Дать отсрочку ради конституции: бывший юрист "95 квартала" встал на защиту адвокатов - 23.08.2023 Украина.ру
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Дать отсрочку ради конституции: бывший юрист "95 квартала" встал на защиту адвокатов
Дать отсрочку ради конституции: бывший юрист "95 квартала" встал на защиту адвокатов - 23.08.2023 Украина.ру
Дать отсрочку ради конституции: бывший юрист "95 квартала" встал на защиту адвокатов
В Верховную Раду Украины внесли законопроект, который позволит дать отсрочку от призыва адвокатам. В числе авторов идеи - "Слуга народа" Сергей Ионушас, в прошлом обеспечивавший юридическую поддержку "Квартала 95"
2023-08-23T17:07
2023-08-23T17:07
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юрист
95 квартал
отсрочка
мобилизация
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Согласно тексту проекта, отсрочку от отправки на фронт получат адвокаты, имеющие минимум 10 лет профильного стажа или те, кто включен в Реестр адвокатов, предоставляющих бесплатную правовую помощь.Свою идею авторы законопроекта мотивировали тем, что конституция Украины гарантирует гражданам право на защиту своих интересов, а получить ее не всегда представляется возможным, так как многие адвокаты уже служат. При этом прокуроры, судьи и другие правоохранители освобождены от мобилизации.Тем временем с Украины все чаще звучат заявления о том, что "призывать уже некого" и "мужчины в стране заканчиваются". В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы забирают людей силой прямо с улицы, причем под призыв уже попадают даже очевидно непригодные.Результат такого положения дел - массовое бегство потенциальных призывников из страны. В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.Чтобы покинуть пределы родины украинцы придумывают все новые и новые схемы обхода запрета на выезд из страны.
https://ukraina.ru/20230822/1048868306.html
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новости, новости украины, украина, юрист, 95 квартал, отсрочка, мобилизация
Новости, Новости Украины, Украина, юрист, 95 квартал, отсрочка, мобилизация

Дать отсрочку ради конституции: бывший юрист "95 квартала" встал на защиту адвокатов

17:07 23.08.2023
 
© crime-dn.suгривны деньги уголовный кодекс взятка коррупция
гривны деньги уголовный кодекс взятка коррупция
© crime-dn.su
Читать в
В Верховную Раду Украины внесли законопроект, который позволит дать отсрочку от призыва адвокатам. В числе авторов идеи - "Слуга народа" Сергей Ионушас, в прошлом обеспечивавший юридическую поддержку "Квартала 95"
Согласно тексту проекта, отсрочку от отправки на фронт получат адвокаты, имеющие минимум 10 лет профильного стажа или те, кто включен в Реестр адвокатов, предоставляющих бесплатную правовую помощь.
Свою идею авторы законопроекта мотивировали тем, что конституция Украины гарантирует гражданам право на защиту своих интересов, а получить ее не всегда представляется возможным, так как многие адвокаты уже служат. При этом прокуроры, судьи и другие правоохранители освобождены от мобилизации.
Тем временем с Украины все чаще звучат заявления о том, что "призывать уже некого" и "мужчины в стране заканчиваются". В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы забирают людей силой прямо с улицы, причем под призыв уже попадают даже очевидно непригодные.
Результат такого положения дел - массовое бегство потенциальных призывников из страны. В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.
Чтобы покинуть пределы родины украинцы придумывают все новые и новые схемы обхода запрета на выезд из страны.
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