Военный эксперт рассказал, когда новые "британцы" наконец придут на помощь "итальянцам" из ВСУ - 24.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230824/1048896619.html
Военный эксперт рассказал, когда новые "британцы" наконец придут на помощь "итальянцам" из ВСУ
Военный эксперт рассказал, когда новые "британцы" наконец придут на помощь "итальянцам" из ВСУ - 24.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, когда новые "британцы" наконец придут на помощь "итальянцам" из ВСУ
ВСУ все больше напоминают итальянскую армию времен Первой мировой, которая обладала неограниченным мобилизационным потенциалом, но воевала чужим оружием за чужие интересы. В ходе СВО для Украины тоже все идет по итальянскому сценарию. Есть лишь один нюанс. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
2023-08-24T06:30
2023-08-24T06:30
новости
сво
всу
первая мировая война
мобилизация
украина
италия
нато
британия
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103146/79/1031467911_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_31fcddc940bd1ea8dec72c1f6907656e.jpg.webp
Эксперт напомнил, что после Битвы при Капоретто итальянская армия начала физически разваливаться, отступая. Поэтому британцы и французы вынуждены были ввести крупный воинский контингент просто для того, чтобы не дать Италии выпасть из войны.Поэтому мы не можем исключать вариант, что в случае очень плохого развития событий для ВСУ их восточноевропейские союзники по НАТО протянут им руку помощи. Вопрос только во времени, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103146/79/1031467911_0:0:2721:2042_1920x0_80_0_0_386335da100fa9261137acc68ebf2132.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, всу, первая мировая война, мобилизация, украина, италия, нато, британия, франция
Новости, СВО, ВСУ, Первая мировая война, мобилизация, Украина, Италия, НАТО, Британия, Франция

Военный эксперт рассказал, когда новые "британцы" наконец придут на помощь "итальянцам" из ВСУ

06:30 24.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident - 2020 на Украине
Учения Rapid Trident - 2020 на Украине - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ВСУ все больше напоминают итальянскую армию времен Первой мировой, которая обладала неограниченным мобилизационным потенциалом, но воевала чужим оружием за чужие интересы. В ходе СВО для Украины тоже все идет по итальянскому сценарию. Есть лишь один нюанс. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
Эксперт напомнил, что после Битвы при Капоретто итальянская армия начала физически разваливаться, отступая. Поэтому британцы и французы вынуждены были ввести крупный воинский контингент просто для того, чтобы не дать Италии выпасть из войны.
"Италия пыталась что-то сделать вплоть до австро-немецкого наступления при Капоретто, а потом просто начала разваливаться. Немцы и австрийцы тогда взяли сотни тысяч итальянских пленных. Причем потери Италии пленными в несколько раз превосходили потери убитыми и ранеными. И чтобы спасти ситуацию, англичане и французы были вынуждены ввести свои войска. Это позволило фронту стабилизироваться по реке Пьяве", - указал Копылов.
Поэтому мы не можем исключать вариант, что в случае очень плохого развития событий для ВСУ их восточноевропейские союзники по НАТО протянут им руку помощи. Вопрос только во времени, заключил собеседник издания.
 
НовостиСВОВСУПервая мировая войнамобилизацияУкраинаИталияНАТОБританияФранция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Военный эксперт рассказал, когда новые "британцы" наконец придут на помощь "итальянцам" из ВСУ
05:05Илья Мощанский: Россия показала ВСУ палец возле Купянска, чтобы к октябрю одержать вторую победу по очкам
04:42Наступление на Купянск: у ВСУ каждый день по 100 убитых, что в 2 раза больше, чем было месяц назад
04:27Дмитрий Выдрин: БРИКС еще не пугает Вашингтон, но уже явно напрягает Брюссель
00:36Минобороны: ВС РФ отразили две атаки беспилотников в Брянской области
00:02"Я не удивлён": Байден прокомментировал крушение самолета Евгения Пригожина
23:30"Беспокойный герой": Малофеев выразил соболезнования в связи с гибелью Пригожина
23:17Пригожин был на борту самолета, который разбился в Тверской области - Росавиация
22:34БРИКС сохранил единство: есть принципы, будет ли расширение?
22:27Тело Пригожина обнаружили и опознали - Царьград
22:03Полтора миллиона украинских фейков. И все же "нельзя бесконечно обманывать всех"
22:02Рогов подтвердил информацию о гибели Пригожина
22:00"Горжусь вами": Путин вручил государственные награды экипажу танка "Алеша"
21:55Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета с, возможно, Пригожиным на борту
21:08Константинов призвал жителей не выкладывать в интернете снимки военной техники
20:54В Тверской области упал частный самолет в котором мог находится Евгений Пригожин
19:05Когда она появится в зоне СВО? Военный эксперт о том, как подавить артиллерию ВСУ
18:29Вучич рассказал о раскладе сил на украинском фронте и как это касается Сербии
18:24Дмитрий Краснов о том, как Польша, Венгрия и Румыния растащат Украину после окончания СВО
18:12Истребитель МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолёт
Лента новостейМолния