https://ukraina.ru/20230824/1048900155.html
В Днепропетровске и Киеве прогремели взрывы - СМИ
В Днепропетровске и Киеве прогремели взрывы - СМИ - 24.08.2023 Украина.ру
В Днепропетровске и Киеве прогремели взрывы - СМИ
Взрывы прозвучали в Днепропетровске. Об этом 24 августа сообщает украинский телеканал "Общественное"
2023-08-24T07:31
2023-08-24T07:31
2023-08-24T07:31
взрыв
днепропетровск
киев
новости
украина
воздушная тревога
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В Днепре (украинский официальный вариант названия областного центра, Днепропетровска - ред.) слышны звуки взрывов", - сказано в материале телеканала.Также ночью мощный взрыв прогремел в Киеве.До этого воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Киеве сигнал тревоги не звучал.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ukraina.ru/20230823/1048877052.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
взрыв, днепропетровск, киев, новости, украина, воздушная тревога
взрыв, Днепропетровск, Киев, Новости, Украина, воздушная тревога
В Днепропетровске и Киеве прогремели взрывы - СМИ
Взрывы прозвучали в Днепропетровске. Об этом 24 августа сообщает украинский телеканал "Общественное"
В Днепре (украинский официальный вариант названия областного центра, Днепропетровска - ред.) слышны звуки взрывов", - сказано в материале телеканала.
Также ночью мощный взрыв прогремел в Киеве.
"Сообщают о сильном взрыве на Борщаговке в Киеве", - указало издание "Страна.ua".
До этого воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Киеве сигнал тревоги не звучал.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.