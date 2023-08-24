В селе Ивано-Франковской области снесли последний памятник советскому солдату - 24.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230824/1048908979.html
В селе Ивано-Франковской области снесли последний памятник советскому солдату
В селе Ивано-Франковской области снесли последний памятник советскому солдату - 24.08.2023 Украина.ру
В селе Ивано-Франковской области снесли последний памятник советскому солдату
В селе Подпечеры Ивано-Франковской области 23 августа демонтировали последний памятник советскому солдату. Об этом сообщили на странице администрации региона в соцсетях
2023-08-24T13:30
2023-08-24T13:30
памятник
декоммунизация
солдат
новости
село
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/18/1048909671_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_df36cabd217460db8c7d854bb04a16fe.jpg
"Во исполнение закона Украины... в центре села был демонтирован памятник советскому солдату времен Второй Отечественной войны против фашизма. Символично, что именно в канун праздника восстановления государственной Независимости Украины у нас ликвидирован символ советского времени", - говорится в материале.С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в его рамках в стране было уничтожено множество памятников советской эпохи, а также переименованы города, улицы, парки и многое другое.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ukraina.ru/20230213/1043531180.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/18/1048909671_65:0:1885:1365_1920x0_80_0_0_043864b5d14667ba5337c2ed5bdfad13.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
памятник, декоммунизация, солдат, новости, село, украина
памятник, декоммунизация, солдат, Новости, село, Украина

В селе Ивано-Франковской области снесли последний памятник советскому солдату

13:30 24.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Підпечерівський старостинський округ
- РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Підпечерівський старостинський округ
Читать в
В селе Подпечеры Ивано-Франковской области 23 августа демонтировали последний памятник советскому солдату. Об этом сообщили на странице администрации региона в соцсетях
"Во исполнение закона Украины... в центре села был демонтирован памятник советскому солдату времен Второй Отечественной войны против фашизма. Символично, что именно в канун праздника восстановления государственной Независимости Украины у нас ликвидирован символ советского времени", - говорится в материале.
С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в его рамках в стране было уничтожено множество памятников советской эпохи, а также переименованы города, улицы, парки и многое другое.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Националисты осквернили Монумент Славы во Львове - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 17:07
На Западной Украине уничтожили пятиметровый памятник Советскому солдатуОколо населенного пункта Старое Село во Львовской области "активисты" организации "Декоммунизация Львовщины" снесли один из самых крупных памятников героям Великой Отечественной войны в регионе. Об этом они сообщили 13 февраля на своей странице в соцсети, опубликовав видео акта вандализма
 
памятникдекоммунизациясолдатНовостиселоУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:16Рогов: В самолёте Пригожина было заложено взрывное устройство
14:00Создатель проекта электронного государства: 100 лет Виктору Глушкову
13:57За то, что взял ПЦУ в кавычки: на Украине осудили священника УПЦ
13:54Польские аграрии настаивают на конфликте с ЕС из-за украинского зерна
13:53Мощанский о неприкосновенных резервах, оружии судного дня и сражении за второй Артёмовск. Видео
13:39ВС РФ уничтожили центр принятия решений ВСУ - Минобороны
13:32С целью "прославления украинской культуры": Британия сделала беженцам неожиданный подарок
13:30В селе Ивано-Франковской области снесли последний памятник советскому солдату
13:30Истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский "Посейдон"
13:13Поздравление Зеленского, заявление ГУР о Крыме, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 августа
13:06Байден поздравил украинцев с Днем независимости и случайно проговорился о сроках завершения конфликта
12:50Спецслужбы Латвии будут следить за студентами, которые поступили в российские вузы
12:48Путин раскритиковал оправдывающие неонацизм страны
12:48Майя Санду и дети с перевернутыми флагами Украины спели для украинцев гимн националистов
12:45Татьяна Монтян о ненастоящей независимости Украины и постоянных обстрелах Донецка
12:11"Дайте денег, чтобы сделать из Крыма Силиконовую долину". Что происходило в Киеве на "Крымской платформе"
12:10На пороге нового миропорядка: что думают эксперты о саммите БРИКС
12:08Что спросит Путин и что попросит Эрдоган: Безпалько о ГЛАВной встрече. Видео
12:07В НАТО пересмотрели "риски Вагнера" для Латвии
11:50При обстреле Донецка поврежден стоматологический корпус ЦГБ и жилые дома - Кулемзин
Лента новостейМолния