"Настоящая украинская благодарность": "патриоты" поглумились над вдовой убитого всушника - 23.08.2023 Украина.ру
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"Настоящая украинская благодарность": "патриоты" поглумились над вдовой убитого всушника
"Настоящая украинская благодарность": "патриоты" поглумились над вдовой убитого всушника - 23.08.2023 Украина.ру
"Настоящая украинская благодарность": "патриоты" поглумились над вдовой убитого всушника
Жительница села Жванец Хмельницкой области, муж которой погиб на фронте, отправилась в Крестных ход до Почаева. С собой взяла фото супруга и украинский флаг, полученный от президента. Однако в пути услышала от №патриотов" не слова благодарности, а проклятия.
2023-08-23T14:00
2023-08-23T14:00
украина
новости
всу
вдова
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"Вот так, и флаг Украины не помог. Когда уже они поймут, что их просто используют, как пушечное мясо", "Вот она, настоящая украинская благодарность", - прокомментировали ситуацию пользователи сети.По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.А американская газета New York Times ранее написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.В среду, 23 августа, президент РФ Владимир Путин удивился тому, насколько украинское командование не жалеет своих военнослужащих."Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, и у меня такое впечатление, что это не их люди вообще — те, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары", - сказал Путин.Ранее бывший разведчик ВС США Тони Шаффер отмечал, что Владимир Зеленский не жалеет своих солдат, и готов в прямом смысле воевать "до последнего украинца"."Пока в его границах остается хотя бы один украинец, киевские власти будут утверждать, что держат все под контролем", - подчеркнул Шаффер.
https://ukraina.ru/20230725/1048233018.html
https://ukraina.ru/20230822/1048862972.html
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украина, новости, всу, вдова
Украина, Новости, ВСУ, вдова

"Настоящая украинская благодарность": "патриоты" поглумились над вдовой убитого всушника

14:00 23.08.2023
 
© Союз православных журналистов
© Союз православных журналистов
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Жительница села Жванец Хмельницкой области, муж которой погиб на фронте, отправилась в Крестных ход до Почаева. С собой взяла фото супруга и украинский флаг, полученный от президента. Однако в пути услышала от №патриотов" не слова благодарности, а проклятия.
"По дороге я шла, и там много было таких ситуаций, преград, что нам нельзя было идти… Встречались люди, которые кричали: на войну! геть московоского попа! москали! пусть будут ваши дети прокляты… За что? За что погиб мой муж? Тут детей столько таких (погибших - Ред.)… Вижу матерей в черных платках, плачут, что их дети погибли… Это просто ужас", - рассказала женщина.
"Вот так, и флаг Украины не помог. Когда уже они поймут, что их просто используют, как пушечное мясо", "Вот она, настоящая украинская благодарность", - прокомментировали ситуацию пользователи сети.
- РИА Новости, 1920, 25.07.2023
25 июля, 10:11
В Киевской области директор кладбища отказал в захоронении боевика ВСУПохоронную процессию, собиравшуюся захоронить всушника в селе Песковка Бучанского района Киевской области не пустили на территорию местного кладбища. Об этом 25 июля сообщил Телеграм-канал "Укропский фреш"
По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.
А американская газета New York Times ранее написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.
- РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Вчера, 15:02
Несколько сотен футбольных полей: Кабмин Украины определил место для нового кладбищаПравительство Украины выделит 266 гектаров под новое кладбище в Киевской области. Об этом 22 августа сообщил "Главный строительный портал Украины"
В среду, 23 августа, президент РФ Владимир Путин удивился тому, насколько украинское командование не жалеет своих военнослужащих.
"Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, и у меня такое впечатление, что это не их люди вообще — те, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары", - сказал Путин.
Ранее бывший разведчик ВС США Тони Шаффер отмечал, что Владимир Зеленский не жалеет своих солдат, и готов в прямом смысле воевать "до последнего украинца".
"Пока в его границах остается хотя бы один украинец, киевские власти будут утверждать, что держат все под контролем", - подчеркнул Шаффер.
 
УкраинаНовостиВСУвдова
 
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