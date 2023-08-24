https://ukraina.ru/20230824/1048900155.html

В Днепропетровске и Киеве прогремели взрывы - СМИ

В Днепропетровске и Киеве прогремели взрывы - СМИ - 24.08.2023 Украина.ру

В Днепропетровске и Киеве прогремели взрывы - СМИ

Взрывы прозвучали в Днепропетровске. Об этом 24 августа сообщает украинский телеканал "Общественное"

2023-08-24T07:31

2023-08-24T07:31

2023-08-24T07:31

взрыв

днепропетровск

киев

новости

украина

воздушная тревога

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В Днепре (украинский официальный вариант названия областного центра, Днепропетровска - ред.) слышны звуки взрывов", - сказано в материале телеканала.Также ночью мощный взрыв прогремел в Киеве.До этого воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Киеве сигнал тревоги не звучал.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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взрыв, днепропетровск, киев, новости, украина, воздушная тревога