https://ukraina.ru/20230823/1048886678.html

"Настоящая украинская благодарность": "патриоты" поглумились над вдовой убитого всушника

"Настоящая украинская благодарность": "патриоты" поглумились над вдовой убитого всушника - 23.08.2023 Украина.ру

"Настоящая украинская благодарность": "патриоты" поглумились над вдовой убитого всушника

Жительница села Жванец Хмельницкой области, муж которой погиб на фронте, отправилась в Крестных ход до Почаева. С собой взяла фото супруга и украинский флаг, полученный от президента. Однако в пути услышала от №патриотов" не слова благодарности, а проклятия.

2023-08-23T14:00

2023-08-23T14:00

2023-08-23T14:00

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"Вот так, и флаг Украины не помог. Когда уже они поймут, что их просто используют, как пушечное мясо", "Вот она, настоящая украинская благодарность", - прокомментировали ситуацию пользователи сети.По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.А американская газета New York Times ранее написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.В среду, 23 августа, президент РФ Владимир Путин удивился тому, насколько украинское командование не жалеет своих военнослужащих."Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, и у меня такое впечатление, что это не их люди вообще — те, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары", - сказал Путин.Ранее бывший разведчик ВС США Тони Шаффер отмечал, что Владимир Зеленский не жалеет своих солдат, и готов в прямом смысле воевать "до последнего украинца"."Пока в его границах остается хотя бы один украинец, киевские власти будут утверждать, что держат все под контролем", - подчеркнул Шаффер.

https://ukraina.ru/20230725/1048233018.html

https://ukraina.ru/20230822/1048862972.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, новости, всу, вдова