https://ukraina.ru/20230823/1048891521.html

Вучич утверждает, что не поддерживает арест Путина, хотя и согласился с декларацией Зеленского

Вучич утверждает, что не поддерживает арест Путина, хотя и согласился с декларацией Зеленского - 23.08.2023 Украина.ру

Вучич утверждает, что не поддерживает арест Путина, хотя и согласился с декларацией Зеленского

После подписания "Афинской декларации", осуждающей Россию, в этом его обвинили некоторые сербские СМИ

2023-08-23T17:05

2023-08-23T17:05

2023-08-23T17:05

новости

александр вучич

владимир путин

арест

декларация

сми

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Президент Сербии Александр Вучич категорически не согласен с публикациями некоторых сербских СМИ, в которых утверждается, что, подписав "Афинскую декларацию", сербский лидер на самом деле поддержал арест своего российского коллеги Владимира Путина.По словам Вучича, такие ложные утверждения действуют против интересов Сербии."Говорят, Вучич поддержал арест Путина. Давайте я прочту, что там написано. Вы увидите, с какими лжецами мы имеем дело", - процитировал телеканал РТС слова Вучича.Вучич уточнил, что в Афинах была принята версия документа без каких бы то ни было подписей."Мы согласились с тем, что, когда речь идет о нападениях на мирных жителей и уничтожении инфраструктуры, военные преступления нельзя оставить безнаказанными, а все виновные должны быть привлечены к ответственности", - сказал Вучич.Вучич попросил журналистов ответить на его вопрос, где в документе упоминается президент Сербии Александр Вучич или Российская Федерация."Есть кто-то в своем уме, кто не подписал бы такой документ? Представьте себе – там написано, что должны быть привлечены к ответственности те, кто убивают мирных граждан и детей. И что тут не так? Есть ли хоть один нормальный человек в мире, кто не подписал бы подобное? Нет такого", - отметил Вучич.Президент Сербии добавил, что первый вариант декларации содержал "немного другие определения", касающиеся решений ОБСЕ и военных преступлений, но Сербии удалось добиться того, чтобы эти определения не оказались в финальном варианте.В июле этого года Парламентская ассамблея ОБСЕ на пленарной сессии одобрила резолюцию о создании специального трибунала для привлечения РФ к ответственности за якобы совершенные на Украине военные преступления.Текст "Афинской декларации" 22 августа был опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Во вводной части перечисляются участники неформальной встречи лидеров Западных Балкан в Афинах, принявшие этот документ. Первым в списке фигурирует имя президента Сербии Александра Вучича.

https://ukraina.ru/20230822/1048869758.html

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новости, александр вучич, владимир путин, арест, декларация, сми