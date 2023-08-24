https://ukraina.ru/20230824/1048914595.html

Сможет ли Украина завалить Россию трупами. Хитря цель Запада

Сможет ли Украина завалить Россию трупами. Хитря цель Запада - 24.08.2023 Украина.ру

Сможет ли Украина завалить Россию трупами. Хитря цель Запада

Украина несёт огромные потери на фронте – экспертные оценки достигают 400 тыс. убитых, что выглядит значительным преувеличением. При этом значимых результатов добиться не удалось – занятие нескольких сёл в предполье т.н. "линии Суровикина" даже Зеленский не склонен считать "перемогой". Стоит вопрос не только "кто виноват", но и "что делать"

2023-08-24T15:59

2023-08-24T15:59

2023-08-24T15:59

эксклюзив

украина

россия

война

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047418020_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_e1fd1b9685f0d0e967d6b37fcf5bfbc8.jpg.webp

Намёк на то, что нужно сделать, содержится в публикациях западной прессы.Например, The Wall Street Journal 22 августа цитирует одного из украинских военных: "по всем канонам военной науки, украинское контрнаступление не надо было и начинать. Для подобной инициативы нам нужно располагать силами, в три раза превышающими соперника, иметь преимущество в артиллерии и контроль в воздухе".Численность украинских и российских войск известна только оценочно, но в качественном отношении получается, что ВСУ начали наступление на юге, не имея уставного трёхкратного превосходства и преимуществе в артиллерии. Отсутствие контроля над воздушным пространством указывается только в третью очередь и это в общем понятно – не смотря на решительное превосходство ВКС, господства в воздухе они тоже не имеют из-за противодействия украинских средств ПВО.Соответственно западные аналитики предлагают провести дополнительную мобилизацию. В частности, американский историк и военные теоретик Эдвард Люттвак опубликовал 23 августа в Die Welt статью, в которой пишет:"Есть только один путь вперёд: вести войну настолько серьезно, как это подобает национально-освободительной борьбе. Население Украины, правда, сократилось, но составляет по-прежнему более 30 млн человек, так что общая численность вооружённых сил может достигать до 3 млн. Имея такую войсковую мощь, Украина могла бы выигрывать битвы и освободить свою территорию старомодным способом – в войне на истощение, как в большинстве европейских войн за независимость".На Украине отношение к этой публикации неоднозначное. Официоз пишет об этом глухо, хотя в принципе тема не относится к числу запретных. Например, разошлось заявление известного волонтёра Тараса Чмута о том, что в конечном итоге в армии придётся служить (подразумевается – воевать, он говорит о вялотекущем конфликте на протяжении десятилетий, имея в виду видимо пример Израиля) всему мужскому населению страны.А вот умеренно-оппозиционное издание Klymenko Time отреагировало на эту публикацию крайне нервно. По мнению журналистов, у Украины просто не хватит на это человеческих ресурсов. Население Украины по их представлениям сейчас составляет примерно 20-22 миллиона человек, из которых примерно половина – пенсионеры. Если же принять во внимание женщин и детей, то 3 миллиона мобилизованных могут составить до 60% всего наличного мужского населения.Кроме того, в стране нет чисто военных ресурсов, чтобы превратить эти три миллиона мобилизованных (кстати – немецкая армия вторжения в 1941 году составляла лишь немного больше 4 млн человек) в армию – речь идёт и об оружии, об амуниции, и о подготовленных командирах. "Если все возможности стран НАТО упираются в цифру 100 танков "Леопард 2", переданных Украине, то нелепо создавать на этой базе 10 танковых бригад или дивизий".В России отношение к этой публикации неоднозначное. Скорее её оценили как пропагандистскую. Мы не склонны к таким выводам просто потому, что Люттвак не относится к числу пропагандистов – это всё же серьёзный аналитик, консультирующий Пентагон.Нам кажется, что в этой публикации две составляющие.С чисто военной точки зрения Люттвак просто опирается на имеющийся опыт компенсации качества количеством, что мы видели во врем Второй Мировой, Корейской, Вьетнамской войн.Военкоры из канала "Старше Эдды" пишут: "расчёт Люттвака строится на том, что Россия не будет проводить дополнительную мобилизацию и Украина сможет обеспечить 4-5 кратное преимущество в живой силе, а потери ВСУ в ходе мясных штурмов высшей категории, не достигнут критических, после которых сломается общество".Правда, вопрос об объёмах техники и вооружения, а главное – о готовности Запада дальше финансировать эту войну, всё равно остаётся не раскрытым. Да и когда именно произойдёт "слом общества" (учитывая данные численности населения, приведённые Klymenko Time)?Ну и самое главное – если попытка завалить российские войска трупами не удастся, и Украина потерпит поражение, ничего страшного не случиться – ведь те люди, которые сражаются на противоположной стороне, по сути могли бы с тем же успехом быть в составе российской армии. Т.е., Запад цинично и целенаправленно лишает Россию человеческого ресурса, который ещё может быть получен.Ну а Зеленский 23 августа сказал, что "военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать", но от детальной информации воздержался.

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20230823/1048874515.html

https://ukraina.ru/20230812/1048645021.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

эксклюзив, украина, россия, война, мобилизация