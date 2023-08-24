https://ukraina.ru/20230824/1048896619.html

Военный эксперт рассказал, когда новые "британцы" наконец придут на помощь "итальянцам" из ВСУ

Военный эксперт рассказал, когда новые "британцы" наконец придут на помощь "итальянцам" из ВСУ - 24.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, когда новые "британцы" наконец придут на помощь "итальянцам" из ВСУ

ВСУ все больше напоминают итальянскую армию времен Первой мировой, которая обладала неограниченным мобилизационным потенциалом, но воевала чужим оружием за чужие интересы. В ходе СВО для Украины тоже все идет по итальянскому сценарию. Есть лишь один нюанс. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру

2023-08-24T06:30

2023-08-24T06:30

2023-08-24T06:30

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Эксперт напомнил, что после Битвы при Капоретто итальянская армия начала физически разваливаться, отступая. Поэтому британцы и французы вынуждены были ввести крупный воинский контингент просто для того, чтобы не дать Италии выпасть из войны.Поэтому мы не можем исключать вариант, что в случае очень плохого развития событий для ВСУ их восточноевропейские союзники по НАТО протянут им руку помощи. Вопрос только во времени, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сво, всу, первая мировая война, мобилизация, украина, италия, нато, британия, франция