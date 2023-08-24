"Не остановит украинский конфликт": Трамп обвинил Байдена в некомпетентности - 24.08.2023 Украина.ру
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"Не остановит украинский конфликт": Трамп обвинил Байдена в некомпетентности
"Не остановит украинский конфликт": Трамп обвинил Байдена в некомпетентности - 24.08.2023 Украина.ру
"Не остановит украинский конфликт": Трамп обвинил Байдена в некомпетентности
Президент США Джо Байден не сможет содействовать прекращению украинского конфликта. Об этом 23 августа заявил бывший глава государства Дональд Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону, которое тот опубликовал в соцсети Х
2023-08-24T08:01
2023-08-24T08:01
джо байден
дональд трамп
сша
зарубежье
новости
украина
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"Я не думаю, что он сможет это сделать, потому что он некомпетентен", - сказал Трамп.По его словам, США "во многом вовлечены" в конфликт вокруг Украины, а работа президента заключается в том, чтобы вытащить страну из него, но Байден предпочитает фотографироваться на пляже.Сам Трамп обещает добиться прекращения конфликта "незамедлительно" и остановить его "очень легко".На днях конгрессмен, член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт раскритиковала Байдена за пляжный отдых. Она сообщила что во время мощных лесных пожаров на Гавайях, в результате которых тысячи людей остались без крова, Байден отдыхал на пляже Rehoboth Beach в Делавэре. Также он провел время в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и еще неделю — на озере Тахо.
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джо байден, дональд трамп, сша, зарубежье, новости, украина
Джо Байден, Дональд Трамп, США, Зарубежье, Новости, Украина

"Не остановит украинский конфликт": Трамп обвинил Байдена в некомпетентности

08:01 24.08.2023
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP / Evan Vucci
Читать в
Президент США Джо Байден не сможет содействовать прекращению украинского конфликта. Об этом 23 августа заявил бывший глава государства Дональд Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону, которое тот опубликовал в соцсети Х
"Я не думаю, что он сможет это сделать, потому что он некомпетентен", - сказал Трамп.
По его словам, США "во многом вовлечены" в конфликт вокруг Украины, а работа президента заключается в том, чтобы вытащить страну из него, но Байден предпочитает фотографироваться на пляже.
Сам Трамп обещает добиться прекращения конфликта "незамедлительно" и остановить его "очень легко".
На днях конгрессмен, член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт раскритиковала Байдена за пляжный отдых. Она сообщила что во время мощных лесных пожаров на Гавайях, в результате которых тысячи людей остались без крова, Байден отдыхал на пляже Rehoboth Beach в Делавэре. Также он провел время в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и еще неделю — на озере Тахо.
21 августа, 13:38
Республиканцы подсчитали пляжное время Байдена на фоне "гавайского крематория"Президент США Джо Байден провел на отдыхе без малого 60 часов, пока на Гавайях бушевал самый смертоносный пожар за столетнюю историю США. Об этом сообщил член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт
 
Джо БайденДональд ТрампСШАЗарубежьеНовостиУкраина
 
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