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Военный врач: ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении

Военный врач: ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении - 25.08.2023 Украина.ру

Военный врач: ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении

Украинские военные применяют фосфорные боеприпасы на Запорожском направлении. Об этом 25 августа сообщил журналистам РИА Новости начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии ВС РФ

2023-08-25T11:38

2023-08-25T11:38

2023-08-25T11:38

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запорожская область

медицина

врач

химбоеприпасы

обстрелы

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На Запорожском направлении в районе посёлков Жеребянки и Пятихатки подразделения ВСУ применили фосфорные боеприпасы, сообщил военный медик. Об этом свидетельствует характер ранений, добавил он.Он отметил, что если страны НАТО заявляют о желании передать киевскому режиму новое вооружение, значит оно уже поставлено и используется подразделениями ВСУ."То есть оно уже здесь. Оно в этот день начинает применяться", – отметил военный врач.Фосфорные боеприпасы относятся к зажигательному типу снарядов. Применяемый в них белый фосфор нагревается до температуры 1300 градусов, при этом выделяется едкий дым. При попадании на кожные покровы вещество вызывает сильные ожоги.В соответствии с Женевской конвенцией от 2006 года, применение фосфорных боеприпасов для военных целей, расположенных внутри или в окрестностях населенных пунктов строго запрещено.

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новости, запорожская область, медицина, врач, химбоеприпасы, обстрелы