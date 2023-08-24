В Днепропетровске и Киеве прогремели взрывы - СМИ - 24.08.2023 Украина.ру
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В Днепропетровске и Киеве прогремели взрывы - СМИ
В Днепропетровске и Киеве прогремели взрывы - СМИ - 24.08.2023 Украина.ру
В Днепропетровске и Киеве прогремели взрывы - СМИ
Взрывы прозвучали в Днепропетровске. Об этом 24 августа сообщает украинский телеканал "Общественное"
2023-08-24T07:31
2023-08-24T07:31
взрыв
днепропетровск
киев
новости
украина
воздушная тревога
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В Днепре (украинский официальный вариант названия областного центра, Днепропетровска - ред.) слышны звуки взрывов", - сказано в материале телеканала.Также ночью мощный взрыв прогремел в Киеве.До этого воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Киеве сигнал тревоги не звучал.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ukraina.ru/20230823/1048877052.html
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взрыв, днепропетровск, киев, новости, украина, воздушная тревога
взрыв, Днепропетровск, Киев, Новости, Украина, воздушная тревога

В Днепропетровске и Киеве прогремели взрывы - СМИ

07:31 24.08.2023
 
© commons.wikimedia.org / tov-tob.livejournal.comДнепропетровск
Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© commons.wikimedia.org / tov-tob.livejournal.com
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Взрывы прозвучали в Днепропетровске. Об этом 24 августа сообщает украинский телеканал "Общественное"
В Днепре (украинский официальный вариант названия областного центра, Днепропетровска - ред.) слышны звуки взрывов", - сказано в материале телеканала.
Также ночью мощный взрыв прогремел в Киеве.
"Сообщают о сильном взрыве на Борщаговке в Киеве", - указало издание "Страна.ua".
До этого воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Киеве сигнал тревоги не звучал.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Вчера, 09:00
Попытки атаковать Москву, взрывы и потери ВСУ, уроки для Запада. Главное на Украине на утро 23 августа
 
взрывДнепропетровскКиевНовостиУкраинавоздушная тревога
 
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