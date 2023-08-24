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Военный эксперт рассказал, когда новые "британцы" наконец придут на помощь "итальянцам" из ВСУ
Военный эксперт рассказал, когда новые "британцы" наконец придут на помощь "итальянцам" из ВСУ - 24.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, когда новые "британцы" наконец придут на помощь "итальянцам" из ВСУ
ВСУ все больше напоминают итальянскую армию времен Первой мировой, которая обладала неограниченным мобилизационным потенциалом, но воевала чужим оружием за чужие интересы. В ходе СВО для Украины тоже все идет по итальянскому сценарию. Есть лишь один нюанс. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
2023-08-24T06:30
2023-08-24T06:30
2023-08-24T06:30
новости
сво
всу
первая мировая война
мобилизация
украина
италия
нато
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франция
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Эксперт напомнил, что после Битвы при Капоретто итальянская армия начала физически разваливаться, отступая. Поэтому британцы и французы вынуждены были ввести крупный воинский контингент просто для того, чтобы не дать Италии выпасть из войны.Поэтому мы не можем исключать вариант, что в случае очень плохого развития событий для ВСУ их восточноевропейские союзники по НАТО протянут им руку помощи. Вопрос только во времени, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, всу, первая мировая война, мобилизация, украина, италия, нато, британия, франция
Новости, СВО, ВСУ, Первая мировая война, мобилизация, Украина, Италия, НАТО, Британия, Франция
Военный эксперт рассказал, когда новые "британцы" наконец придут на помощь "итальянцам" из ВСУ
ВСУ все больше напоминают итальянскую армию времен Первой мировой, которая обладала неограниченным мобилизационным потенциалом, но воевала чужим оружием за чужие интересы. В ходе СВО для Украины тоже все идет по итальянскому сценарию. Есть лишь один нюанс. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
Эксперт напомнил, что после Битвы при Капоретто итальянская армия начала физически разваливаться, отступая. Поэтому британцы и французы вынуждены были ввести крупный воинский контингент просто для того, чтобы не дать Италии выпасть из войны.
"Италия пыталась что-то сделать вплоть до австро-немецкого наступления при Капоретто, а потом просто начала разваливаться. Немцы и австрийцы тогда взяли сотни тысяч итальянских пленных. Причем потери Италии пленными в несколько раз превосходили потери убитыми и ранеными. И чтобы спасти ситуацию, англичане и французы были вынуждены ввести свои войска. Это позволило фронту стабилизироваться по реке Пьяве", - указал Копылов.
Поэтому мы не можем исключать вариант, что в случае очень плохого развития событий для ВСУ их восточноевропейские союзники по НАТО протянут им руку помощи. Вопрос только во времени, заключил собеседник издания.