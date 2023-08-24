https://ukraina.ru/20230824/1048905846.html

Украина возьмет у Польши мастер-класс по трате чужих денег - СМИ

Украина возьмет у Польши мастер-класс по трате чужих денег - СМИ - 24.08.2023 Украина.ру

Украина возьмет у Польши мастер-класс по трате чужих денег - СМИ

Польша является мастером в использовании средств, полученных от ЕС. И этому навыку у Варшавы будет учиться Украина. Об этом 24 августа написал польский экономический портал wnp.pl со ссылкой на слова заместителя министра развития территорий и инфраструктуры Украины Александры Азарчиной

2023-08-24T11:36

2023-08-24T11:36

2023-08-24T11:36

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"Польша является мастером в использовании средств, полученных от ЕС, и использовании их для поддержки развития конкретных регионов. Украине есть чему поучиться у Польши. В нашей стране не может быть никаких предпочтений относительно того, какие компании будут участвовать в тендерах, связанных с восстановлением страны. Однако хочу отметить, что когда мы говорим, например, о сотрудничестве Украины и Польши, в связи с тем, что Польша дает Украине кредит на развитие приграничных территорий и инфраструктуры, преференции будут отдаваться польскому бизнесу", - приводит издание слова Азарчиной.Замминистра также добавила, что Киев сейчас сталкивается с двумя проблемами: финансированием и доступом к технологиям.К слову, с 2014 по 2020 годы Польша получила от Евросоюза порядка 450 млрд злотых (106 млрд евро). Эти средства были потрачены Варшавой на развитие транспортного сектора, исследовательские работы и проекты по развитию, программы по охране окружающей среды, а также в поддержку предпринимательства.В настоящее время республика находится на втором месте после США по объему переданного Украине вооружения и военной техники. И большую часть средств, потраченных на вооружение Киева страна получает обратно в виде компенсации ЕС,

https://ukraina.ru/20230824/1048904751.html

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новости, польша, украина, деньги