https://ukraina.ru/20230823/1048891683.html
Захарова: Россия готовит ответ на атаки Киева по "Москва-Сити"
Захарова: Россия готовит ответ на атаки Киева по "Москва-Сити" - 23.08.2023 Украина.ру
Захарова: Россия готовит ответ на атаки Киева по "Москва-Сити"
Преступные действия киевского режима станут предметом пристального внимания со стороны правоохранительных органов и российских военных. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2023-08-23T17:06
2023-08-23T17:06
2023-08-23T17:06
новости
мария захарова
сво
атаки
беспилотники
мид рф
угрозы
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Россия решительно осуждает преступные действия Киева, сказала Захарова. Российские военные, выполняющие задачи по денацификации и демилитаризации Украины, не оставят без ответа атаки на мирные объекты, добавила дипломат.России известно, какую роль в этих преступлениях играют западные спецслужбы. Они предоставляют украинским неонацистам развединформацию, которая помогает выстраивать маршруты для беспилотников, отметила Захарова.В бессильной злобе Украина пытается отыграться на гражданских объектах и мирных жителях за провал "контрнаступа" и неспособность изменить в свою пользу ситуацию на линии боевого соприкосновения, указала дипломат.Захарова подчеркнула, что все озвученные цели и задачи спецоперации будут выполнены в полном объеме. С территории Украины больше не будут исходить угрозы для безопасности России.
https://ukraina.ru/20230823/1048878442.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мария захарова, сво, атаки, беспилотники, мид рф, угрозы, украина
Новости, Мария Захарова, СВО, атаки, беспилотники, МИД РФ, угрозы, Украина
Захарова: Россия готовит ответ на атаки Киева по "Москва-Сити"
Преступные действия киевского режима станут предметом пристального внимания со стороны правоохранительных органов и российских военных. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Россия решительно осуждает преступные действия Киева, сказала Захарова. Российские военные, выполняющие задачи по денацификации и демилитаризации Украины, не оставят без ответа атаки на мирные объекты, добавила дипломат.
"Подобные преступные действия неонацистского киевского режима, превратившегося стараниями стран НАТО в инструмент противостояния России, станут предметом самого пристального внимания со стороны правоохранительных органов Российской Федерации", - говорится в заявлении МИД.
России известно, какую роль в этих преступлениях играют западные спецслужбы. Они предоставляют украинским неонацистам развединформацию, которая помогает выстраивать маршруты для беспилотников, отметила Захарова.
В бессильной злобе Украина пытается отыграться на гражданских объектах и мирных жителях за провал "контрнаступа" и неспособность изменить в свою пользу ситуацию на линии боевого соприкосновения, указала дипломат.
Захарова подчеркнула, что все озвученные цели и задачи спецоперации будут выполнены в полном объеме. С территории Украины больше не будут исходить угрозы для безопасности России.