СВ". Она по дальности превосходит все западные системы, которые я перечислил. В этом случае "длинная рука" будет у российской армии.Вот тогда у Украины настанут черные дни, потому что, не имея превосходства в воздухе, не имея дальнобойных ракетных систем и лишившись преимущества в артиллерии, Украина серьёзно потеряет возможности ведения осмысленной обороны.

