https://ukraina.ru/20230824/1048913170.html

Кыска — самая нелепая победа США. Легко бить японцев, когда их нет

Кыска — самая нелепая победа США. Легко бить японцев, когда их нет - 24.08.2023 Украина.ру

Кыска — самая нелепая победа США. Легко бить японцев, когда их нет

Через день после победы Красной армии в битве на Курской дуге, 24 августа 1943 года одержали свою победу и США: 80 лет назад в ходе операция "Коттедж" был освобожден остров Кыска из Алеутской гряды

2023-08-24T14:51

2023-08-24T14:51

2023-08-24T16:02

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сша

япония

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Алеуты были единственной американской территорией, ранее захваченной японцами. И США, ясное дело, хотели их освободить. Так все и закрутилось. Если китайцы утверждают, что в темной комнате практически невозможно поймать черную кошку, особенно если ее (кошки) там нет, то американцы доказали, что запросто могут победить любого, даже японцев, когда те на битву не приходят. Во как: восток — дело тонкое.Даже с учетом того, что у Штатов та еще великая победоносная армия, а сегодня страной рулит, к примеру, сонный президент Джо Байден, от которого всего можно ждать, та битва за Кыску до сих остается самой нелепой и курьезной победой американского оружия. Глупость, тщеславие и желание победы любой ценой сыграли с американцами злую шутку.Смягчает вопиюще-кричащую нелепость происшедшего только то, что участвовали в нем еще и канадцы — еще одни светочи военного искусства планеты. Вместе они там, на Кыске, и погибали.Следите за рассказчиком и хронологией событий:— весь май 1943 года войска США освобождали соседний остров Атту, и сражение за него выдалось достаточно кровавым: американские войска потеряли 579 человек убитыми и еще 1148 ранеными, еще почти 2100 человек пришлось на небоевые потери, в основном связанные с обморожением. Потери японцев составили порядка 2900 человек, в плен удалось взять лишь 28 солдат, среди которых не было ни одного офицера. Такое сопротивление японцев, похоже, произвело на американских командиров неизгладимое впечатление — они ждали ожесточения везде;— 13 августа была произведена тренировочная высадка всех этих сил на соседний остров Адак, на котором японцев уже не было, но были построены аэродромы для истребителей и бомбардировщиков, складские помещения, вся инфраструктура логистики для боев за Кыску, сосредоточено более 100 кораблей;— перед высадкой, начиная с июля 1943-го, сама Кыска подвергался авианалетам и обстрелам с моря. В общей сложности в течение июля 11-я воздушная армия США сбросила на остров 424 тонны бомб, а корабельная артиллерия выпустила 330 тонн снарядов;— на остров было высажено порядка 34 400 американских (15 августа) и 5300 (16 августа) канадских солдат. В том числе элитный спецназ First Special Service Force, от которого ведут свою биографию нынешние американские и канадские силы спецопераций (ССО), это был их боевой дебют. Притом что, по данным американской разведки, японский гарнизон Кыски едва превышал 5 тыс. человек;Дебют получился крайне кровавый: в ходе боев на острове потеряно 32 человека убитыми (28 американцев и 4 канадца) и около 50 ранеными, 130 солдат пострадали от траншейной стопы (вид обморожения ведущий к инвалидности), а при подрыве на японской мине стоящего на рейде у острова эсминца «Абнер Рид» погиб 71 и были ранены 47 моряков.То есть 313 человек убитыми и ранеными, Карл! Притом что за три недели осады и штурма острова там не было обнаружено ни одного, да-да, ни одного японца. Ибо за две недели до высадки американцев, 28 июля 1943 года весь японский гарнизон в количестве 5183 человек в течение часа погрузились на 2 крейсера и 6 эсминцев и под покровом тумана были эвакуированы на соседний остров Парамушир.Но ведь и это еще не все! О том, что на Кыске японцев может и не быть, можно было догадаться, а то и вообще подтвердить данными хоть какой-то разведки и заранее, и в ходе «освободительных боев» на острове.Кыска — остров небольшой, с одноименным вулканом, который последний раз «работал» в 1964 году. Площадь его составляет 277,7 кв. километров, длина порядка 35 километров, а его ширина— от 2,5 до 10. Постоянного населения на острове нет с того момента, как в 1867 году после продажи Аляски США он перешел под их юрисдикцию.Перед высадкой на Кыску американской авиации, помимо бомбардировок, была поставлена и пропагандистская задача — они должны были сбрасывать листовки с призывом к японцам сложить оружие. И японцев бомбили макулатурой прямо перед высадкой. А позже один из летчиков заметил: «Мы сбросили 100 000 листовок, но, к сожалению, собаки на острове не умели читать».