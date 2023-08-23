https://ukraina.ru/20230823/1048891683.html

Захарова: Россия готовит ответ на атаки Киева по "Москва-Сити"

Захарова: Россия готовит ответ на атаки Киева по "Москва-Сити" - 23.08.2023 Украина.ру

Захарова: Россия готовит ответ на атаки Киева по "Москва-Сити"

Преступные действия киевского режима станут предметом пристального внимания со стороны правоохранительных органов и российских военных. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

2023-08-23T17:06

2023-08-23T17:06

2023-08-23T17:06

новости

мария захарова

сво

атаки

беспилотники

мид рф

угрозы

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102183/19/1021831967_0:227:2833:1821_1920x0_80_0_0_70317ca49c75cef2fe2335ec61a5058a.jpg

Россия решительно осуждает преступные действия Киева, сказала Захарова. Российские военные, выполняющие задачи по денацификации и демилитаризации Украины, не оставят без ответа атаки на мирные объекты, добавила дипломат.России известно, какую роль в этих преступлениях играют западные спецслужбы. Они предоставляют украинским неонацистам развединформацию, которая помогает выстраивать маршруты для беспилотников, отметила Захарова.В бессильной злобе Украина пытается отыграться на гражданских объектах и мирных жителях за провал "контрнаступа" и неспособность изменить в свою пользу ситуацию на линии боевого соприкосновения, указала дипломат.Захарова подчеркнула, что все озвученные цели и задачи спецоперации будут выполнены в полном объеме. С территории Украины больше не будут исходить угрозы для безопасности России.

https://ukraina.ru/20230823/1048878442.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мария захарова, сво, атаки, беспилотники, мид рф, угрозы, украина