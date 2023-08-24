https://ukraina.ru/20230824/1048900437.html

"Не остановит украинский конфликт": Трамп обвинил Байдена в некомпетентности

"Не остановит украинский конфликт": Трамп обвинил Байдена в некомпетентности - 24.08.2023 Украина.ру

"Не остановит украинский конфликт": Трамп обвинил Байдена в некомпетентности

Президент США Джо Байден не сможет содействовать прекращению украинского конфликта. Об этом 23 августа заявил бывший глава государства Дональд Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону, которое тот опубликовал в соцсети Х

2023-08-24T08:01

2023-08-24T08:01

2023-08-24T08:01

джо байден

дональд трамп

сша

зарубежье

новости

украина

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"Я не думаю, что он сможет это сделать, потому что он некомпетентен", - сказал Трамп.По его словам, США "во многом вовлечены" в конфликт вокруг Украины, а работа президента заключается в том, чтобы вытащить страну из него, но Байден предпочитает фотографироваться на пляже.Сам Трамп обещает добиться прекращения конфликта "незамедлительно" и остановить его "очень легко".На днях конгрессмен, член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт раскритиковала Байдена за пляжный отдых. Она сообщила что во время мощных лесных пожаров на Гавайях, в результате которых тысячи людей остались без крова, Байден отдыхал на пляже Rehoboth Beach в Делавэре. Также он провел время в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и еще неделю — на озере Тахо.

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джо байден, дональд трамп, сша, зарубежье, новости, украина