Причем тут собаки? Очень просто: когда доблестные американо-канадцы прочесали остров, то в бухте Гертруда, откуда заранее смотались японцы, освободителей встретили… собаки, прикормленные оккупантами и без них сильно оголодавшие.Кроме того, 23 июля 1943 года состоялась не мене знаменитая «Битва призраков». Самолет-разведчик США «Каталина» зафиксировал в 200 милях северо-западнее уже упомянутого острова Атту семь неизвестных судов. Через три дня с линкоров «Миссисипи» и «Айдахо», тяжелых крейсеров «Уичита» и «Портланд» подтвердили, что также видят цели. Американские корабли вышли навстречу врагу и открыли огонь. Артиллерийский и торпедный. Ожесточенный морской бой по огневому накалу получался на славу. Линкоры выпустили 518 четырнадцатидюймовых снарядов, а крейсера — 487 восьмидюймовых.Враг был поражен и разгромлен и исчез с радаров. Когда командующий операцией и всеми войсками США в этом регионе контр-адмирал Томас Кинкейд приказал разведке установить, какие потери понес противник, выяснилось, что ничего такого страшного с врагом не случилось. Потому что на месте, куда стреляли корабли, его… не было. «Ни кораблей, ни обломков, ни даже дохлого кита», — доложили адмиралу.И будь он умным, то задумался бы, но он жаждал побед. И решил замять конфуз, списав происшедшее на неполадки техники и стрессовое состояние экипажей. Тем более что впереди лежала победы на Кыске!И даже когда началась высадка, кое о чем можно было бы догадаться. Первая стычка на острове получилась огневой, ожесточенной и кровавой. Но каким же было удивление, когда оказалось, что столкнулись между собой американцы и канадцы, высадившие в разных частях острова:Огонь был, что называется, «дружественным», а бойня завязалась между двумя отрядами американских десантников, в тумане принявших друг друга за японцев. Потом под «дружественный огонь» попали канадцы. После перестрелки различной интенсивности вспыхивали то там, то сям, но каждый раз оказывалось, что свои стреляют по своим.Все тому адмиралу Кинкейду доложили: «Японцев на острове нет!» Но он разгневался и приказал: «Искать получше!» И искали. Потеряли еще людей и эсминец «Абнер Рид». И только 24 августа 1943 года командующий наземными силами генерал 54-летний Чарльз Корлетт заявил, что остров перешел под контроль США и можно праздновать победу.Им нужна было победа. Они знали, общественное мнение в США не хотело мириться с тем, что часть территории Америки занята японскими войсками, хотя она, эта часть, и не представляла большой ценности и ценой таких потерь нужна была, как зайцу стоп-сигнал.И что вы думаете, война и общая победа все списали храброму вояке адмиралу Кинкейду и всем остальным, кто разгромил «японский милитаризм» на небольших островах.А что вы хотите? Острова маленькие, а победы всем нужны были большие. Вот в то время 55-летний Кинкейд, контр-адмирал, который даже необходимого командного стажа для такого звания не имел, но штабными интригами и нехваткой боевых командиров вознесенный в командующие, и обеспечивал победы. И дырочки на кителях под ордена всему Пентагону — война-то явно поворачивала к победе над Германией и Японией.И можно было бы не вспоминать этот кровавый курьез, если бы США, которые были провозглашены в 1776 году и за свою 247-летнюю историю не воевали всего 17 лет, опять не напрашивались на войну или тайно не вели ее на Украине. Чужими руками несчастных украинцев и наемников из вынужденных подмахивать США стран-сателлитов. В рамках проведения спецвоенной операции (СВО) России по приведению Украины к адекватности.И опять на Украине налицо и определяет американское вмешательство во все процессы то, что привело к трагедии на Кыске: американское лжемессианство, неумные амбиции честолюбивых военных, политическая целесообразность, которая не считается ни со здравым смыслом, ни с человеческими жизнями, беспредельная безжалостность, лицемерие и фарисейство, прикрывающие политическое бытие, беспрецедентное давление на своих и чужих ради результата любой ценой.И происходит это уже на Украине и непосредственно касается России, избранной в США врагом. Есть над чем подумать, потому что новая Кыска у американцев может и не получиться, а россияне и украинцы будут гибнуть по американской прихоти…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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эксклюзив, сша, япония