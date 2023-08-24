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В селе Ивано-Франковской области снесли последний памятник советскому солдату

В селе Ивано-Франковской области снесли последний памятник советскому солдату - 24.08.2023 Украина.ру

В селе Ивано-Франковской области снесли последний памятник советскому солдату

В селе Подпечеры Ивано-Франковской области 23 августа демонтировали последний памятник советскому солдату. Об этом сообщили на странице администрации региона в соцсетях

2023-08-24T13:30

2023-08-24T13:30

2023-08-24T13:30

памятник

декоммунизация

солдат

новости

село

украина

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"Во исполнение закона Украины... в центре села был демонтирован памятник советскому солдату времен Второй Отечественной войны против фашизма. Символично, что именно в канун праздника восстановления государственной Независимости Украины у нас ликвидирован символ советского времени", - говорится в материале.С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в его рамках в стране было уничтожено множество памятников советской эпохи, а также переименованы города, улицы, парки и многое другое.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ukraina.ru/20230213/1043531180.html

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памятник, декоммунизация, солдат, новости, село, украина