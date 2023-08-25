https://ukraina.ru/20230825/1048928632.html

С огоньком в трубу. Почему ВСУ не помогают немецкие передвижные крематории

С огоньком в трубу. Почему ВСУ не помогают немецкие передвижные крематории - 25.08.2023 Украина.ру

С огоньком в трубу. Почему ВСУ не помогают немецкие передвижные крематории

Конечно, фотохитом прошедшего праздника 32-й годовщины независимости Украины стало сравнение двух фотографий некого Жеки Кошевого, друга президента страны Владимира Зеленского.

2023-08-25T11:29

2023-08-25T11:29

2023-08-25T12:30

эксклюзив

украина

спецоперация

владимир скачко

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Зеленский Кошевого, походу, всегда в лобик целует, чтобы удача благоволила, шара прошла, а лафа не миновала. Помните, как в мае 2019-го на пути на инаугурацию счастливый клоун, ставший президентом, прыгал козликом перед толпой собравшихся, чтобы через людской частокол поймать губками потный лобик? Это и был Жека Кошевой.Фото, разумеется, до прихода к власти в 2019 году и сейчас. Но это по-любому реальный символический коллективный портрет неонацистской власти, которая дорвалась к корыту и ни в чем себе не отказывает при грабеже и убийстве государства. Национальный продукт, что называется, во все карманы и за обе щеки потребляется, и результат, как говорится, налицо. И не только у Жеки.Но когда Жеку спросили, почему он, здоровый и толстый лоб призывного возраста, не в армии и не на фронте, он на полном серьезе ответил, мол, а кому будет польза, что меня там сразу убьют?А здесь, в тылу, кому польза? Но вопрос завис. Кто же в неонацистской диктатуре, пусть и эрзац- и квази-, но жестокой по-взрослому, посылает друга диктатора воевать? Там же действительно убить могут.И таки убивают. Это ко Дню независимости признал даже, например, американский журнал The American Conservative, который в статье «Украина в тщетных поисках чудо-оружия» посоветовал Вашингтону признать поражение Киева и начать сливать режим Зеленского — «возвращать Москву на Запад», создавая Киеву новые границы.«Долгожданное контрнаступление Киева завершается с минимальным успехом, и украинские чиновники все громче требуют больше оружия. Зеленский немного напоминает немцев 1944 года, которые возлагали угасающие военные надежды на "вундерваффе", или чудо-оружие. Чиновник администрации Байдена сказал про украинские требования самолетов F-16 и ракет большей дальности: "Проблема по-прежнему в прорыве главной оборонительной линии России, и нет никаких доказательств, что эти системы станут панацеей"», — написал журнал.А потом журнал, с одной стороны, «похоронил» украинский неонацистский режим Зеленского тем, что признал: вероятность того, что правительство Зеленского достигнет заявленных целей, разгрома Москвы и возвращения украинских земель, включая Донбасс и Крым, все более мизерна, а потери Киева в спецвоенной операции (СВО) России огромны.С другой — дал хоть минимальную надежду украинцам своим рассказом: дескать, анонимно американские чиновники пожаловались журналистам, что украинские власти не желают идти в массированные атаки через минные поля под артиллерийским обстрелом. То есть и на Украине еще остались руководители, которые берегут сограждан и не хотят всех их гробить в "мясных штурмах" и "мясорубках" контрнаступа.Но надежда-то остается лишь надеждой. Хотя бы потому, что накануне годовщины самым заметным проявлением заботы о согражданах стал постановление Кабинета министров Дениса Шмыгаля с подачи президента о создании до конца июля 2025 года на западе Киевской области нового национального военного кладбища. Да еще и какого! Площадь объекта рекордна — запланировано выделить два земельных участка площадью 258,7 и 7,9 гектара, то есть всего 266,6 га (2,66 квадратных километра). Закопать там планируют 200 тысяч погибших.Чтобы понять масштаб, просто сравним: самое большое кладбище в мире имеет площадь около 6 кв. км (около 600 гектаров) и находится в Ираке, рядом с городом Ан-Наджаф. Но там хоронят уже на протяжении 14 веков, и захоронены останки около 5 млн. человек.Теперь обратимся к опыту кураторов и самых близких друзей-спонсоров неонацистской Украины: в США главное военное -- Арлингтонское национальное – кладбище – это 2,53 квадратных километра (253 гектара), на которых сегодня погребено более 400 тысяч человек.Кто-то угодливо подсчитал, что в Украине "цвынтарь" (погост по-русски) на 7 гектаров больше, чем историческое военное кладбище в Арлингтоне в США. Нет, уважаемые, чисто арифметически даже на земле древних шумеров из Галичины это почти на 14 гектаров больше (266,6 га – 253 га = 13,6 га). И, как уже было замечено, предположительно, вместимость нового кладбища составит до 200 тысяч могил, что даже в планах в два раза меньше, чем опять же в США.С той только разницей, что Арлингтонское кладбище в Штатах было создано в 1865 году для погибших в тамошней гражданской войне Юга и Севера, и людей там хоронят уже почти 160 лет. В том числе, и военных, погибших в разных войнах США.Но самое важное – в другом: население США сегодня показывают в 336 млн. человек, а население Украины – в лучшем случае 20 млн. Остальные уже с Родины сдрыснули. Или погибли за нее. Но, судя по планам нового кладбища, воевать хотят вечно, раз только открыть его хотят через два года -- в июле 2025-го.Кого же там, под Киевом, так шикарно и по-богатому, земли не жалея, будут погребать? Кабмин Украины, издавший такое постановление-распоряжение, уверен: в первую очередь погибших "контрнаступленцев" в рамках СВО, именуемой в Украине "украинско-российской войной". Также туда планируют перенести могилы прочих "героев" и офицеров.Зачем такие масштабы? Почему так, решением правительства? Да потому, что региональные власти не справляются с выделением земельных участков под захоронения, и нужна руководящая рука центра. К тому же -- на перспективу. Ибо у киевского режима большие планы, а кураторы из Вашингтона с ними согласны и, наверное, готовы проплатить и последнее упокоение "хероев". Вот под празднование 32-й годовщины независимости любимой страны Кабмин и расщедрился: дескать, идите и умирайте спокойно – где похоронить вас уже определились.Другими словами, войну никто прекращать и не собирается. Более того, созданием новых кладбищ власти Украины подтверждают, что они намерены затягивать войну, заливая территорию страны кровью, разрушениями и хаосом. И это тоже с Вашингтоном согласовано. Причем, похоже, в первую очередь, не исключено, что первее даже, чем кладбищенский вопрос. Особенно если вспомнить, что президент США Джо Байден недавно попросил у своего Конгресса еще 20 млрд. долл. на войну в Украине.Но возникает еще один страшный вопрос о потерях ВСУ в СВО: а куда делись 200 мобильных фронтовых крематориев, в которых в Германии сжигают трупы животных? В начале этого года ФРГ передала их Украине и дала пожизненную гарантию на работу печей для сжигания тел, ибо они рассчитаны на круглосуточное функционирование. И чтобы, как вы понимаете, помочь скрыть масштаб потерь, ВСУ стали использовать мобильные крематории для утилизации тел погибших солдат. Жители Херсонщины часто жаловались на непонятную вонь со стороны позиций ВСУ.Что, несмотря на немецкое качество и гарантии, крематории сломались или не справляются с объемом тех, кого неонацисты Зеленского и Жеки Кошевого заставили сражаться с огоньком, чтобы потом пустить в трубу?

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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https://ukraina.ru/20230824/1048913170.html

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эксклюзив, украина, спецоперация, владимир скачко