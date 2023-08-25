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Рогов обвинил Киев в блокировании днепровской воды

Рогов обвинил Киев в блокировании днепровской воды - 25.08.2023 Украина.ру

Рогов обвинил Киев в блокировании днепровской воды

Киевские власти намеренно удерживают воду по каскаду водохранилищ, расположенных выше по течению, чтобы еще больше обмелить Днепр в районе Энергодара и Запорожской АЭС. Об этом заявил 25 августа глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, передает РИА Новости

2023-08-25T08:56

2023-08-25T08:56

2023-08-25T08:56

запорожская область

новости

владимир рогов

днепр

новые регионы

киев

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По его словам, киевские власти таким путем стремятся уменьшить русло Днепра, чтобы создать себе условия для быстрого форсирования реки.Он также отметил активизацию в последние дни украинских дронов в районе Энергодара.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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запорожская область, новости, владимир рогов, днепр, новые регионы, киев