Рогов обвинил Киев в блокировании днепровской воды - 25.08.2023 Украина.ру
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Рогов обвинил Киев в блокировании днепровской воды
Рогов обвинил Киев в блокировании днепровской воды - 25.08.2023 Украина.ру
Рогов обвинил Киев в блокировании днепровской воды
Киевские власти намеренно удерживают воду по каскаду водохранилищ, расположенных выше по течению, чтобы еще больше обмелить Днепр в районе Энергодара и Запорожской АЭС. Об этом заявил 25 августа глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, передает РИА Новости
2023-08-25T08:56
2023-08-25T08:56
запорожская область
новости
владимир рогов
днепр
новые регионы
киев
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По его словам, киевские власти таким путем стремятся уменьшить русло Днепра, чтобы создать себе условия для быстрого форсирования реки.Он также отметил активизацию в последние дни украинских дронов в районе Энергодара.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.
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запорожская область, новости, владимир рогов, днепр, новые регионы, киев
Запорожская область, Новости, Владимир Рогов, Днепр, Новые регионы, Киев

Рогов обвинил Киев в блокировании днепровской воды

08:56 25.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Киевские власти намеренно удерживают воду по каскаду водохранилищ, расположенных выше по течению, чтобы еще больше обмелить Днепр в районе Энергодара и Запорожской АЭС. Об этом заявил 25 августа глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, передает РИА Новости
По его словам, киевские власти таким путем стремятся уменьшить русло Днепра, чтобы создать себе условия для быстрого форсирования реки.
Он также отметил активизацию в последние дни украинских дронов в районе Энергодара.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.
 
Запорожская областьНовостиВладимир РоговДнепрНовые регионыКиев
 
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