https://ukraina.ru/20230823/1048886678.html
"Настоящая украинская благодарность": "патриоты" поглумились над вдовой убитого всушника
"Настоящая украинская благодарность": "патриоты" поглумились над вдовой убитого всушника - 23.08.2023 Украина.ру
"Настоящая украинская благодарность": "патриоты" поглумились над вдовой убитого всушника
Жительница села Жванец Хмельницкой области, муж которой погиб на фронте, отправилась в Крестных ход до Почаева. С собой взяла фото супруга и украинский флаг, полученный от президента. Однако в пути услышала от №патриотов" не слова благодарности, а проклятия.
2023-08-23T14:00
2023-08-23T14:00
2023-08-23T14:00
украина
новости
всу
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"Вот так, и флаг Украины не помог. Когда уже они поймут, что их просто используют, как пушечное мясо", "Вот она, настоящая украинская благодарность", - прокомментировали ситуацию пользователи сети.По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.А американская газета New York Times ранее написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.В среду, 23 августа, президент РФ Владимир Путин удивился тому, насколько украинское командование не жалеет своих военнослужащих."Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, и у меня такое впечатление, что это не их люди вообще — те, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары", - сказал Путин.Ранее бывший разведчик ВС США Тони Шаффер отмечал, что Владимир Зеленский не жалеет своих солдат, и готов в прямом смысле воевать "до последнего украинца"."Пока в его границах остается хотя бы один украинец, киевские власти будут утверждать, что держат все под контролем", - подчеркнул Шаффер.
https://ukraina.ru/20230725/1048233018.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, новости, всу, вдова
"Настоящая украинская благодарность": "патриоты" поглумились над вдовой убитого всушника
Жительница села Жванец Хмельницкой области, муж которой погиб на фронте, отправилась в Крестных ход до Почаева. С собой взяла фото супруга и украинский флаг, полученный от президента. Однако в пути услышала от №патриотов" не слова благодарности, а проклятия.
"По дороге я шла, и там много было таких ситуаций, преград, что нам нельзя было идти… Встречались люди, которые кричали: на войну! геть московоского попа! москали! пусть будут ваши дети прокляты… За что? За что погиб мой муж? Тут детей столько таких (погибших - Ред.)… Вижу матерей в черных платках, плачут, что их дети погибли… Это просто ужас", - рассказала женщина.
"Вот так, и флаг Украины не помог. Когда уже они поймут, что их просто используют, как пушечное мясо", "Вот она, настоящая украинская благодарность", - прокомментировали ситуацию пользователи сети.
По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.
А американская газета New York Times ранее написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.
В среду, 23 августа, президент РФ Владимир Путин удивился тому, насколько украинское командование не жалеет своих военнослужащих.
"Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, и у меня такое впечатление, что это не их люди вообще — те, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары", - сказал Путин.
Ранее бывший разведчик ВС США Тони Шаффер отмечал, что Владимир Зеленский не жалеет своих солдат, и готов в прямом смысле воевать "до последнего украинца".
"Пока в его границах остается хотя бы один украинец, киевские власти будут утверждать, что держат все под контролем", - подчеркнул Шаффер.