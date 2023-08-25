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Военный врач: ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении
Военный врач: ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении - 25.08.2023 Украина.ру
Военный врач: ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении
Украинские военные применяют фосфорные боеприпасы на Запорожском направлении. Об этом 25 августа сообщил журналистам РИА Новости начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии ВС РФ
2023-08-25T11:38
2023-08-25T11:38
2023-08-25T11:38
новости
запорожская область
медицина
врач
химбоеприпасы
обстрелы
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На Запорожском направлении в районе посёлков Жеребянки и Пятихатки подразделения ВСУ применили фосфорные боеприпасы, сообщил военный медик. Об этом свидетельствует характер ранений, добавил он.Он отметил, что если страны НАТО заявляют о желании передать киевскому режиму новое вооружение, значит оно уже поставлено и используется подразделениями ВСУ."То есть оно уже здесь. Оно в этот день начинает применяться", – отметил военный врач.Фосфорные боеприпасы относятся к зажигательному типу снарядов. Применяемый в них белый фосфор нагревается до температуры 1300 градусов, при этом выделяется едкий дым. При попадании на кожные покровы вещество вызывает сильные ожоги.В соответствии с Женевской конвенцией от 2006 года, применение фосфорных боеприпасов для военных целей, расположенных внутри или в окрестностях населенных пунктов строго запрещено.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, запорожская область, медицина, врач, химбоеприпасы, обстрелы
Новости, Запорожская область, медицина, врач, химбоеприпасы, обстрелы
Военный врач: ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении
Украинские военные применяют фосфорные боеприпасы на Запорожском направлении. Об этом 25 августа сообщил журналистам РИА Новости начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии ВС РФ
На Запорожском направлении в районе посёлков Жеребянки и Пятихатки подразделения ВСУ применили фосфорные боеприпасы, сообщил военный медик. Об этом свидетельствует характер ранений, добавил он.
"Было замечено применение фосфора в районе Жеребянки, Пятихаток. <…> Наши анестезиологи вовремя это идентифицировали, данное поражение. Быстро были приняты меры – эвакуация, санитарная обработка", – сообщил врач.
Он отметил, что если страны НАТО заявляют о желании передать киевскому режиму новое вооружение, значит оно уже поставлено и используется подразделениями ВСУ.
"То есть оно уже здесь. Оно в этот день начинает применяться", – отметил военный врач.
Фосфорные боеприпасы относятся к зажигательному типу снарядов. Применяемый в них белый фосфор нагревается до температуры 1300 градусов, при этом выделяется едкий дым. При попадании на кожные покровы вещество вызывает сильные ожоги.
В соответствии с Женевской конвенцией от 2006 года, применение фосфорных боеприпасов для военных целей, расположенных внутри или в окрестностях населенных пунктов строго запрещено.