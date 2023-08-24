В селе Ивано-Франковской области снесли последний памятник советскому солдату
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Підпечерівський старостинський округ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Підпечерівський старостинський округ
В селе Подпечеры Ивано-Франковской области 23 августа демонтировали последний памятник советскому солдату. Об этом сообщили на странице администрации региона в соцсетях
"Во исполнение закона Украины... в центре села был демонтирован памятник советскому солдату времен Второй Отечественной войны против фашизма. Символично, что именно в канун праздника восстановления государственной Независимости Украины у нас ликвидирован символ советского времени", - говорится в материале.
С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в его рамках в стране было уничтожено множество памятников советской эпохи, а также переименованы города, улицы, парки и многое другое.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
13 февраля, 17:07На Западной Украине уничтожили пятиметровый памятник Советскому солдатуОколо населенного пункта Старое Село во Львовской области "активисты" организации "Декоммунизация Львовщины" снесли один из самых крупных памятников героям Великой Отечественной войны в регионе. Об этом они сообщили 13 февраля на своей странице в соцсети, опубликовав видео акта вандализма